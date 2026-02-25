Receta viral de torta de manzana sin harina y con solo tres ingredientes 

TikTok e Instagram son dos plataformas en las que las recetas abundan por exceso, pero más allá de las tradicionales hay otras que llaman la atención por ser extrañas, como la torta de manzana sin harina y que cuenta con tan solo tres ingredientes. El furor por este postre fue tal que también surgieron expertos culinarios que probaron la veracidad de este reto, del cual resultó todo un éxito.

Las manzanas y el chocolate son una buena combinación para obtener un postre bajo en calorías y azúcares agregados (Imagenes ilustrativas) (Fuente: Pexels)

Si querés subirte a esta tendencia viral, replicá el siguiente consejo culinario y poné manos a la obra. Su sencillez es tal que, aunque no poseas conocimientos en gastronomía podés hacerla y conquistar el paladar de toda tu familia.

En tres pasos: la receta de torta exprés de manzana sin harina

Ingredientes:

5 manzanas rojas.

200 g de chocolate cacao 80%.

1 gelatina sin sabor.

Paso a paso:

1 Cocción de la manzana

Pelá y cortá las manzanas en cubos pequeños.

Ponelas a hervir, pero que el agua no supere la mitad de la olla, debe llegar al ras de la fruta.

Cuando estén bien blandas, como una compota, colá las manzanas y triturarlas con un mixer.

2 Preparación de la masa de marshmalllow

En un recipiente verté las manzanas trituradas y espolvoreá la gelatina.

Mientras derretí el chocolate a baño María.

Verté el chocolate fundido y homogeneizá todo.

Volcá la preparación en una fuente y llevá a la heladera por 3 horas.

Luego del tiempo transcurrido, servir.

Torta de manzana con chocolate

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración: 15 minutos.