Tendencia: qué es el mug cake y cómo prepararlo en menos de cinco minutos

Aprendé a realizar esta receta en simples pasos para endulzar tu merienda otoñal y sorprender a tus amigos o familiares

Cómo hacer el mug cake sin harina ni azúcar

La receta tradicional del bizcochuelo puede resultar engorrosa, pero en las redes sociales se volvió viral una versión fácil y rápida que no demanda mucho tiempo y no requiere el uso del horno. Es conocida como mug cake y sus elementos base no incluyen azúcar ni harina, por lo que tiene bajas calorías. Aprendé cómo realizarlo en solo cuatro minutos y ¡manos a la obra!

El mugcake es un tipo de bizcochuelo hecho en el microondas y que queda listo en solo 4 minutos

Torta golosa de chocolate para el antojo

Ingredientes:

  • 1 banana madura.
  • 1 huevo.
  • 2 cucharadas de cacao amargo.
  • 2 cucharadas de avena instantánea.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Chips de chocolate c/n.

Paso a paso:

Preparación de la masa

  • En un bol, pisá la banana hasta que quede como una crema.
  • Añadí el huevo, el cacao en polvo y la esencia de vainilla.
  • Agregá el polvo para hornear y los chips de chocolate.
  • Integrá poco a poco la avena.
  • Dejá reposar cinco minutos.
Cocción

  • Cuando todo esté homogeneizado, volcá la preparación en una taza o tazón y llevalo a cocción en el microondas a potencia máxima por cuatro minutos.
  • Antes de servir, dejá que se enfríe.
Cómo hacer el mugcake en cuatro minutos

Tiempo de cocción: 4 minutos.

Tiempo de elaboración: 14 minutos.

