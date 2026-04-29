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Merienda diferente: receta de magdalenas de zanahoria con nuez

Implementá esta opción dulce para alegrar tus tardes de otoño con un ingrediente esencial que siempre está disponible en la cocina

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Descubría cómo hacer las magdalenas de zanahoria y nuez
Descubría cómo hacer las magdalenas de zanahoria y nuez(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El otoño invita a preparar diferentes recetas dulces para acompañar las tardes frescas. Una opción ideal y sana son las magdalenas de zanahoria y nuez, que combinan diferentes nutrientes positivos para el organismo, como los betacarotenos y los aceites omega-3. A continuación, seguí la guía y replicala en tu casa sin cometer errores. ¡Manos a la obra!

Las magdalenas de zanahoria proveen al cuerpo de betacarotenos, vitamina D y aceites omega-3
Las magdalenas de zanahoria proveen al cuerpo de betacarotenos, vitamina D y aceites omega-3(Fuente: Pexels)

Magdalenas de zanahoria y nuez

Ingredientes:

  • 4 huevos.
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • 200 g de zanahoria ya limpia.
  • 200 g de harina.
  • La piel rallada de un limón.
  • 1 cucharadita de canela molida no colmada.
  • ¾ cucharaditas de té de clavo molido (unos 8-10 clavos).
  • 10 g de Levadura en polvo.
  • 60 g de azúcar moreno.
  • 50 g de azúcar.
  • 150 g de nueces.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Rallá las zanahorias y conservalas.
  • Picá las nueces y reservalas.
  • Pregalentá el horno a 180 °C y enmantecá los moldes de magdalenas.
2

Preparado de la masa

  • Batí los azúcares con los huevos hasta lograr una pasta homogénea.
  • Cuando el líquido quede blanco, añadí el aceite, la ralladura de limón, la canela y el clavo molido.
  • Meclá hasta integrar los ingredientes.
  • Añadí la levadura en polvo y luego la harina poco a poco.
  • Incorporá la zanahoria y las nueces.
3

Cocción

  • Rellená los moldes para magdalenas hasta la mitad, ya que en el horno crecerán el doble.
  • Horneá la preparación hasta que queden doradas.
  • Esperar a que se enfríen y servir.
Receta de las magdalenas con zanahoria y nuez
Receta de las magdalenas con zanahoria y nuez

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.

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