Recetas de snacks saludables y caseros para que los chicos lleven en la vuelta a clases

A una semana de empezar el ciclo lectivo 2026, las mamás y papás no solo se preocupan por los útiles escolares, sino porque sus hijos tengan un tentempié para el recreo y así estirar el tiempo de permanencia sin hambre.

Tres recetas saludables e imperdibles para que los chicos lleven al colegio (Fuente: Pexels - Recetas Andi Rossi)

Lejos de las opciones dulces e industriales, conocé qué otras variantes saludables podés hacer en casa para que los chicos lleven al colegio. Esto no solo ayudará a su organismo, sino que evitará que gastes de más.

No gastes de más y hacé en tu casa los snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio (Fuente: Pexels)

Tres snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio

1. Barritas de cereal caseras

Ingredientes:

2 huevos.

1 cucharada de cacao amargo.

2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).

250 g de avena en hojuelas.

200 g de semillas de quinoa.

200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).

100 g de almendras trituradas.

100 g de maní sin sal.

1 cucharadita de chía.

Paso a paso:

1 Elaboración de la masa crocante

En un bol batí el cacao amargo, los huevos y la miel.

Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.

2 Cocción de la barra de cereal grande

Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.

Llevar a un horno precalentado a 180 °C por al menos 40 minutos.

Cuando esté lista, desmoldar en frío y cortá en barritas de cereal más pequeñas y de dimensiones iguales.

Cómo hacer barritas de cereal caseras en minutos

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

2. Alfajor de avena y coco

Ingredientes:

Para la masa

1 taza de avena.

½ taza de coco rallado.

1 huevo.

3 cucharadas de estevia o miel.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de aceite.

Para el relleno

Dulce de leche c/n (preferentemente sin azúcar).

Paso a paso:

1 Preparación del bollo

Precalentá el horno a 180 °C.

Procesá la avena instantánea hasta obtener una harina.

En un bol mezclá la avena procesada, el coco rallado, la miel y la esencia de vainilla.

Mezclá y agregá el huevo y el aceite. Si notás que la mezcla requiere líquido, sumá un chorrito de leche.

2 Cocción

Enmantecá y enharina una fuente para horno.

Dividí el bollo de masa en pelotitas del tamaño de un puño y aplastalas hasta que queden como la tapa de un alfajor.

Colocalas en la bandeja y llevá al horno hasta que estén doradas.

Cuando estén listas, dejar enfriar y rellenar con dulce de leche sin azúcar o mermelada.

Para conservar, guardá los alfajores en un tupper y dentro del freezer.

Receta de alfajor de avena y coco

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

3. Galletas nutritivas

Ingredientes:

100 g de coco rallado.

3 cucharadas de aceite.

3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo de hornear.

100 g de harina integral.

1 huevo.

100 g de chips de chocolate.

Paso a paso:

1 Para hacer la masa

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una fuente.

En un bol batí el huevo enérgicamente. Agregá de a una cucharada de miel y mezclá.

Añadí el aceite y homogeneizá todo.

Incorporá el coco, la harina integral y el polvo de hornear.

Mezclá hasta obtener un bollo para amasar.

2 Preparación de las galletitas

Estirá la masa sobre la mesada y cortá las galletitas en la forma que desees.

Esparcí los chips de chocolate encima y colocalas en la bandeja para horno.

Enviá a cocción las galletas hasta que queden doradas.

Una vez listas dejalas enfriar y luego desmoldar.

Receta de las galletas de coco y harina integral

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.