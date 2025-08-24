Para principiantes: la tarta de ricota de la abuela, un clásico “low cost” para toda hora

La tarta de ricota es un postre típico presente en las panaderías de toda la Argentina y en la mesa de muchos que aman la combinación dulce del queso con una masa sablé. Hace años que se convirtió un clásico de las tardes de mate y pese a que su proceso puede parecer difícil, a continuación te ofrecemos una guía sencilla para que puedas replicarla en tu casa sin gastar mucho dinero.

La tarta de ricota tiene historia. Es un ejemplo vivo del vínculo sociocultural entre Italia y nuestro país durante la llegada de los inmigrantes a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Según cuenta la leyenda, en la Edad Media, el cocinero de la corte de Amalfi, dejó caer trozos de pera sobre la ricota y al probarlo, se dio cuenta de que era una combinación estupenda. Así nació, con una base de masa de frola o sablé, este postre que en la Argentina se popularizó más tarde sin la fruta.

La tarta de ricota surgió en la Edad Media y todavía sigue siendo un clásico en la gastronomía italiana y argentina (Fuente: GialloZafferano)

Receta de la abuela: tarta de ricota para principiantes

Ingredientes:

Para la masa

2 huevos.

130 g de azúcar.

150 g de harina 0000.

100 g de margarina a temperatura ambiente (también podés utilizar manteca).

Ralladura de un limón.

Para el relleno

500 g de ricota.

200 de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 huevos.

Paso a paso:

Para hacer la masa , colocá en un bowl la margarina y pisá con un tenedor hasta que se forme una pasta blanda. Luego agregá el azúcar y mezclá.

Añadí los dos huevos, la ralladura de limón y batí.

Poco a poco volcá la harina e integrá todo.

Uní con la mano si es necesario, pero evitá amasar la preparación.

Envolvé la masa en una bolsa de plástico limpia o papel film y llevala a la heladera por 20 minutos.

Para el relleno . En un recipiente colocá la ricota, los huevos y el azúcar. Revolvé hasta formar una mezcla homogénea. Añadí la esencia de vainilla.

Encendé el horno a 180° C y enmantecá un molde de tarta de 22 cm de diámetro.

Retirá de la heladera la masa y estirala sobre la mesada con un palote. Colocá aquella tapa sobre el molde. Pinchá la superficie con un tenedor y enviala al horno hasta que comience a dorar.

Quitá la fuente del horno, agregá el relleno de manera equilibrada. Devolvé la tarta al calor hasta que esté cocida.

Servir en frío.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 1 hora.

Tips adicionales:

Si querés lograr el sabor de la tarta de ricota de la Edad Media, en el relleno podés sumar trozos de pera .

. Recordá que si sos de aquellas personas que está en proceso de dieta o simplemente quiere consumir algo más saludable, podés reemplazar la harina de trigo por integral o de frutos secos, como almendras o nuez.