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“El más loco del mundo”: el aperitivo de hojaldre relleno que es viral en las redes sociales

Enterate cómo hacer este tentempié de entrada para recibir a tus amigos en una cena especial o a esa persona que tanto apreciás

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Cómo hacer el hojaldre relleno en simples pasos
Cómo hacer el hojaldre relleno en simples pasos(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En las redes sociales hay decenas de recetas nuevas con propuestas que invitan a los usuarios a implicarse en la cocina e intentar ser chefs amateurs. Entre el amplio abanico, se volvió viral el aperitivo de hojaldre, un tipo de masa rellena con ingredientes fáciles de conseguir y sin la necesidad de que pierdas demasiado tiempo. ¡Manos a la obra!

El hojaldre relleno está compuesto de ingredientes fáciles, como huevo, mozzarella y jamón
El hojaldre relleno está compuesto de ingredientes fáciles, como huevo, mozzarella y jamón(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Aperitivo de hojaldre para invierno

Ingredientes:

  • Masa de hojaldre: 300 g.
  • Huevos cocidos: 5 unidades.
  • Jamón: 200 g.
  • Pepinillos agridulces: 3 unidades.
  • Mozzarella: 150 g.
  • Crema de queso: 100 g.
  • Champiñones: 300 g.
  • 1 huevo.

Para la salsa

  • Mayonesa: 200 g.
  • Yogur griego: 100 g.
  • 1 cucharadita de jugo de limón.
  • Azúcar: 2 g.
  • Ajo: 2 dientes.
  • Vinagre: 10 ml.
  • Pimienta negra: 1 g.
  • Sal: 2 g.
  • Orégano: 2 g.

Paso a paso:

1

Armar el hojaldre

  • En un molde de budín colocar la masa de hojaldre.
  • Cortár los extremos y que queden en tiras.
2

Relleno

  • Colocá los huevos cocidos y aplastalos con un pisa papa.
  • Añadí una capa de jamón rallado y luego otra de pepinillos rallados.
  • Esparcí la mozzarella rallada.
3

Para la crema

  • Mezclá en un bol el queso crema con los champiñones.
  • Cubrí las capas con la crema de champiñones y luego cerrá el molde con las tiras de hojaldre en forma de trenza.
4

Cocción

  • Antes de enviar al horno, desmoldá la masa rellena, pintá con un huevo y cocinalo en el horno a una temperatura de 180 °C.
5

Para la salsa

  • Mezclá mayonesa, yogur griego, jugo de limón, azúcar, 2 dientes de ajo, vinagre, pimienta negra, sal y orégano.
  • Untá las porciones del hojaldre relleno en la salsa antes de consumir.
Receta del aperitivo de hojaldre relleno
Receta del aperitivo de hojaldre relleno

Tiempo de cocción: 35 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

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