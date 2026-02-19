LA NACION

Receta: cómo hacer el cheesecake japonés viral con solo dos ingredientes

En las redes sociales se volvió tendencia este postre sencillo y económico que no lleva horno y que se asemeja al verdadero de origen neoyorquino; el paso a paso para hacerlo en casa

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El cheesecake japonés viral para hacer en casa
El cheesecake japonés viral para hacer en casa@midjourney

El cheesecake es una receta tradicional estadounidense que ganó popularidad en casi todo el mundo por su sabor sin igual y combinación de ingredientes como las galletitas dulces, el queso crema, los huevos y un tiempo justo de horneado. Pero en Japón idearon una reversión que solo tiene como protagonistas a dos elementos y que no lleva cocción. Esta receta es tan viral en las redes sociales que en nuestro país diferentes cocineros amateurs y profesionales se sumaron a la tendencia.

Receta del cheesecake japoés que se volvió viral en las redes sociales
Receta del cheesecake japoés que se volvió viral en las redes sociales(Fuente: iStock - Arx0nt)

Si no teneés conocimientos en cocina, pero te gusta la comida dulce, no dudes en animarte a replicar este tentempié para comer en cualquier momento del día. Resulta económico y exprés.

Receta del cheesecake japonés
Receta del cheesecake japonés

Receta del cheesecake japonés: sin horno y con dos productos

Ingredientes:

  • 350 g de yogur griego.
  • 7 galletitas (tipo Lincoln).

Paso a paso:

1

Preparación del postre

  • Esta tarta no lleva una base sólida y está pensada para que pueda consumirse directamente de un pote. Para ello y que resulte más higiénico, volcá el yogur en un recipiente de vidrio (puede ser una compotera).
  • Emparejá con la parte trasera de una cuchara.
  • Colocá las galletas de forma vertical esparcidas por el recipiente.
2

Antes del consumo

  • Cubrí el recipiente de vidrio y llevalo a la heladera por 7 a 8 horas.
  • Quitá la tapa y comé con una cuchara directamente. Este proceso permite que las galletas absorban la humedad del yogur y su sabor. La combinación de estos dos ingredientes forma una pasta sensible en la boca que recuerda al cheesecake.
Receta paso a paso del cheesecake
Receta paso a paso del cheesecake

Tiempo de elaboración: 3 minutos.

Tiempo de espera para el consumo: 7 horas y 3 minutos.

Tip adicional: antes de hundir las galletas en el yogur, podés embeberlas en café. Esto le preporciona un gusto particular a l postre una vez que esté listo.

LA NACION