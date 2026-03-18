Semana Santa: la receta del huevo de Pascua relleno de tiramisú

Se aproxima Semana Santa y en las panaderías ya se asoman las primeras delicias relacionadas con las Pascuas. Entre el amplio abanico de dulces que existen para esta fecha religiosa, los huevos de chocolate son una tradición infaltable. Como forma de renovar un menú tan tradicional, en las redes sociales diferentes expertos culinarios se animaron a añadir como relleno el postre de tiramisú.

Aunque parezca una receta compleja y que demanda demasiado tiempo y dinero, lo cierto es que puede realizarse en pocos minutos sin gastar de más. Solo hace falta que tengas chocolate, vainillas, café y queso mascarpone.

El huevo de Pascua relleno de tiramisú es una reversión ideal para compartir con los chicos (Fuente: Captura de imagen/@@kitchentips.arg)

Huevo de Pascua relleno de tiramisú

Ingredientes:

50 g de chocolate cobertura para hacer el 1/2 huevo.

Un paquete de vainillas.

50 ml de café.

100 ml de crema de leche.

50 g de queso crema.

50 g de queso mascarpone.

Una cucharadita de extracto de vainilla.

Una cucharadita de stevia o 2 de azúcar.

2 cucharadas de cacao en polvo.

Paso a paso:

1 Armado del huevo

En un molde de plástico o silicona, verter chocolate semiamargo fundido para hacer el medio huevo.

2 Para el relleno

Mientras se endurece el chocolate, en un bol volcá el queso crema y la crema de leche.

Batí hasta que el queso se amalgame con la crema.

Mojá las vainillas en café.

3 Preparación del huevo relleno

Desmoldar la cáscara de chocolate.

Colocá las vainillas remojadas en café en la base.

Añadí tres cucharadas de la crema.

Colocá una segunda capa de vainillas remojadas.

Agregá la crema restante y esparcí cacao en polvo por la superficie.

Reservá en la heladera media hora.

Servir.

Receta del huevo de Pascua relleno

Tiempo de elaboración: 20 minutos.

Historia del huevo de Pascua

Las primeras costumbres —que todavía se mantienen en distintos países europeos— no eran comer huevos de chocolate, sino pintar huevos de gallina para la época. Según la Enciclopedia Británica, esta tradición tuvo un origen práctico: “La Iglesia prohibió comer huevos en Semana Santa, pero las gallinas continuaron colocándolos, por lo que la idea de identificar específicamente los huevos de este período llevó a que se los pintara”.

El primer huevo de Pascua moderno hecho de chocolate fue invención de la compañía británica Fry’s, que lo elaboró en 1873. Sin embargo, la costumbre recién tomó raíces en 1875, cuando la firma rival Cadbury tuvo la idea de rellenarlos con almendras confitadas. De entonces hasta hoy, esta versión dulce de la antigua costumbre europea se expandió por todo el mundo como un símbolo de una de las fiestas más importantes del cristianismo.