Cremoso y sin azúcar añadida: mousse de banana ideal para los días de calor

Esta receta es perfecta para recibir a tus seres queridos con algo distinto en casa; aprendé el paso a paso y conquistá más de un paladar

Aprendé cómo hacer mousse de banana en simples pasos y con pocos ingredientes
Aprendé cómo hacer mousse de banana en simples pasos y con pocos ingredientes(Fuente: iStock/YGolub)

La mousse de banana es una versión natural y saludable que sirve como postre o también como pasta para decorar tortas y tartas dulces. Es una variante sin azúcar añadida y que podés lograr en pocos minutos. Aprendé el procedimiento y sorprendé a tus seres queridos con este manjar.

La palabra mousse proviene del francés y se refiere a “espuma”, por lo que alcanzar el punto airoso de la crema de banana es esencial para replicar esta receta como se debe.

La mousse de banana es una opción saludable, para comer como postre o para utilizar como relleno en tartas y tortas
La mousse de banana es una opción saludable, para comer como postre o para utilizar como relleno en tartas y tortas(Fuente: Pexels)

Para principiantes: cómo hacer mousse de banana sin azúcar añadida

Ingredientes:

  • 400 ml de crema para montar.
  • 2 bananas pasadas.
  • 2 cucharadas de estevia.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Jugo de 1/2 limón.

Paso a paso:

1

Montado de la crema

  • Montá la crema a punto chantillí. Ayudate de una batidora.
  • En un recipiente distinto pisá las bananas peladas hasta obtener una pasta homogénea.
  • Añadí el jugo de limón para que la fruta no se oxide.
2

Preparación de la mousse

  • Con movimientos envolventes añadí la vainilla, el endulzante y la banana en la crema chantillí.
  • Al finalizar, volcá cuidadosamente la mousse en moldes individuales o en uno grande (puede ser una budinera de vidrio).
  • Refrigerar en la heladera por dos horas.
Mousse de banana
Mousse de banana

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo total para consumir la mousse: 2 horas y 10 minutos.

Tips adicionales:

  • Espolvorear cacao amargo antes de servir. Esto realza el sabor.
Cargando banners ...