Receta de chocolate casero si te olvidaste de comprar huevos de Pascua

Si llegaste al domingo y te quedaste sin este dulce tradicional, a continuación la guía del paso a paso podrá orientarte en que hagas los tuyos propios con pocos ingredientes

Si es Domingo de Pascua y no llegaste a comprar el típico huevo para compartir con tu familia o amigos, no existe mayor problema, ya que la receta original de este dulce es sencilla y solo requiere de un ingrediente como base y dos elementos fundamentales. A continuación, seguí el paso a paso y podrás obtener una versión casera y deliciosa.

Huevo de Pascua en casa para olvidadizos

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate cobertura amargo o semiamargo (cacao 70%).
  • Un molde mediano de plástico o silicona.
  • Un pincel.
  • Confites o bombones para rellenar (opcional).

Paso a paso:

1

Fundir el chocolate

  • En una cacerola, poné a derretir a baño María el chocolate en trozos pequeños.
  • Revolvelo de tanto en tanto para que se funda bien. Podés utilizar un microondas, pero debés corroborar que no se queme.
2

Preparación de los moldes

  • Cuando tengas el chocolate fundido, con un pincel, pintá el molde o los moldes de huevo hasta formar una capa. También podés verter directamente el chocolate y escurrir el excedente.
  • Dejá enfriar las capas de chocolate. Si preferís un huevo grueso, volvé a verter más chocolate, aunque debés cerciorarte de que te quede un resto derretido para pegar las capas.
3

Armado de los huevos

  • Cuando quede firme cada cáscara, desmoldá cada una y con el chocolate fundido que te sobró, pegá cada cáscara.
  • Para ello ayudate del pincel y pintá los bordes.
  • Presioná suave durante unos segundos y listo.
  • Si los querés rellenos, antes de unir cada cáscara, colocá los confites o bombones.
Receta del huevo de Pascua tradicional
Tiempo de elaboración total: 20 minutos.

