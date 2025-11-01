Postre exprés de banana: cremoso, refrescante y en solo 20 minutos
Perfecto para merienda o postre, se prepara sin horno y solo necesita unos minutos de armado antes de congelarse; todos los detalles
Con la llegada de los primeros días de calor, muchas personas comienzan a buscar recetas más frescas para disfrutar de los postres. En este contexto, una preparación con banana se está llevando todos los elogios, ya que es refrescante, no requiere horno y se puede realizar en apenas 20 minutos.
Se trata de la torta helada de banana, una de esas opciones que nunca falla para disfrutar después de la comida o como merienda. Este postre, cremoso y fácil de preparar, requiere pocos minutos y solo ingredientes simples. No hace falta ser un experto en la cocina, ya que el paso a paso es tan sencillo que cualquiera puede animarse a hacerlo. A continuación, te contamos la receta:
Cómo hacer torta helada de banana
Ingredientes:
2 o 3 bananas maduras
- Crema de leche
- Leche condensada
- Galletitas tipo vainilla
- Esencia de vainilla (opcional)
- Chocolate rallado o chips de chocolate
Paso a paso:
- Batí la crema de leche junto con la leche condensada y la esencia de vainilla hasta que quede bien firme y aireada.
- Pelá las bananas y cortalas en rodajas finitas.
- En un molde, colocá una base de galletitas, luego una capa de bananas y otra de crema. Repetí el proceso hasta llenar el molde, terminando siempre con crema.
- Sumá chocolate rallado, chips de chocolate o un toque de canela por encima para darle un plus.
- Llevá la torta al freezer por al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme.
Para que tu torta helada de banana quede perfecta, elegí bananas bien maduras para que el postre resulte más dulce y con mejor textura. Si te gusta que las galletitas queden más suaves, podés remojarlas apenas en leche antes de armar la torta. Y, por último, preparala con tiempo: si la hacés la noche anterior, al día siguiente estará lista para servir y sorprender a todos.
