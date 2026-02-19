Receta: cómo hacer el cheesecake japonés viral con solo dos ingredientes
En las redes sociales se volvió tendencia este postre sencillo y económico que no lleva horno y que se asemeja al verdadero de origen neoyorquino; el paso a paso para hacerlo en casa
El cheesecake es una receta tradicional estadounidense que ganó popularidad en casi todo el mundo por su sabor sin igual y combinación de ingredientes como las galletitas dulces, el queso crema, los huevos y un tiempo justo de horneado. Pero en Japón idearon una reversión que solo tiene como protagonistas a dos elementos y que no lleva cocción. Esta receta es tan viral en las redes sociales que en nuestro país diferentes cocineros amateurs y profesionales se sumaron a la tendencia.
Si no teneés conocimientos en cocina, pero te gusta la comida dulce, no dudes en animarte a replicar este tentempié para comer en cualquier momento del día. Resulta económico y exprés.
Receta del cheesecake japonés: sin horno y con dos productos
Ingredientes:
- 350 g de yogur griego.
- 7 galletitas (tipo Lincoln).
Paso a paso:
Preparación del postre
- Esta tarta no lleva una base sólida y está pensada para que pueda consumirse directamente de un pote. Para ello y que resulte más higiénico, volcá el yogur en un recipiente de vidrio (puede ser una compotera).
- Emparejá con la parte trasera de una cuchara.
- Colocá las galletas de forma vertical esparcidas por el recipiente.
Antes del consumo
- Cubrí el recipiente de vidrio y llevalo a la heladera por 7 a 8 horas.
- Quitá la tapa y comé con una cuchara directamente. Este proceso permite que las galletas absorban la humedad del yogur y su sabor. La combinación de estos dos ingredientes forma una pasta sensible en la boca que recuerda al cheesecake.
Tiempo de elaboración: 3 minutos.
Tiempo de espera para el consumo: 7 horas y 3 minutos.
Tip adicional: antes de hundir las galletas en el yogur, podés embeberlas en café. Esto le preporciona un gusto particular a l postre una vez que esté listo.
