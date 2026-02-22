Shakshuka, la receta de origen magrebí que es fácil, ligera e ideal para este domingo de brunch

Que el miedo no te invada si no tenés conocimientos en cocina, esta receta de origen magrebí es fácil, rápida y deliciosa, ideal para un brunch de domingo. Se trata del shakshuka, un plato que nació en la región que España considera como el Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sáhara. Con los desplazamientos de población hacia otras regiones del continente africano y la llegada a Medio Oriente, esta opción salada para el almuerzo o la cena se volvió tan popular que en Europa la adaptaron con sus propios ingredientes y a más de uno lo sacó del apuro.

Esta comida destaca por la combinación de vegetales cocidos y proteínas. Para llevarla a cabo no es necesario el uso del horno y en menos de una hora está lista para ser degustada. Aprendé cómo hacerla y sorprender a todo el mundo.

El shakshuka es ideal para comer con pan tipo brunch karandaev - (Fuente: iStock)

De África a nuestra cocina: cómo hacer shakshuka

Ingredientes:

1 cebolla.

1 morrón rojo.

1 morrón verde.

2 tomates naturales.

100 ml de salsa de tomate

4 huevos.

1 cucharadita de cilantro molido.

1 cucharadita de comino.

1 cucharadita de pimentón picante.

1 cucharadita de canela en polvo.

Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Lavá los morrones y quintales las semillas.

Volcá agua caliente sobre los tomates para que la piel se despegue fácil y pelalos. Cortalos y quitales las semillas

Cortá los vegetales en cubitos.

2 Cocción

Encendé una hornalla a fuego medio. Colocá una cacerola con un chorrito de aceite de oliva.

Añadí la cebolla y esperá que se vuelva transparente.

Incorporá los morrones, salá y bajá el fuego.

3 Sazón

Mientras se cocina lento, agregá el comino, el pimentón, la canela y el cilantro. Revolvé.

Sumá el tomate natural y la salsa.

Cociná con tapa hasta que se consuma gran parte del jugo de tomate.

Una vez listo, añadí dos huevos crudos en el centro y cubrí nuevamente.

Cuando los huevos estén cocidos, espolvoreá pimienta.

Servir.

Tiempo de cocción: 30 minutos a fuego bajo.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.