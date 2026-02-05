Dulce del verano: el paso a paso para hacer alfajor helado fácil y en un santiamén
Frente a la ola de calor replicá esta sugerencia culinaria para aliviar tu mediodía o noche con un postre delicioso y casero
El alfajor es una de las golosinas más consumidas de la Argentina. Existen decenas de sabores que lo componen y ya se convirtieron en un emblema nacional. Por fuera de la versión convencional, existe el hecho con helado, una opción refrescante frente a las altas temperaturas. Seguí el paso a paso y convertite en un pastelero profesional en pocos pasos.
Dulce del verano: cómo hacer el alfajor helado exprés
Ingredientes:
Para la masa
- 155 g de chocolate semiamargo.
- 155 g de manteca.
- 50 g de azúcar rubio.
- 125 g de azúcar negra.
- 180 g de harina 0000.
- 25 g de cacao amargo.
- 4 g de bicarbonato de sodio.
- Sal fina 1 pizca.
Para el relleno
- Helado de crema de vainilla c/n.
Paso a paso:
1
Para lograr la galleta
- Rallá el chocolate y dejalo reposar en la heladera.
- Mientras, mezclá con la batidora la manteca con los azúcares hasta lograr una pasta blanda.
- Tamizar la harina con el bicarbonato, el cacao y la sal.
- Agregar los secos a la manteca e incorporar todo hasta formar una masa homogénea.
- Añadir el chocolate rallado.
- Estirar la masa, cortar las tapas de alfajores y colocar sobre una fuente para horno forrada en papel manteca.
- Dejá reposar en la heladera por 20 minutos.
- Cociná en un horno precalentado a 180 °C por 15 minutos.
2
Para el alfajor
- Cuando las galletas estén listas dejalas enfriar y luego desmoldalas.
- Armá los alfajores con la crema helada como relleno.
- Llevá la preparación al freezer y consumir después de 30 minutos.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración: 1 hora y 15 minutos.
