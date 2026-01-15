Tres recetas griegas que son fáciles de hacer, sanas y llenas de sabor

El verano invita a comer alimentos frescos y saludables, por lo que dentro del amplio abanico gastronómico, volvieron a ser moda en las redes sociales las recetas tradicionales. Entre ellas las griegas, con conceptos fitness, pero que esconden historia. En la siguiente guía descubrí tres opciones fáciles y llenas de sabor sin la necesidad de tener conocimientos culinarios. ¡Manos a la obra!

Tres recetas griegas para hacer en verano

Salsa tzatziki

Ingredientes:

1 yogur griego natural.

½ pepino rallado y escurrido.

1/2 diente de ajo.

1 cda de aceite de oliva virgen.

Jugo de ½ limón.

Eneldo o menta al gusto.

Sal.

Paso a paso:

1 Acondicionar los ingredientes

Rallá medio pepino y escurrilo.

Picá el diente de ajo y añadilo al bol junto con el pepino.

Añadí el yogur griego, romero a gusto, un chorrito de aceite de oliva virgen y sal.

2 Elaboración de la salsa

Mezclá todo y conservá en la heladera. Esta preparación es ideal para untar tostadas o agregarla a otra comida.

Salsa tzatziki (Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Ensalada griega

Ingredientes:

Tomates maduros.

1 pepino.

½ cebolla morada.

¼ de pimiento verde.

150 g de queso feta.

Un puñado de aceitunas kalamata.

Orégano seco.

Sal y vinagre de vino tinto (opcional).

Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Cortá todos los vegetales en tamaño mediano y colocalos en un bol.

Añadí las aceitunas, el orégano, la sal y el vinagre.

Colocá la feta de queso encima y volcá un chorrito de aceite de oliva.

2 Conclusión de la ensalada

Mezclá todos los ingredientes bien y conservá en la heladera por diez minutos antes de consumir.

Ensalada griega (Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Gyros en wrap

Ingredientes:

1 pechuga de pollo en tiras.

1 pan pita o wrap.

Rodajas de tomate.

Cebolla morada.

Rodajas de pepino.

Queso feta desmenuzado.

3 cucharadas de tzatziki.

Paso a paso:

1 Elaboración del wrap

En un bol mezclá el pollo, con las rodajas de tomate, el pepino cortado en cubos, la cebolla y el queso desmenuzado.

Luego añadí tres cucharadas de la salsa tzatziki.

2 Conclución de wrap

Verté la mezcla sobre un pan de pita o wrap, cerrá por la mitad y servir.

Wrap griego de vegetales y pollo (Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 20 minutos.