Navidad para principiantes: cómo hacer la tradicional ensalada rusa en pocos minutos y sin gastar mucha plata
Sorprendé a tu familia y aprendé cómo hacer esta receta típica en pocos pasos y sin cometer errores
Durante Nochebuena y Navidad existen rectas tradicionales que conforman la mesa de la cena y el almuerzo. Entre ellas, la ensalada rusa se vuelve un infaltable. Al tratarse de un plato frío y fácil de hacer, nadie escapa a la opción de prepararlo e incluirlo en la reunión familiar o de amigos. Aprendé cómo hacerla en simples pasos y sin gastar demasiado dinero.
El origen de la ensalada rusa se debe al chef belga Lucien Olivier, quien en el siglo XIX desarrolló este plato y la bautizó con su apellido. La primera vez que apareció este nombre fue en el recetario inglés: The Modern Cook, en 1845. En 1917, tras la Revolución Bolchevique, los exiliados de la Unión Soviética esparcieron una versión de esta receta por Europa y los Estados Unidos, lo que la volvió popular y se le atribuyó la creación a ellos.
Con el paso de los años cada cultura la adoptó para sí y la modificó según los ingredientes disponibles en su zona. Esto se distanció de la original, que llevaba anchoas, langosta, aceitunas rellenas, alcaparras, atún, cangrejo, gambas y mayonesa roja.
Cómo hacer la tradicional ensalada rusa navideña
Ingredientes:
- 1 kilo de papas.
- 3 zanahorias grandes.
- 250 g de mayonesa.
- 3 huevos hervidos.
- 1 lata de arvejas.
- 1 manojo de perejil fresco.
- Sal a gusto.
Paso a paso:
Cocción de los ingredientes
- Cortá en cubos la papa y la zanahoria y herví todo en una olla con agua y sal.
- Mientras tanto, picá el perejil.
- En un recipiente separado, herví los huevos.
- Cuando todo esté cocido, colá los vegetales y quitá la cáscara a los huevos.
- Esperá a que se enfríe.
Armado de la ensalada
- En un bol colocar la papa, la zanahoria y el huevo duro picado.
- Añadí el perejil, la mayonesa y las arvejas.
- Mezclá todo hasta formar una consistencia homogénea.
- Conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
Tips adicionales:
- Si querés preparar una ensalada similar a la original, añadí atún, pollo u otro tipo de variedad de carne cocida. Eso le portará más frescura y sabor a la receta.
