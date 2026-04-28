“El más loco del mundo”: el aperitivo de hojaldre relleno que es viral en las redes sociales
Enterate cómo hacer este tentempié de entrada para recibir a tus amigos en una cena especial o a esa persona que tanto apreciás
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LA NACION
En las redes sociales hay decenas de recetas nuevas con propuestas que invitan a los usuarios a implicarse en la cocina e intentar ser chefs amateurs. Entre el amplio abanico, se volvió viral el aperitivo de hojaldre, un tipo de masa rellena con ingredientes fáciles de conseguir y sin la necesidad de que pierdas demasiado tiempo. ¡Manos a la obra!
Aperitivo de hojaldre para invierno
Ingredientes:
- Masa de hojaldre: 300 g.
- Huevos cocidos: 5 unidades.
- Jamón: 200 g.
- Pepinillos agridulces: 3 unidades.
- Mozzarella: 150 g.
- Crema de queso: 100 g.
- Champiñones: 300 g.
- 1 huevo.
Para la salsa
- Mayonesa: 200 g.
- Yogur griego: 100 g.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- Azúcar: 2 g.
- Ajo: 2 dientes.
- Vinagre: 10 ml.
- Pimienta negra: 1 g.
- Sal: 2 g.
- Orégano: 2 g.
Paso a paso:
1
Armar el hojaldre
- En un molde de budín colocar la masa de hojaldre.
- Cortár los extremos y que queden en tiras.
2
Relleno
- Colocá los huevos cocidos y aplastalos con un pisa papa.
- Añadí una capa de jamón rallado y luego otra de pepinillos rallados.
- Esparcí la mozzarella rallada.
3
Para la crema
- Mezclá en un bol el queso crema con los champiñones.
- Cubrí las capas con la crema de champiñones y luego cerrá el molde con las tiras de hojaldre en forma de trenza.
4
Cocción
- Antes de enviar al horno, desmoldá la masa rellena, pintá con un huevo y cocinalo en el horno a una temperatura de 180 °C.
5
Para la salsa
- Mezclá mayonesa, yogur griego, jugo de limón, azúcar, 2 dientes de ajo, vinagre, pimienta negra, sal y orégano.
- Untá las porciones del hojaldre relleno en la salsa antes de consumir.
Tiempo de cocción: 35 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
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