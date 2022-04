Recetas infalibles para hacer coberturas, rellenos y bizcochuelos con queso crema

LA NACION

Desde la clásica chocotorta que utiliza el queso crema en la imbatible mezcla con dulce de leche, o una cheese cake hasta un muffins con cobertura, el queso blanco untable siempre cumple su función, la de mejorar todos los postres.

Cualquiera sea su variedad; crema, quark, philadelphia, entero o descremado, son un comodín ganador en la pastelería casera y que deja bien parados a cocineros principiantes y expertos.

Estas son las recetas infalibles porque siempre salen bien.

Receta de Chocotorta, la clásica

Chocotorta clásica. Shutterstock

La receta de la chocotorta clásica es fácil de hacer y aprobada por todos. Tiene tantas variantes como la imaginación dicta, pero esta receta es la versión original de cómo se hace la chocotorta, con los ingredientes que usó su creadora, la jefa creativa publicitaria Maite Madragaña. La receta de la chocotorta clásica incluye un suave queso crema. Este postre debe su éxito a que no requiere horneado, ni batidora y no exige ningún conocimiento de pastelería. Todo el mundo puede hacer una riquísima chocotorta en cualquier momento. La receta de chocotorta no lleva cocción, es cierto, pero no es un postre que se prepara y ya está listo para servir. Para que quede perfecto, necesita un buen tiempo de enfriado para que los ingredientes se integren y quede, no como una montaña de capas de galltetitas untadas, sino como una chocotorta bien asentada, de textura homogénea y sabor incomparable.

Receta de Cuadrados de queso crema y duraznos

Cuadrados de queso crema y durazno. Shutterstock

Los cuadrados de queso crema y durazno tienen lo mejor de los duraznos a la crema pero en una versión más liviana, fresca y elegante. Con una base de masa hecha de galletitas molidas y apenas media hora de horno, se logra esta receta de cuadrados de queso crema y duraznos, un postre ideal para todo momento. ¿Quién dijo que la fruta no es postre?

Receta de Pavlova cítrica con frosting de limón

Pavlova cítrica de limón que sirven en La Usina Cafetera. Silvio Zuccheri

La pavlova es en realidad, un conjunto de copitos de merengue francés con un centro húmedo, y que en este caso está relleno con american frosting de limón. A la hora de armar la receta de la pavlova cítrica con frosting de limón, hay que apilar los discos como alfajores triples. Para conservar los copos una vez cocidos, hay que guardarlos antes de rellenarlo en un contenedor hermético a temperatura ambiente.