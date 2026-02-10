Tres opciones de snacks fríos para comer en una escapada a la naturaleza en familia
Descubrí la manera de tener un viaje ligero con diferentes recetas sencillas y pensadas para comer en un ambiente lejos de casa y que los chicos aman
La temporada de verano invita a salir de la vivienda siempre que sea posible y disfrutar del aire libre. Es común durante los fines de semana hacer alguna escapada cercana a parques y sitios naturales que proveen de entornos verdes para pasar el día. Y si se trata de una salida recreativa, no pueden faltar los snacks perfectos para conformar ese picnic en familia. A continuación aprendé tres variedades saladas para hacer de tu viaje algo ligero.
Salida a la naturaleza: tres opciones para compartir en un picnic en familia
Chips de pollo
Ingredientes:
- 1 kg de pan de chip (pan de pancho en tamaño copetín).
- 250 g de mayonesa.
- 1 pechuga de pollo hervida.
- 2 cebollas de verdeo.
Paso a paso:
Preparación del relleno
- Desmenuzá la pechuga de pollo.
- En un bol mezclá los trozos pequeños con la mayonesa y la cebolla de verdeo picada.
- Añadí una pizca de sal.
Para los sándwiches
- Cortá los panes de chip por la mitad.
- Rellená cada uno con la pasta de mayonesa y pollo.
- Conservarlos en la heladera cubiertos con una bolsa de plástico hasta el momento de consumir.
Tiempo de preparación: 30 minutos.
Hummus de garbanzo para grisines
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Sal a gusto.
- 1 manojo de perejil.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo picado.
- 600 g de grisines.
Paso a paso:
Para el hummus
- Mixeá o licuá los garbanzos hasta lograr una pasta homogénea.
- Añadí las hojas de perejil bien limpio, el diente de ajo, la sal y el aceite de oliva. Volvé a mixear todo.
- Quitalo de la máquina y conservalo en un recipiente de vidrio hasta el momento de comer.
- Antes de consumirlo con los grisines, espolvoreá pimentón encima.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.
Wraps de queso
Ingredientes:
- 4 wraps o rapiditas.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- 150 g de queso fresco.
- 2 zanahorias.
- 1 puñado de nueces picadas.
- 1 hoja de lechuga.
Paso a paso:
Para la masa
- En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.
- Dorar cada una de sus caras.
- Dejarlas enfriar una vez listas.
- Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.
Relleno
- Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.
- Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.
- Rellená los wraps o rapiditas y doblá como tacos.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
