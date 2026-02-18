Recetas de snacks saludables y caseros para que los chicos lleven en la vuelta a clases
Descubrí las mejores opciones para que tus hijos disfruten de una colación rica y nutritiva en el recreo sin que gastes demasiado dinero
- 4 minutos de lectura'
A una semana de empezar el ciclo lectivo 2026, las mamás y papás no solo se preocupan por los útiles escolares, sino porque sus hijos tengan un tentempié para el recreo y así estirar el tiempo de permanencia sin hambre.
Lejos de las opciones dulces e industriales, conocé qué otras variantes saludables podés hacer en casa para que los chicos lleven al colegio. Esto no solo ayudará a su organismo, sino que evitará que gastes de más.
Tres snacks saludables para que tus hijos lleven al colegio
1. Barritas de cereal caseras
Ingredientes:
- 2 huevos.
- 1 cucharada de cacao amargo.
- 2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).
- 250 g de avena en hojuelas.
- 200 g de semillas de quinoa.
- 200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).
- 100 g de almendras trituradas.
- 100 g de maní sin sal.
- 1 cucharadita de chía.
Paso a paso:
Elaboración de la masa crocante
- En un bol batí el cacao amargo, los huevos y la miel.
- Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.
Cocción de la barra de cereal grande
- Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.
- Llevar a un horno precalentado a 180 °C por al menos 40 minutos.
- Cuando esté lista, desmoldar en frío y cortá en barritas de cereal más pequeñas y de dimensiones iguales.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
2. Alfajor de avena y coco
Ingredientes:
Para la masa
- 1 taza de avena.
- ½ taza de coco rallado.
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de estevia o miel.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 cucharadas de aceite.
Para el relleno
- Dulce de leche c/n (preferentemente sin azúcar).
Paso a paso:
Preparación del bollo
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Procesá la avena instantánea hasta obtener una harina.
- En un bol mezclá la avena procesada, el coco rallado, la miel y la esencia de vainilla.
- Mezclá y agregá el huevo y el aceite. Si notás que la mezcla requiere líquido, sumá un chorrito de leche.
Cocción
- Enmantecá y enharina una fuente para horno.
- Dividí el bollo de masa en pelotitas del tamaño de un puño y aplastalas hasta que queden como la tapa de un alfajor.
- Colocalas en la bandeja y llevá al horno hasta que estén doradas.
- Cuando estén listas, dejar enfriar y rellenar con dulce de leche sin azúcar o mermelada.
- Para conservar, guardá los alfajores en un tupper y dentro del freezer.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
3. Galletas nutritivas
Ingredientes:
- 100 g de coco rallado.
- 3 cucharadas de aceite.
- 3 cucharadas de miel.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 g de harina integral.
- 1 huevo.
- 100 g de chips de chocolate.
Paso a paso:
Para hacer la masa
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una fuente.
- En un bol batí el huevo enérgicamente. Agregá de a una cucharada de miel y mezclá.
- Añadí el aceite y homogeneizá todo.
- Incorporá el coco, la harina integral y el polvo de hornear.
- Mezclá hasta obtener un bollo para amasar.
Preparación de las galletitas
- Estirá la masa sobre la mesada y cortá las galletitas en la forma que desees.
- Esparcí los chips de chocolate encima y colocalas en la bandeja para horno.
- Enviá a cocción las galletas hasta que queden doradas.
- Una vez listas dejalas enfriar y luego desmoldar.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 25 minutos.
