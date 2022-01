Receta de Bife a la plancha vuelta y vuelta

Ingredientes Un bife de carne vacuna desgrasado y con hueso, 200 g

Sal Salsa provenzal (opcional) Perejil picado fresco, 1 puñado

Ajo picado, 2 dientes

Agua o aceite de oliva, 1 cucharada

Sal, a gusto Preparación Calentar la plancha a fuego fuerte y poner el bife sobre la superficie, sin aceitar. Salar y dorar 5 minutos de cada lado. Para un bife seco y bien cocido, reducir el fuego e ir cocinándolo lentamente dejando que la carne exude sus jugos y la costra exterior se vaya endureciendo. Para un bife más jugoso o a punto, cocina a fuego máximo, para que se dore por fuera y quede blando y sangrante por dentro. La provenzal: mezclar el perejil, con el ajo picado, la sal y la cucharada de agua o aceite, o ambos. Pincelar con la provenzal antes de llevar a la plancha para que la carne absorba el sabor. Pero, si es un buen corte de carne, conviene servir la provenzal a un costado del plato para combinar los bocados de churrasco con la salsa a gusto de cada comensal.

No hay plato más rápido, fácil, nutritivo y argentino que un buen churrasco a la plancha. Con hueso y grasita es siempre más sabroso.Sólo se precisan 10 minutos y la cocina no se ensucia demasiado. El gran truco para que no se te llene la cocina de humo, es ponerle una tapa a la plancha y, mejor aun, una buena campana extractora de aire encendida al máximo sobre las hornallas. Cinco minutos de cada lado, y está lista la comida que nunca falta en los hogares argentinos: el mejor bife a la plancha hecho en casa. Se suele acompañar con una ensalada mixta o un tomate al medio con orégano.

Tips para el mejor bife a la plancha