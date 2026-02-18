LA NACION

Recetas de snacks saludables y caseros para que los chicos lleven en la vuelta a clases

Descubrí las mejores opciones para que tus hijos disfruten de una colación rica y nutritiva en el recreo sin que gastes demasiado dinero

Los padres tienen que empezar a pensar ya qué snack saludable le mandan a sus hijos al colegio
Los padres tienen que empezar a pensar ya qué snack saludable le mandan a sus hijos al colegioPexels

A una semana de empezar el ciclo lectivo 2026, las mamás y papás no solo se preocupan por los útiles escolares, sino porque sus hijos tengan un tentempié para el recreo y así estirar el tiempo de permanencia sin hambre.

Tres recetas saludables e imperdibles para que los chicos lleven al colegio
Tres recetas saludables e imperdibles para que los chicos lleven al colegio(Fuente: Pexels - Recetas Andi Rossi)

Lejos de las opciones dulces e industriales, conocé qué otras variantes saludables podés hacer en casa para que los chicos lleven al colegio. Esto no solo ayudará a su organismo, sino que evitará que gastes de más.

No gastes de más y hacé en tu casa los snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio
No gastes de más y hacé en tu casa los snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio(Fuente: Pexels)

Tres snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio

1. Barritas de cereal caseras

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de cacao amargo.
  • 2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).
  • 250 g de avena en hojuelas.
  • 200 g de semillas de quinoa.
  • 200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).
  • 100 g de almendras trituradas.
  • 100 g de maní sin sal.
  • 1 cucharadita de chía.

Paso a paso:

1

Elaboración de la masa crocante

  • En un bol batí el cacao amargo, los huevos y la miel.
  • Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.
2

Cocción de la barra de cereal grande

  • Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.
  • Llevar a un horno precalentado a 180 °C por al menos 40 minutos.
  • Cuando esté lista, desmoldar en frío y cortá en barritas de cereal más pequeñas y de dimensiones iguales.
Cómo hacer barritas de cereal caseras en minutos
Cómo hacer barritas de cereal caseras en minutos

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

2. Alfajor de avena y coco

Ingredientes:

Para la masa

  • 1 taza de avena.
  • ½ taza de coco rallado.
  • 1 huevo. 
  • 3 cucharadas de estevia o miel. 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 cucharadas de aceite.

Para el relleno

  • Dulce de leche c/n (preferentemente sin azúcar).

Paso a paso:

1

Preparación del bollo

  • Precalentá el horno a 180 °C.
  • Procesá la avena instantánea hasta obtener una harina.
  • En un bol mezclá la avena procesada, el coco rallado, la miel y la esencia de vainilla.
  • Mezclá y agregá el huevo y el aceite. Si notás que la mezcla requiere líquido, sumá un chorrito de leche.
2

Cocción

  • Enmantecá y enharina una fuente para horno.
  • Dividí el bollo de masa en pelotitas del tamaño de un puño y aplastalas hasta que queden como la tapa de un alfajor. 
  • Colocalas en la bandeja y llevá al horno hasta que estén doradas.
  • Cuando estén listas, dejar enfriar y rellenar con dulce de leche sin azúcar o mermelada. 
  • Para conservar, guardá los alfajores en un tupper y dentro del freezer. 
Receta de alfajor de avena y coco
Receta de alfajor de avena y coco

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

3. Galletas nutritivas

Ingredientes:

  • 100 g de coco rallado.
  • 3 cucharadas de aceite.
  • 3 cucharadas de miel.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 100 g de harina integral.
  • 1 huevo. 
  • 100 g de chips de chocolate.

Paso a paso:

1

Para hacer la masa

  • Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una fuente.
  • En un bol batí el huevo enérgicamente. Agregá de a una cucharada de miel y mezclá.
  • Añadí el aceite y homogeneizá todo. 
  • Incorporá el coco, la harina integral y el polvo de hornear.
  • Mezclá hasta obtener un bollo para amasar. 
2

Preparación de las galletitas

  • Estirá la masa sobre la mesada y cortá las galletitas en la forma que desees. 
  • Esparcí los chips de chocolate encima y colocalas en la bandeja para horno.
  • Enviá a cocción las galletas hasta que queden doradas. 
  • Una vez listas dejalas enfriar y luego desmoldar. 
Receta de las galletas de coco y harina integral
Receta de las galletas de coco y harina integral

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

