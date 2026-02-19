Receta: cómo hacer el cheesecake japonés viral con solo dos ingredientes

El cheesecake es una receta tradicional estadounidense que ganó popularidad en casi todo el mundo por su sabor sin igual y combinación de ingredientes como las galletitas dulces, el queso crema, los huevos y un tiempo justo de horneado. Pero en Japón idearon una reversión que solo tiene como protagonistas a dos elementos y que no lleva cocción. Esta receta es tan viral en las redes sociales que en nuestro país diferentes cocineros amateurs y profesionales se sumaron a la tendencia.

Receta del cheesecake japoés que se volvió viral en las redes sociales (Fuente: iStock - Arx0nt)

Si no teneés conocimientos en cocina, pero te gusta la comida dulce, no dudes en animarte a replicar este tentempié para comer en cualquier momento del día. Resulta económico y exprés.

Receta del cheesecake japonés

Receta del cheesecake japonés: sin horno y con dos productos

Ingredientes:

350 g de yogur griego.

7 galletitas (tipo Lincoln).

Paso a paso:

1 Preparación del postre

Esta tarta no lleva una base sólida y está pensada para que pueda consumirse directamente de un pote. Para ello y que resulte más higiénico, volcá el yogur en un recipiente de vidrio (puede ser una compotera).

Emparejá con la parte trasera de una cuchara.

Colocá las galletas de forma vertical esparcidas por el recipiente.

2 Antes del consumo

Cubrí el recipiente de vidrio y llevalo a la heladera por 7 a 8 horas.

Quitá la tapa y comé con una cuchara directamente. Este proceso permite que las galletas absorban la humedad del yogur y su sabor. La combinación de estos dos ingredientes forma una pasta sensible en la boca que recuerda al cheesecake.

Receta paso a paso del cheesecake

Tiempo de elaboración: 3 minutos.

Tiempo de espera para el consumo: 7 horas y 3 minutos.

Tip adicional: antes de hundir las galletas en el yogur, podés embeberlas en café. Esto le preporciona un gusto particular a l postre una vez que esté listo.