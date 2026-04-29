Merienda diferente: receta de magdalenas de zanahoria con nuez
Implementá esta opción dulce para alegrar tus tardes de otoño con un ingrediente esencial que siempre está disponible en la cocina
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El otoño invita a preparar diferentes recetas dulces para acompañar las tardes frescas. Una opción ideal y sana son las magdalenas de zanahoria y nuez, que combinan diferentes nutrientes positivos para el organismo, como los betacarotenos y los aceites omega-3. A continuación, seguí la guía y replicala en tu casa sin cometer errores. ¡Manos a la obra!
Magdalenas de zanahoria y nuez
Ingredientes:
- 4 huevos.
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 200 g de zanahoria ya limpia.
- 200 g de harina.
- La piel rallada de un limón.
- 1 cucharadita de canela molida no colmada.
- ¾ cucharaditas de té de clavo molido (unos 8-10 clavos).
- 10 g de Levadura en polvo.
- 60 g de azúcar moreno.
- 50 g de azúcar.
- 150 g de nueces.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- Rallá las zanahorias y conservalas.
- Picá las nueces y reservalas.
- Pregalentá el horno a 180 °C y enmantecá los moldes de magdalenas.
2
Preparado de la masa
- Batí los azúcares con los huevos hasta lograr una pasta homogénea.
- Cuando el líquido quede blanco, añadí el aceite, la ralladura de limón, la canela y el clavo molido.
- Meclá hasta integrar los ingredientes.
- Añadí la levadura en polvo y luego la harina poco a poco.
- Incorporá la zanahoria y las nueces.
3
Cocción
- Rellená los moldes para magdalenas hasta la mitad, ya que en el horno crecerán el doble.
- Horneá la preparación hasta que queden doradas.
- Esperar a que se enfríen y servir.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 35 minutos.
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