LA NACION

Tres opciones de snacks fríos para comer en una escapada a la naturaleza en familia

Descubrí la manera de tener un viaje ligero con diferentes recetas sencillas y pensadas para comer en un ambiente lejos de casa y que los chicos aman

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Tres ideas de picnic para compartir en familia
Tres ideas de picnic para compartir en familia(Fuente: Pexels)

La temporada de verano invita a salir de la vivienda siempre que sea posible y disfrutar del aire libre. Es común durante los fines de semana hacer alguna escapada cercana a parques y sitios naturales que proveen de entornos verdes para pasar el día. Y si se trata de una salida recreativa, no pueden faltar los snacks perfectos para conformar ese picnic en familia. A continuación aprendé tres variedades saladas para hacer de tu viaje algo ligero.

Qué llevar al picnic a la naturaleza en familia
Qué llevar al picnic a la naturaleza en familia(Fuente: Pexels)

Salida a la naturaleza: tres opciones para compartir en un picnic en familia

Chips de pollo

Ingredientes:

  • 1 kg de pan de chip (pan de pancho en tamaño copetín). 
  • 250 g de mayonesa. 
  • 1 pechuga de pollo hervida.
  • 2 cebollas de verdeo.

Paso a paso:

1

Preparación del relleno

  • Desmenuzá la pechuga de pollo. 
  • En un bol mezclá los trozos pequeños con la mayonesa y la cebolla de verdeo picada. 
  • Añadí una pizca de sal. 
2

Para los sándwiches

  • Cortá los panes de chip por la mitad. 
  • Rellená cada uno con la pasta de mayonesa y pollo. 
  • Conservarlos en la heladera cubiertos con una bolsa de plástico hasta el momento de consumir.
Receta de los chips de pollo
Receta de los chips de pollo

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Hummus de garbanzo para grisines

Ingredientes:

  • 1 lata de garbanzos cocidos. 
  • 1 cucharadita de pimentón. 
  • Sal a gusto. 
  • 1 manojo de perejil. 
  • 1 chorrito de aceite de oliva.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 600 g de grisines. 

Paso a paso:

1

Para el hummus

  • Mixeá o licuá los garbanzos hasta lograr una pasta homogénea.
  • Añadí las hojas de perejil bien limpio, el diente de ajo, la sal y el aceite de oliva. Volvé a mixear todo.
  • Quitalo de la máquina y conservalo en un recipiente de vidrio hasta el momento de comer. 
  • Antes de consumirlo con los grisines, espolvoreá pimentón encima. 
Receta del hummus
Receta del hummus

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Wraps de queso

Ingredientes:

  • 4 wraps o rapiditas.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.
  • 150 g de queso fresco.
  • 2 zanahorias.
  • 1 puñado de nueces picadas.
  • 1 hoja de lechuga.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.
  • Dorar cada una de sus caras.
  • Dejarlas enfriar una vez listas.
  • Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.
2

Relleno

  • Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.
  • Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.
  • Rellená los wraps o rapiditas y doblá como tacos.
Receta de wraps
Receta de wraps

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Día de la pizza: el secreto para hacer la mejor fugazzetta en casa y quedar como un maestro
    1

    Día de la pizza: el secreto para hacer la mejor fugazzetta en casa y quedar como un maestro

  2. Como en el cine: reviví la receta icónica de una famosa película para compartir en San Valentín
    2

    San Valentín en pareja: la receta romántica para hacer el 14 de febrero inspirada en el plato icónico de una película exitosa

  3. Receta de gelatina de colágeno: cómo se hace
    3

    Receta de gelatina de colágeno: cómo se hace

  4. Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos y sin gastar de más
    4

    Para inexpertos: cómo hacer milkshake casero en pocos minutos como el de las cafeterías