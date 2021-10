Recetas fáciles para hacer con remolacha, cruda o cocida

Las remolachas se pueden usar en muchas preparaciones, y no son solamente privilegio de las ensaladas. Como guarnición, en salsas y en las famosas sopas de remolacha, se las puede incluir tanto crudas como cocidas.

Por su color rojo violáceo la remolacha es una verdura que le da mucha presencia a las comidas. Tiene una gran cantidad de propiedades de sabor y textura que la hacen ideal para endulzar preparaciones; además, es saludable y fácilmente digestible. Aunque es realmente sencillo cocinar una remolacha hay quienes la evitan en su lista de vegetales porque piensan que es complicado, que ensucia y que cuesta ablandarlas. Pero se equivocan, porque la remolacha, además de hervida y blanda, se puede comer simplemente pelándola y rallándola. Cruda va bien en ensaladas como cualquier otra raíz, como los rabanitos, la zanahoria o el rábano. Es riquísima.

Tips para cocinar la remolacha en poco tiempo

La remolacha cocida y ablandada se usa en recetas calientes o frías; por eso, conviene tenerla hervida y guardada en un recipiente hermético para que cuando quiera usarse se ahorre tiempo.

Para cocinar la remolacha no hace falta pelarla.

Hay que lavar bien las remolachas. Quitar toda la tierra, la raíz sobresaliente y las partes dañadas que puedan tener.

Quitar toda la tierra, la raíz sobresaliente y las partes dañadas que puedan tener. Poner las remolachas en una olla profunda, cubiertas con abundante agua, sal y un chorrito de vinagre blanco . Hornalla a fuego fuerte y se lleva a hervor, luego se las deja cocinando a fuego bajo o medio durante una hora o hasta que estén blandas.

. Hornalla a fuego fuerte y se lleva a hervor, luego se las deja cocinando a fuego bajo o medio durante una hora o hasta que estén blandas. Al terminar la cocción se sacan las remolachas de la olla, se las pasa por agua fría y, si se van a usar inmediatamente, se pelan; la piel sale fácilmente sin necesidad de usar cuchillo.

se las pasa por agua fría y, si se van a usar inmediatamente, se pelan; la piel sale fácilmente sin necesidad de usar cuchillo. Si las remolachas se van a guardar en la heladera, conviene conservarlas con la piel para evitar la oxidación, así duran hasta una semana en un recipiente hermético.

Receta de hummus de remolacha

Hummus de remolacha Pixabay

Es más colorido que el hummus tradicional de garbanzos, y esta versión con remolachas lleva todas las de ganar. Ideal para picar a cualquier hora con bastoncitos de apio, zanahorias y distintas “crudités” este dip de remolacha es una preparación bien primaveral. Esta receta de hummus de remolacha se puede hacer más suave o más espeso, a gusto de cada quien. Funciona también como una mayonesa para untar panes; levantar el sabor de una hamburguesas de lentejas, o como pasta bien consistente para una entrada.

Receta de arroz cremoso con remolacha, mascarpone y puerro grillados

Arroz con remolacha y puerros Shutterstock

Esta receta presenta un arroz cremoso con remolacha, queso mascarpone y puerro, que es puro color y sabor. Esta creación del cocinero rosarino Lucio Marini es ideal para acompañar pescados, una de las especialidades del chef, como para carnes o, si no hay mucho hambre, como un plato principal. Las remolachas le dan un color impresionante, un sabor dulce y suave. Esta receta de arroz cremoso con remolacha, mascarpone y puerro grillados está elaborada con arroz doble carolina.

Receta de borsch, sopa fría rusa de remolacha y repollo

Borsch, sopa fría rusa de remolacha y repollo

El sabroso y aromático borsch es la tarjeta de presentación de la cocina rusa y, también, de la ucraniana. Aunque esta especie de sopa fría es un plato difícil de preparar, no vas a encontrar una sola familia rusa, ucraniana, croata o de los Balcanes, que no sepa cocinarla. La receta de borsch tiene muchas versiones y distintos ingredientes, según cada región, familia, uso y costumbre. No te vamos a mentir, es un poco complicada pero vale el esfuerzo.

Receta de torta de chocolate y remolacha

Torta de chocolate y remolacha Shutterstock

Las tortas con vegetales dulces como la zanahoria, el zapallo o la remolacha están de moda. Es algo que siempre se utilizó en reposterías pero que no se lo destacaba al contar. Sin embargo, desde que la tendencia healthy empezó a revalorizar los ingredientes alternativos, como el uso de azúcares naturales y no refinados, muchos repostero se dan cuenta que es hora de poner en valor a las nobles hortalizas. Esta receta de torta de chocolate y remolacha es un encanto y sorprende por su sabor.

Receta de ensalada de repollo y remolachas

Ensalada cruda de de repollo y remolacha

Riquísima, fresca, con todo crudo y muy crujiente, esta ensalada de repollo y remolacha, es una fiesta de colores en la mesa. El secreto es el aderezo que le suma sabor y acidez. Fácil, rápida y sencilla, esta receta de ensalada de repollo y remolachas se puede servir tal cual; usar como relleno para sándwiches o para tacos en una comida rápida al aire libre.