Postre de antaño: qué es el migliaccio que preparaban las abuelas con pocos ingredientes

El migliaccio es una receta tradicional napolitana. En fechas especiales, durante la primavera y Semana Santa, es común toparse con esta delicia en las pastelerías locales. Las abuelas inmigrantes trajeron consigo su receta a la Argentina y en la actualidad vos podés repetir este postre fácil y rico con pocos ingredientes base. ¡Manos a la obra!

El migliaccio es una torta napolitana que mezcla ricotta, sémola y cítricos (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Sabor a Nápoles, pero en casa

Ingredientes:

500 ml de leche entera.

La piel de 1/2 naranja y de 1/2 limón.

125 g de sémola de trigo.

70 g de manteca.

250 g de ricota.

3 huevos

200 g de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1/2 naranja.

Paso a paso:

1 Maceración

En un jarro o cazo, poné a calentar la leche con la piel de limón y de naranja.

Aguardá hasta que rompa el punto de ebullición.

2 Cocción de la sémola

Cuando la leche rompa hervor, añadí la sémola y la manteca en forma de lluvia mientras revolvés con una cuchara de madera.

Una vez que la sémola absorba la leche, retírala del fuego y quitá las pieles de los cítricos.

3 Armado de la crema

Batí los huevos y el azúcar hasta el punto letra y añadí luego la ricotta.

Mezclá con el batidor de alambre hasta que quede cremosa y sin grumos.

Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.

Por último, volcá la sémola bien fría y homogeneizá todo.

4 Cocción

Enmantecá y enharina un molde de torta. Agregá la mezcla.

Hornear en un horno a 180 °C.

Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Receta del migliaccio

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.