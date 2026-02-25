Receta viral de torta de manzana sin harina y con solo tres ingredientes
Descubrí cómo realizar este postre casero saludable y que se volvió una tendencia en las redes sociales por su valor nutritivo y de fácil preparación
TikTok e Instagram son dos plataformas en las que las recetas abundan por exceso, pero más allá de las tradicionales hay otras que llaman la atención por ser extrañas, como la torta de manzana sin harina y que cuenta con tan solo tres ingredientes. El furor por este postre fue tal que también surgieron expertos culinarios que probaron la veracidad de este reto, del cual resultó todo un éxito.
Si querés subirte a esta tendencia viral, replicá el siguiente consejo culinario y poné manos a la obra. Su sencillez es tal que, aunque no poseas conocimientos en gastronomía podés hacerla y conquistar el paladar de toda tu familia.
En tres pasos: la receta de torta exprés de manzana sin harina
Ingredientes:
- 5 manzanas rojas.
- 200 g de chocolate cacao 80%.
- 1 gelatina sin sabor.
Paso a paso:
Cocción de la manzana
- Pelá y cortá las manzanas en cubos pequeños.
- Ponelas a hervir, pero que el agua no supere la mitad de la olla, debe llegar al ras de la fruta.
- Cuando estén bien blandas, como una compota, colá las manzanas y triturarlas con un mixer.
Preparación de la masa de marshmalllow
- En un recipiente verté las manzanas trituradas y espolvoreá la gelatina.
- Mientras derretí el chocolate a baño María.
- Verté el chocolate fundido y homogeneizá todo.
- Volcá la preparación en una fuente y llevá a la heladera por 3 horas.
- Luego del tiempo transcurrido, servir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
