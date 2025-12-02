LA NACION

Navidad para principiantes: cómo hacer la tradicional ensalada rusa en pocos minutos y sin gastar mucha plata

Sorprendé a tu familia y aprendé cómo hacer esta receta típica en pocos pasos y sin cometer errores

Cómo hacer la ensalada rusa tradicional en simples pasos para esta Navidad
Cómo hacer la ensalada rusa tradicional en simples pasos para esta Navidad

Durante Nochebuena y Navidad existen rectas tradicionales que conforman la mesa de la cena y el almuerzo. Entre ellas, la ensalada rusa se vuelve un infaltable. Al tratarse de un plato frío y fácil de hacer, nadie escapa a la opción de prepararlo e incluirlo en la reunión familiar o de amigos. Aprendé cómo hacerla en simples pasos y sin gastar demasiado dinero.

El origen de la ensalada rusa se debe al chef belga Lucien Olivier, quien en el siglo XIX desarrolló este plato y la bautizó con su apellido. La primera vez que apareció este nombre fue en el recetario inglés: The Modern Cook, en 1845. En 1917, tras la Revolución Bolchevique, los exiliados de la Unión Soviética esparcieron una versión de esta receta por Europa y los Estados Unidos, lo que la volvió popular y se le atribuyó la creación a ellos.

La ensalada rusa es una versión de la Olivier, que nació en Bélgica y se expandió por el mundo gracias a los exiliados de la Unión Soviética
La ensalada rusa es una versión de la Olivier, que nació en Bélgica y se expandió por el mundo gracias a los exiliados de la Unión Soviética

Con el paso de los años cada cultura la adoptó para sí y la modificó según los ingredientes disponibles en su zona. Esto se distanció de la original, que llevaba anchoas, langosta, aceitunas rellenas, alcaparras, atún, cangrejo, gambas y mayonesa roja.

Cómo hacer la tradicional ensalada rusa navideña

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas.
  • 3 zanahorias grandes.
  • 250 g de mayonesa.
  • 3 huevos hervidos.
  • 1 lata de arvejas.
  • 1 manojo de perejil fresco.
  • Sal a gusto.

Paso a paso:

1

Cocción de los ingredientes

  • Cortá en cubos la papa y la zanahoria y herví todo en una olla con agua y sal.
  • Mientras tanto, picá el perejil.
  • En un recipiente separado, herví los huevos.
  • Cuando todo esté cocido, colá los vegetales y quitá la cáscara a los huevos.
  • Esperá a que se enfríe.
2

Armado de la ensalada

  • En un bol colocar la papa, la zanahoria y el huevo duro picado.
  • Añadí el perejil, la mayonesa y las arvejas.
  • Mezclá todo hasta formar una consistencia homogénea.
  • Conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Receta rusa tradicional
Receta rusa tradicional

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.

Tips adicionales:

  • Si querés preparar una ensalada similar a la original, añadí atún, pollo u otro tipo de variedad de carne cocida. Eso le portará más frescura y sabor a la receta.
