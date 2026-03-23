Sin harina y con solo dos ingredientes: la receta del pionono de huevo que es furor en las redes sociales

Las redes sociales están repletas de recetas innovadoras que los osados en gastronomía se atreven a combinar e inventar, como es el caso del pionono de huevo, que solo lleva dos ingredientes y es tan fácil de preparar que cualquiera puede hacerlo. Conocé a continuación el paso a paso para desarrollarla sin cometer errores.

El pionono de huevo y palta es una opción saludable para adquirir minerales y proteínas (Fuente: Instagram/@yaminutri)

Pionono de huevo fitness para el almuerzo o cena

Ingredientes:

1 palta.

2 huevos.

Sal al gusto.

Jugo de 1 limón (opcional).

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

Batí en un bol los dos huevos y la palta.

Si utilizás la sal y el limón, añadilos. Sino, mixeá la palta y el huevo hasta formar una crema.

2 Cocción

Extendé la pasta de palta y huevo sobre una fuente para horno forrada con papel manteca. Controlá que sea una forma rectangular.

Cociná a horno medio durante 20 minutos.

3 Armado del pionono

Cuando esté listo, retiralo del horno y dejalo enfriar. Minutos después rellená con lo que desees. Puede ser verduras o carne picada de pollo o vacuna.

Enrollá junto con el papel manteca y reservá en un lugar fresco hasta el momento de comer.

Si querés la versión caliente, antes de servir, podés calentarlo en el horno.

Receta del pionono de huevo y palta

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.