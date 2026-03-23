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Sin harina y con solo dos ingredientes: la receta del pionono de huevo que es furor en las redes sociales

Descubrí esta comida sencilla y rápida de preparar que puede salvar tu almuerzo o cena sin que gastes mucho tiempo ni dinero; es ideal para adquirir vitaminas y nutrientes necesarios

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El pionono de huevo que es furor por solo tener dos ingredientes en su masa
El pionono de huevo que es furor por solo tener dos ingredientes en su masa(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Las redes sociales están repletas de recetas innovadoras que los osados en gastronomía se atreven a combinar e inventar, como es el caso del pionono de huevo, que solo lleva dos ingredientes y es tan fácil de preparar que cualquiera puede hacerlo. Conocé a continuación el paso a paso para desarrollarla sin cometer errores.

El pionono de huevo y palta es una opción saludable para adquirir minerales y proteínas
El pionono de huevo y palta es una opción saludable para adquirir minerales y proteínas(Fuente: Instagram/@yaminutri)

Pionono de huevo fitness para el almuerzo o cena

Ingredientes:

  • 1 palta.
  • 2 huevos.
  • Sal al gusto.
  • Jugo de 1 limón (opcional).

Paso a paso:

1

Preparación de la mezcla

  • Batí en un bol los dos huevos y la palta.
  • Si utilizás la sal y el limón, añadilos. Sino, mixeá la palta y el huevo hasta formar una crema.
2

Cocción

  • Extendé la pasta de palta y huevo sobre una fuente para horno forrada con papel manteca. Controlá que sea una forma rectangular.
  • Cociná a horno medio durante 20 minutos.
3

Armado del pionono

  • Cuando esté listo, retiralo del horno y dejalo enfriar. Minutos después rellená con lo que desees. Puede ser verduras o carne picada de pollo o vacuna.
  • Enrollá junto con el papel manteca y reservá en un lugar fresco hasta el momento de comer.
  • Si querés la versión caliente, antes de servir, podés calentarlo en el horno.
Receta del pionono de huevo y palta
Receta del pionono de huevo y palta

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

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