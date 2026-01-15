LA NACION

Tres recetas griegas que son fáciles de hacer, sanas y llenas de sabor

Descubrí esta revolución de sabores con una variedad justa de alimentos, que mezclados y sazonados representan a una de las culturas milenarias de Europa

El verano invita a comer alimentos frescos y saludables, por lo que dentro del amplio abanico gastronómico, volvieron a ser moda en las redes sociales las recetas tradicionales. Entre ellas las griegas, con conceptos fitness, pero que esconden historia. En la siguiente guía descubrí tres opciones fáciles y llenas de sabor sin la necesidad de tener conocimientos culinarios. ¡Manos a la obra!

Salsa tzatziki

Ingredientes:

  • 1 yogur griego natural.
  • ½ pepino rallado y escurrido.
  • 1/2 diente de ajo.
  • 1 cda de aceite de oliva virgen.
  • Jugo de ½ limón.
  • Eneldo o menta al gusto.
  • Sal.

Paso a paso:

1

Acondicionar los ingredientes

  • Rallá medio pepino y escurrilo.
  • Picá el diente de ajo y añadilo al bol junto con el pepino.
  • Añadí el yogur griego, romero a gusto, un chorrito de aceite de oliva virgen y sal.
2

Elaboración de la salsa

  • Mezclá todo y conservá en la heladera. Esta preparación es ideal para untar tostadas o agregarla a otra comida.
Salsa tzatziki
Salsa tzatziki(Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Ensalada griega

Ingredientes:

  • Tomates maduros.
  • 1 pepino.
  • ½ cebolla morada.
  • ¼ de pimiento verde.
  • 150 g de queso feta.
  • Un puñado de aceitunas kalamata.
  • Orégano seco.
  • Sal y vinagre de vino tinto (opcional).
  • Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Cortá todos los vegetales en tamaño mediano y colocalos en un bol.
  • Añadí las aceitunas, el orégano, la sal y el vinagre.
  • Colocá la feta de queso encima y volcá un chorrito de aceite de oliva.
2

Conclusión de la ensalada

  • Mezclá todos los ingredientes bien y conservá en la heladera por diez minutos antes de consumir.
Ensalada griega
Ensalada griega(Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Gyros en wrap

Ingredientes:

  • 1 pechuga de pollo en tiras.
  • 1 pan pita o wrap.
  • Rodajas de tomate.
  • Cebolla morada.
  • Rodajas de pepino.
  • Queso feta desmenuzado.
  • 3 cucharadas de tzatziki.

Paso a paso:

1

Elaboración del wrap

  • En un bol mezclá el pollo, con las rodajas de tomate, el pepino cortado en cubos, la cebolla y el queso desmenuzado.
  • Luego añadí tres cucharadas de la salsa tzatziki.
2

Conclución de wrap

  • Verté la mezcla sobre un pan de pita o wrap, cerrá por la mitad y servir.
Wrap griego de vegetales y pollo
Wrap griego de vegetales y pollo(Fuente: Pixabay)

Tiempo de elaboración: 20 minutos.

