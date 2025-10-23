Cremoso y sin azúcar añadida: mousse de banana ideal para los días de calor
Esta receta es perfecta para recibir a tus seres queridos con algo distinto en casa; aprendé el paso a paso y conquistá más de un paladar
La mousse de banana es una versión natural y saludable que sirve como postre o también como pasta para decorar tortas y tartas dulces. Es una variante sin azúcar añadida y que podés lograr en pocos minutos. Aprendé el procedimiento y sorprendé a tus seres queridos con este manjar.
La palabra mousse proviene del francés y se refiere a “espuma”, por lo que alcanzar el punto airoso de la crema de banana es esencial para replicar esta receta como se debe.
Para principiantes: cómo hacer mousse de banana sin azúcar añadida
Ingredientes:
- 400 ml de crema para montar.
- 2 bananas pasadas.
- 2 cucharadas de estevia.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Jugo de 1/2 limón.
Paso a paso:
Montado de la crema
- Montá la crema a punto chantillí. Ayudate de una batidora.
- En un recipiente distinto pisá las bananas peladas hasta obtener una pasta homogénea.
- Añadí el jugo de limón para que la fruta no se oxide.
Preparación de la mousse
- Con movimientos envolventes añadí la vainilla, el endulzante y la banana en la crema chantillí.
- Al finalizar, volcá cuidadosamente la mousse en moldes individuales o en uno grande (puede ser una budinera de vidrio).
- Refrigerar en la heladera por dos horas.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo total para consumir la mousse: 2 horas y 10 minutos.
Tips adicionales:
- Espolvorear cacao amargo antes de servir. Esto realza el sabor.
