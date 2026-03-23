Sin harina y con solo dos ingredientes: la receta del pionono de huevo que es furor en las redes sociales
Descubrí esta comida sencilla y rápida de preparar que puede salvar tu almuerzo o cena sin que gastes mucho tiempo ni dinero; es ideal para adquirir vitaminas y nutrientes necesarios
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Las redes sociales están repletas de recetas innovadoras que los osados en gastronomía se atreven a combinar e inventar, como es el caso del pionono de huevo, que solo lleva dos ingredientes y es tan fácil de preparar que cualquiera puede hacerlo. Conocé a continuación el paso a paso para desarrollarla sin cometer errores.
Pionono de huevo fitness para el almuerzo o cena
Ingredientes:
- 1 palta.
- 2 huevos.
- Sal al gusto.
- Jugo de 1 limón (opcional).
Paso a paso:
1
Preparación de la mezcla
- Batí en un bol los dos huevos y la palta.
- Si utilizás la sal y el limón, añadilos. Sino, mixeá la palta y el huevo hasta formar una crema.
2
Cocción
- Extendé la pasta de palta y huevo sobre una fuente para horno forrada con papel manteca. Controlá que sea una forma rectangular.
- Cociná a horno medio durante 20 minutos.
3
Armado del pionono
- Cuando esté listo, retiralo del horno y dejalo enfriar. Minutos después rellená con lo que desees. Puede ser verduras o carne picada de pollo o vacuna.
- Enrollá junto con el papel manteca y reservá en un lugar fresco hasta el momento de comer.
- Si querés la versión caliente, antes de servir, podés calentarlo en el horno.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 30 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit