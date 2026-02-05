Dulce del verano: el paso a paso para hacer alfajor helado fácil y en un santiamén

El alfajor es una de las golosinas más consumidas de la Argentina. Existen decenas de sabores que lo componen y ya se convirtieron en un emblema nacional. Por fuera de la versión convencional, existe el hecho con helado, una opción refrescante frente a las altas temperaturas. Seguí el paso a paso y convertite en un pastelero profesional en pocos pasos.

Hacer alfajores helados para sobrellevar el verano es la mejor opción dulce y refrescante (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Dulce del verano: cómo hacer el alfajor helado exprés

Ingredientes:

Para la masa

155 g de chocolate semiamargo.

155 g de manteca.

50 g de azúcar rubio.

125 g de azúcar negra.

180 g de harina 0000.

25 g de cacao amargo.

4 g de bicarbonato de sodio.

Sal fina 1 pizca.

Para el relleno

Helado de crema de vainilla c/n.

Paso a paso:

1 Para lograr la galleta

Rallá el chocolate y dejalo reposar en la heladera.

Mientras, mezclá con la batidora la manteca con los azúcares hasta lograr una pasta blanda.

Tamizar la harina con el bicarbonato, el cacao y la sal.

Agregar los secos a la manteca e incorporar todo hasta formar una masa homogénea.

Añadir el chocolate rallado.

Estirar la masa, cortar las tapas de alfajores y colocar sobre una fuente para horno forrada en papel manteca.

Dejá reposar en la heladera por 20 minutos.

Cociná en un horno precalentado a 180 °C por 15 minutos.

2 Para el alfajor

Cuando las galletas estén listas dejalas enfriar y luego desmoldalas.

Armá los alfajores con la crema helada como relleno.

Llevá la preparación al freezer y consumir después de 30 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora y 15 minutos.