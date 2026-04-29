Los chefs tucumanos se plantan: “La verdadera empanada lleva matambre”

La empanada tucumana es una receta que genera divisiones en la sociedad argentina, en especial por el tipo de carne que la compone y que compite con las de otras provincias. Por eso, los chefs de ese territorio norteño coincidieron en que el ingrediente que no puede faltar es el matambre. Ese corte en específico es el que le brinda sabor y la vuelve única por sobre el resto.

Si te considerás de aquellos que ama la cocina argentina, animate a replicar esta receta sencilla y con los trucos de las personas que sí saben.

Las empanadas tucumanas pueden ser al horno o fritas (Fuente; Pexels)

Empanadas tucumanas verdaderas

Ingredientes:

1 1/2 de matambre.

3/4 de cebolla.

6 huevos cocidos.

4 plantas de cebolla de verdeo.

Comino, ají y pimentón.

1 kilo de harina 000.

50 g de grasa vacuna.

Caldo o agua con slamuera.

Sal al gusto.

Receta de las empanadas tucumanas

Paso a paso:

1 Cocción de la carne

Herví el matambre con la sal, el pimentón, el ají y el comino a fuego lento.

Cociná hasta que quede bien tierna y una vez lista, cortala en trozos pequeños.

Conservar en un recipiente de vidrio con caldo o agua en salmuera.

2 Completá el picadillo

Picá la cebolla de verdeo y los huevos cocidos.

Añadí la cebolla cortada en cubos pequeños.

Mezclá todo e incorporá a la carne.

Reservá en la heladera por una noche.

3 Masa de empanada

Para las tapas de empanada, en un bol hacé un volcán de harina y en el centro espolvoreá una pizca de sal y añadí la grasa cortada en trozos.

Al mismo tiempo incorporá agua tibia y amasá hasta formar un bollo liso y homogéneo.

Dejala descansar por 30 minutos.

Transcurrido ese tiempo estirá con un palote de madera la masa y cortá las tapas de empanadas.

Dejalas reposar en frío.

3 Cocción

Precalentá el horno a 200 °C. Recordá que también podés freír las empanadas en grasa o aceite.

Armá cada empanada con el relleno de carne.

En una bandeja para horno enmantecada, colocá cada empanada.

Cocinalas hasta que su masa quede bien dorada.

Una vez listas, servir.

Receta de las empanadas tucumanas

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.