Dulce del verano: el paso a paso para hacer alfajor helado fácil y en un santiamén

Frente a la ola de calor replicá esta sugerencia culinaria para aliviar tu mediodía o noche con un postre delicioso y casero

La receta definitiva para crear alfajor helado ideal para combatir las altas temperaturas
El alfajor es una de las golosinas más consumidas de la Argentina. Existen decenas de sabores que lo componen y ya se convirtieron en un emblema nacional. Por fuera de la versión convencional, existe el hecho con helado, una opción refrescante frente a las altas temperaturas. Seguí el paso a paso y convertite en un pastelero profesional en pocos pasos.

Hacer alfajores helados para sobrellevar el verano es la mejor opción dulce y refrescante
Dulce del verano: cómo hacer el alfajor helado exprés

Ingredientes:

Para la masa

  • 155 g de chocolate semiamargo.
  • 155 g de manteca.
  • 50 g de azúcar rubio.
  • 125 g de azúcar negra.
  • 180 g de harina 0000.
  • 25 g de cacao amargo.
  • 4 g de bicarbonato de sodio.
  • Sal fina 1 pizca.

Para el relleno

  • Helado de crema de vainilla c/n.

Paso a paso:

1

Para lograr la galleta

  • Rallá el chocolate y dejalo reposar en la heladera.
  • Mientras, mezclá con la batidora la manteca con los azúcares hasta lograr una pasta blanda.
  • Tamizar la harina con el bicarbonato, el cacao y la sal.
  • Agregar los secos a la manteca e incorporar todo hasta formar una masa homogénea.
  • Añadir el chocolate rallado.
  • Estirar la masa, cortar las tapas de alfajores y colocar sobre una fuente para horno forrada en papel manteca.
  • Dejá reposar en la heladera por 20 minutos.
  • Cociná en un horno precalentado a 180 °C por 15 minutos.
2

Para el alfajor

  • Cuando las galletas estén listas dejalas enfriar y luego desmoldalas.
  • Armá los alfajores con la crema helada como relleno.
  • Llevá la preparación al freezer y consumir después de 30 minutos.
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora y 15 minutos.

