Merienda diferente: receta de magdalenas de zanahoria con nuez

El otoño invita a preparar diferentes recetas dulces para acompañar las tardes frescas. Una opción ideal y sana son las magdalenas de zanahoria y nuez, que combinan diferentes nutrientes positivos para el organismo, como los betacarotenos y los aceites omega-3. A continuación, seguí la guía y replicala en tu casa sin cometer errores. ¡Manos a la obra!

Las magdalenas de zanahoria proveen al cuerpo de betacarotenos, vitamina D y aceites omega-3 (Fuente: Pexels)

Magdalenas de zanahoria y nuez

Ingredientes:

4 huevos.

100 ml de aceite de oliva virgen extra.

200 g de zanahoria ya limpia.

200 g de harina.

La piel rallada de un limón.

1 cucharadita de canela molida no colmada.

¾ cucharaditas de té de clavo molido (unos 8-10 clavos).

10 g de Levadura en polvo.

60 g de azúcar moreno.

50 g de azúcar.

150 g de nueces.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Rallá las zanahorias y conservalas.

Picá las nueces y reservalas.

Pregalentá el horno a 180 °C y enmantecá los moldes de magdalenas.

2 Preparado de la masa

Batí los azúcares con los huevos hasta lograr una pasta homogénea.

Cuando el líquido quede blanco, añadí el aceite, la ralladura de limón, la canela y el clavo molido.

Meclá hasta integrar los ingredientes.

Añadí la levadura en polvo y luego la harina poco a poco.

Incorporá la zanahoria y las nueces.

3 Cocción

Rellená los moldes para magdalenas hasta la mitad, ya que en el horno crecerán el doble.

Horneá la preparación hasta que queden doradas.

Esperar a que se enfríen y servir.

Receta de las magdalenas con zanahoria y nuez

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.