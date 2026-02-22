Shakshuka, la receta de origen magrebí que es fácil, ligera e ideal para este domingo de brunch
Esta comida que lleva siglos en la cultura del norte de África se volvió popular en varios países de Europa; aprendé cómo hacerla en pocos minutos y sin gastar demasiado dinero
- 2 minutos de lectura'
Que el miedo no te invada si no tenés conocimientos en cocina, esta receta de origen magrebí es fácil, rápida y deliciosa, ideal para un brunch de domingo. Se trata del shakshuka, un plato que nació en la región que España considera como el Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sáhara. Con los desplazamientos de población hacia otras regiones del continente africano y la llegada a Medio Oriente, esta opción salada para el almuerzo o la cena se volvió tan popular que en Europa la adaptaron con sus propios ingredientes y a más de uno lo sacó del apuro.
Esta comida destaca por la combinación de vegetales cocidos y proteínas. Para llevarla a cabo no es necesario el uso del horno y en menos de una hora está lista para ser degustada. Aprendé cómo hacerla y sorprender a todo el mundo.
De África a nuestra cocina: cómo hacer shakshuka
Ingredientes:
- 1 cebolla.
- 1 morrón rojo.
- 1 morrón verde.
- 2 tomates naturales.
- 100 ml de salsa de tomate
- 4 huevos.
- 1 cucharadita de cilantro molido.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de pimentón picante.
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso:
Preparación de los ingredientes
- Lavá los morrones y quintales las semillas.
- Volcá agua caliente sobre los tomates para que la piel se despegue fácil y pelalos. Cortalos y quitales las semillas
- Cortá los vegetales en cubitos.
Cocción
- Encendé una hornalla a fuego medio. Colocá una cacerola con un chorrito de aceite de oliva.
- Añadí la cebolla y esperá que se vuelva transparente.
- Incorporá los morrones, salá y bajá el fuego.
Sazón
- Mientras se cocina lento, agregá el comino, el pimentón, la canela y el cilantro. Revolvé.
- Sumá el tomate natural y la salsa.
- Cociná con tapa hasta que se consuma gran parte del jugo de tomate.
- Una vez listo, añadí dos huevos crudos en el centro y cubrí nuevamente.
- Cuando los huevos estén cocidos, espolvoreá pimienta.
- Servir.
Tiempo de cocción: 30 minutos a fuego bajo.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.