Tres recetas griegas que son fáciles de hacer, sanas y llenas de sabor
Descubrí esta revolución de sabores con una variedad justa de alimentos, que mezclados y sazonados representan a una de las culturas milenarias de Europa
LA NACION
El verano invita a comer alimentos frescos y saludables, por lo que dentro del amplio abanico gastronómico, volvieron a ser moda en las redes sociales las recetas tradicionales. Entre ellas las griegas, con conceptos fitness, pero que esconden historia. En la siguiente guía descubrí tres opciones fáciles y llenas de sabor sin la necesidad de tener conocimientos culinarios. ¡Manos a la obra!
Una por una: tres delicias griegas para hacer en casa sin gastar mucho dinero
Salsa tzatziki
Ingredientes:
- 1 yogur griego natural.
- ½ pepino rallado y escurrido.
- 1/2 diente de ajo.
- 1 cda de aceite de oliva virgen.
- Jugo de ½ limón.
- Eneldo o menta al gusto.
- Sal.
Paso a paso:
1
Acondicionar los ingredientes
- Rallá medio pepino y escurrilo.
- Picá el diente de ajo y añadilo al bol junto con el pepino.
- Añadí el yogur griego, romero a gusto, un chorrito de aceite de oliva virgen y sal.
2
Elaboración de la salsa
- Mezclá todo y conservá en la heladera. Esta preparación es ideal para untar tostadas o agregarla a otra comida.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.
Ensalada griega
Ingredientes:
- Tomates maduros.
- 1 pepino.
- ½ cebolla morada.
- ¼ de pimiento verde.
- 150 g de queso feta.
- Un puñado de aceitunas kalamata.
- Orégano seco.
- Sal y vinagre de vino tinto (opcional).
- Aceite de oliva virgen extra.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- Cortá todos los vegetales en tamaño mediano y colocalos en un bol.
- Añadí las aceitunas, el orégano, la sal y el vinagre.
- Colocá la feta de queso encima y volcá un chorrito de aceite de oliva.
2
Conclusión de la ensalada
- Mezclá todos los ingredientes bien y conservá en la heladera por diez minutos antes de consumir.
Tiempo de elaboración: 10 minutos.
Gyros en wrap
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo en tiras.
- 1 pan pita o wrap.
- Rodajas de tomate.
- Cebolla morada.
- Rodajas de pepino.
- Queso feta desmenuzado.
- 3 cucharadas de tzatziki.
Paso a paso:
1
Elaboración del wrap
- En un bol mezclá el pollo, con las rodajas de tomate, el pepino cortado en cubos, la cebolla y el queso desmenuzado.
- Luego añadí tres cucharadas de la salsa tzatziki.
2
Conclución de wrap
- Verté la mezcla sobre un pan de pita o wrap, cerrá por la mitad y servir.
Tiempo de elaboración: 20 minutos.
