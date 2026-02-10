Tres opciones de snacks fríos para comer en una escapada a la naturaleza en familia

La temporada de verano invita a salir de la vivienda siempre que sea posible y disfrutar del aire libre. Es común durante los fines de semana hacer alguna escapada cercana a parques y sitios naturales que proveen de entornos verdes para pasar el día. Y si se trata de una salida recreativa, no pueden faltar los snacks perfectos para conformar ese picnic en familia. A continuación aprendé tres variedades saladas para hacer de tu viaje algo ligero.

Qué llevar al picnic a la naturaleza en familia (Fuente: Pexels)

Salida a la naturaleza: tres opciones para compartir en un picnic en familia

Chips de pollo

Ingredientes:

1 kg de pan de chip (pan de pancho en tamaño copetín).

250 g de mayonesa.

1 pechuga de pollo hervida.

2 cebollas de verdeo.

Paso a paso:

1 Preparación del relleno

Desmenuzá la pechuga de pollo.

En un bol mezclá los trozos pequeños con la mayonesa y la cebolla de verdeo picada.

Añadí una pizca de sal.

2 Para los sándwiches

Cortá los panes de chip por la mitad.

Rellená cada uno con la pasta de mayonesa y pollo.

Conservarlos en la heladera cubiertos con una bolsa de plástico hasta el momento de consumir.

Receta de los chips de pollo

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Hummus de garbanzo para grisines

Ingredientes:

1 lata de garbanzos cocidos.

1 cucharadita de pimentón.

Sal a gusto.

1 manojo de perejil.

1 chorrito de aceite de oliva.

1 diente de ajo picado.

600 g de grisines.

Paso a paso:

1 Para el hummus

Mixeá o licuá los garbanzos hasta lograr una pasta homogénea.

Añadí las hojas de perejil bien limpio, el diente de ajo, la sal y el aceite de oliva. Volvé a mixear todo.

Quitalo de la máquina y conservalo en un recipiente de vidrio hasta el momento de comer.

Antes de consumirlo con los grisines, espolvoreá pimentón encima.

Receta del hummus

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Wraps de queso

Ingredientes:

4 wraps o rapiditas.

1 chorrito de aceite de oliva.

150 g de queso fresco.

2 zanahorias.

1 puñado de nueces picadas.

1 hoja de lechuga.

Paso a paso:

1 Para la masa

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.

Dorar cada una de sus caras.

Dejarlas enfriar una vez listas.

Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.

2 Relleno

Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.

Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.

Rellená los wraps o rapiditas y doblá como tacos.

Receta de wraps

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.