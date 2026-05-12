Tendencia: qué es el mug cake y cómo prepararlo en menos de cinco minutos
Aprendé a realizar esta receta en simples pasos para endulzar tu merienda otoñal y sorprender a tus amigos o familiares
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La receta tradicional del bizcochuelo puede resultar engorrosa, pero en las redes sociales se volvió viral una versión fácil y rápida que no demanda mucho tiempo y no requiere el uso del horno. Es conocida como mug cake y sus elementos base no incluyen azúcar ni harina, por lo que tiene bajas calorías. Aprendé cómo realizarlo en solo cuatro minutos y ¡manos a la obra!
Torta golosa de chocolate para el antojo
Ingredientes:
- 1 banana madura.
- 1 huevo.
- 2 cucharadas de cacao amargo.
- 2 cucharadas de avena instantánea.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Chips de chocolate c/n.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- En un bol, pisá la banana hasta que quede como una crema.
- Añadí el huevo, el cacao en polvo y la esencia de vainilla.
- Agregá el polvo para hornear y los chips de chocolate.
- Integrá poco a poco la avena.
- Dejá reposar cinco minutos.
2
Cocción
- Cuando todo esté homogeneizado, volcá la preparación en una taza o tazón y llevalo a cocción en el microondas a potencia máxima por cuatro minutos.
- Antes de servir, dejá que se enfríe.
Tiempo de cocción: 4 minutos.
Tiempo de elaboración: 14 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas