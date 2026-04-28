“El más loco del mundo”: el aperitivo de hojaldre relleno que es viral en las redes sociales

En las redes sociales hay decenas de recetas nuevas con propuestas que invitan a los usuarios a implicarse en la cocina e intentar ser chefs amateurs. Entre el amplio abanico, se volvió viral el aperitivo de hojaldre, un tipo de masa rellena con ingredientes fáciles de conseguir y sin la necesidad de que pierdas demasiado tiempo. ¡Manos a la obra!

El hojaldre relleno está compuesto de ingredientes fáciles, como huevo, mozzarella y jamón (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Aperitivo de hojaldre para invierno

Ingredientes:

Masa de hojaldre: 300 g.

Huevos cocidos: 5 unidades.

Jamón: 200 g.

Pepinillos agridulces: 3 unidades.

Mozzarella: 150 g.

Crema de queso: 100 g.

Champiñones: 300 g.

1 huevo.

Para la salsa

Mayonesa: 200 g.

Yogur griego: 100 g.

1 cucharadita de jugo de limón.

Azúcar: 2 g.

Ajo: 2 dientes.

Vinagre: 10 ml.

Pimienta negra: 1 g.

Sal: 2 g.

Orégano: 2 g.

Paso a paso:

1 Armar el hojaldre

En un molde de budín colocar la masa de hojaldre.

Cortár los extremos y que queden en tiras.

2 Relleno

Colocá los huevos cocidos y aplastalos con un pisa papa.

Añadí una capa de jamón rallado y luego otra de pepinillos rallados.

Esparcí la mozzarella rallada.

3 Para la crema

Mezclá en un bol el queso crema con los champiñones.

Cubrí las capas con la crema de champiñones y luego cerrá el molde con las tiras de hojaldre en forma de trenza.

4 Cocción

Antes de enviar al horno, desmoldá la masa rellena, pintá con un huevo y cocinalo en el horno a una temperatura de 180 °C.

5 Para la salsa

Mezclá mayonesa, yogur griego, jugo de limón, azúcar, 2 dientes de ajo, vinagre, pimienta negra, sal y orégano.

Untá las porciones del hojaldre relleno en la salsa antes de consumir.

Receta del aperitivo de hojaldre relleno

Tiempo de cocción: 35 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.