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Postre de antaño: qué es el migliaccio que preparaban las abuelas con pocos ingredientes

Si no tenés idea de qué comer luego de un almuerzo o una cena, no pienses más; descubrí cómo replicar este tentempié delicioso en tan solo pocos minutos

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El migliaccio es un postre tradicional que hacían las abuelas con dos ingredientes base: sémola y ricotta
El migliaccio es un postre tradicional que hacían las abuelas con dos ingredientes base: sémola y ricotta(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El migliaccio es una receta tradicional napolitana. En fechas especiales, durante la primavera y Semana Santa, es común toparse con esta delicia en las pastelerías locales. Las abuelas inmigrantes trajeron consigo su receta a la Argentina y en la actualidad vos podés repetir este postre fácil y rico con pocos ingredientes base. ¡Manos a la obra!

El migliaccio es una torta napolitana que mezcla ricotta, sémola y cítricos
El migliaccio es una torta napolitana que mezcla ricotta, sémola y cítricos(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Sabor a Nápoles, pero en casa

Ingredientes:

  • 500 ml de leche entera.
  • La piel de 1/2 naranja y de 1/2 limón.
  • 125 g de sémola de trigo.
  • 70 g de manteca.
  • 250 g de ricota.
  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Ralladura de 1/2 naranja.

Paso a paso:

1

Maceración

  • En un jarro o cazo, poné a calentar la leche con la piel de limón y de naranja.
  • Aguardá hasta que rompa el punto de ebullición.
2

Cocción de la sémola

  • Cuando la leche rompa hervor, añadí la sémola y la manteca en forma de lluvia mientras revolvés con una cuchara de madera.
  • Una vez que la sémola absorba la leche, retírala del fuego y quitá las pieles de los cítricos.
3

Armado de la crema

  • Batí los huevos y el azúcar hasta el punto letra y añadí luego la ricotta.
  • Mezclá con el batidor de alambre hasta que quede cremosa y sin grumos.
  • Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
  • Por último, volcá la sémola bien fría y homogeneizá todo.
4

Cocción

  • Enmantecá y enharina un molde de torta. Agregá la mezcla.
  • Hornear en un horno a 180 °C.
  • Retirar y dejar enfriar antes de servir.
Receta del migliaccio
Receta del migliaccio

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

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