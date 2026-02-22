LA NACION

Shakshuka, la receta de origen magrebí que es fácil, ligera e ideal para este domingo de brunch

Esta comida que lleva siglos en la cultura del norte de África se volvió popular en varios países de Europa; aprendé cómo hacerla en pocos minutos y sin gastar demasiado dinero

Receta del shakshuka magrebí idela para innovar en la cocina un domingo
Que el miedo no te invada si no tenés conocimientos en cocina, esta receta de origen magrebí es fácil, rápida y deliciosa, ideal para un brunch de domingo. Se trata del shakshuka, un plato que nació en la región que España considera como el Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sáhara. Con los desplazamientos de población hacia otras regiones del continente africano y la llegada a Medio Oriente, esta opción salada para el almuerzo o la cena se volvió tan popular que en Europa la adaptaron con sus propios ingredientes y a más de uno lo sacó del apuro.

Esta comida destaca por la combinación de vegetales cocidos y proteínas. Para llevarla a cabo no es necesario el uso del horno y en menos de una hora está lista para ser degustada. Aprendé cómo hacerla y sorprender a todo el mundo.

El shakshuka es ideal para comer con pan tipo brunch
De África a nuestra cocina: cómo hacer shakshuka

Ingredientes:

  • 1 cebolla.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 morrón verde.
  • 2 tomates naturales.
  • 100 ml de salsa de tomate
  • 4 huevos.
  • 1 cucharadita de cilantro molido.
  • 1 cucharadita de comino.
  • 1 cucharadita de pimentón picante.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.
  • Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Lavá los morrones y quintales las semillas. 
  • Volcá agua caliente sobre los tomates para que la piel se despegue fácil y pelalos. Cortalos y quitales las semillas 
  • Cortá los vegetales en cubitos. 
2

Cocción

  • Encendé una hornalla a fuego medio. Colocá una cacerola con un chorrito de aceite de oliva.
  • Añadí la cebolla y esperá que se vuelva transparente. 
  • Incorporá los morrones, salá y bajá el fuego. 
3

Sazón

  • Mientras se cocina lento, agregá el comino, el pimentón, la canela y el cilantro. Revolvé.
  • Sumá el tomate natural y la salsa. 
  • Cociná con tapa hasta que se consuma gran parte del jugo de tomate.
  • Una vez listo, añadí dos huevos crudos en el centro y cubrí nuevamente.
  • Cuando los huevos estén cocidos, espolvoreá pimienta. 
  • Servir. 
Receta del shakshuka
Tiempo de cocción: 30 minutos a fuego bajo.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

