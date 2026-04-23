Postre de antaño: qué es el migliaccio que preparaban las abuelas con pocos ingredientes
Si no tenés idea de qué comer luego de un almuerzo o una cena, no pienses más; descubrí cómo replicar este tentempié delicioso en tan solo pocos minutos
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LA NACION
El migliaccio es una receta tradicional napolitana. En fechas especiales, durante la primavera y Semana Santa, es común toparse con esta delicia en las pastelerías locales. Las abuelas inmigrantes trajeron consigo su receta a la Argentina y en la actualidad vos podés repetir este postre fácil y rico con pocos ingredientes base. ¡Manos a la obra!
Sabor a Nápoles, pero en casa
Ingredientes:
- 500 ml de leche entera.
- La piel de 1/2 naranja y de 1/2 limón.
- 125 g de sémola de trigo.
- 70 g de manteca.
- 250 g de ricota.
- 3 huevos
- 200 g de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1/2 naranja.
Paso a paso:
1
Maceración
- En un jarro o cazo, poné a calentar la leche con la piel de limón y de naranja.
- Aguardá hasta que rompa el punto de ebullición.
2
Cocción de la sémola
- Cuando la leche rompa hervor, añadí la sémola y la manteca en forma de lluvia mientras revolvés con una cuchara de madera.
- Una vez que la sémola absorba la leche, retírala del fuego y quitá las pieles de los cítricos.
3
Armado de la crema
- Batí los huevos y el azúcar hasta el punto letra y añadí luego la ricotta.
- Mezclá con el batidor de alambre hasta que quede cremosa y sin grumos.
- Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
- Por último, volcá la sémola bien fría y homogeneizá todo.
4
Cocción
- Enmantecá y enharina un molde de torta. Agregá la mezcla.
- Hornear en un horno a 180 °C.
- Retirar y dejar enfriar antes de servir.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
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