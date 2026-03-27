La receta perfecta para conseguir un pollo al horno jugoso, según chefs con estrellas Michelin

Lograr que el pollo al horno quede jugoso puede ser un reto para muchas personas en la cocina. Sin embargo, los chefs españoles Sergio Torres y Javier Torres, reconocidos por sus estrellas Michelin, compartieron un método sencillo que puede mejorar notablemente el resultado de esta preparación.

De acuerdo con los cocineros, uno de los secretos para evitar que el pollo se reseque durante el horneado es realizar una cocción previa en leche. Este paso permite que la carne conserve mejor su humedad antes de pasar al horno, lo que contribuye a que el resultado final sea más tierno y jugoso. Según explicaron en un video compartido a través de su cuenta de Instagram (@hermanostorrestv), el procedimiento consiste en colocar el pollo en una olla con leche y cocinarlo a fuego moderado durante algunos minutos. Durante este proceso también se pueden agregar ingredientes como ajo, hierbas o especias para aportar más sabor a la preparación.

Los hermanos Torres tienen miles de seguidores en redes gracias a sus recetas “sencillas” Instagram (@hermanostorrestv)

Una vez el pollo pasó por esta primera cocción, se retira del líquido y se lleva al horno a una temperatura alta. Este segundo paso permite que la piel se dore y adquiera una textura crujiente, mientras que la carne mantiene la jugosidad obtenida en la fase anterior. Este método resulta útil porque la leche funciona como un medio de cocción que ayuda a proteger las fibras de la carne. De esta manera, el pollo pierde menos jugos durante el horneado y se logra una textura más suave en comparación con las preparaciones tradicionales.

Pasos para aplicar la técnica en casa

De acuerdo con la recomendación de los chefs, estos son algunos de los pasos para aplicar esta técnica:

Colocar el pollo en una olla y cubrirlo con leche suficiente para que quede sumergido.

suficiente para que quede sumergido. Añadir ingredientes como ajo, canela, laurel, guindilla, pimienta, comino y hierbas aromáticas.

como ajo, canela, laurel, guindilla, pimienta, comino y hierbas aromáticas. Cocinar a fuego moderado durante aproximadamente dos horas para que la carne se ablande y absorba los sabores.

durante aproximadamente dos horas para que la carne se ablande y absorba los sabores. Retirar el pollo de la leche y escurrirlo antes de llevarlo al horno.

y escurrirlo antes de llevarlo al horno. Hornear a temperatura alta durante diez a 12 minutos para que la piel quede dorada y crujiente.

La receta de muslos de pollo confitados con puré de papa

Además de este consejo, los chefs también compartieron diferentes preparaciones para cocinar pollo en casa. Una de ellas es la receta de muslos de pollo confitados en leche con puré de papa, una preparación de cocción lenta que resalta los sabores de los ingredientes.

Para este plato se utilizan cuatro muslos de pollo, dos papas, un litro de leche entera, ajo, comino, canela, anís estrellado, romero, tomillo, laurel, guindilla, aceitunas verdes, aceite de oliva, sal y pimienta. El primer paso consiste en retirar el exceso de grasa de los muslos de pollo y salarlos. Luego se colocan en una olla junto con las papas enteras, los ajos pelados, las especias y las hierbas aromáticas. Después se cubren con leche y se cocinan a fuego medio-bajo durante aproximadamente dos horas.

El secreto de los chefs con estrellas Michelin está en cocinar el pollo en leche IA

Cuando termina la cocción, los muslos se retiran con cuidado y se colocan sobre una rejilla con la piel hacia arriba. Posteriormente se llevan al horno a 230 °C con el grill al máximo durante diez o 12 minutos, hasta que la piel quede dorada y crujiente. Mientras tanto, las papas se pelan y se machacan para preparar el puré. A esta mezcla se le puede añadir poco a poco parte de la leche utilizada en la cocción del pollo, con el fin de lograr una textura más suave y tierna. Luego se agregan sal, pimienta y una cucharada de aceite de oliva extra virgen.

Finalmente, las aceitunas verdes se pican en trozos pequeños y se mezclan con el puré antes de servir. El plato se completa al colocar los muslos de pollo crujientes acompañados del puré de papa. Con este tipo de recomendaciones, los chefs muestran que, incluso en preparaciones cotidianas como el pollo, pequeños cambios en la forma de cocinar pueden marcar una diferencia importante en el resultado final.

Por Pablo Pachón Ramírez