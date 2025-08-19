LA NACION

Sin harina ni fritura: tres ideas de almuerzo para salir del apuro

En las redes sociales existen decenas de recetas para preparar en casa cuando no se tiene tiempo; enterate cuáles son las mejores opciones para tu salud y bolsillo

Descubrí las tres recetas sencillas y rápidas para el almuerzo
Descubrí las tres recetas sencillas y rápidas para el almuerzo(Fuente: Pexels)

El ritmo de la vida actual demanda demasiado tiempo para otras actividades y nunca se halla el momento oportuno para preparar un buen plato casero, saludable y que proteja al bolsillo. En las redes sociales existen decenas de opciones sencillas y prácticas, que pueden ponerse a prueba si te encontrás en apuros. A continuación te recomendamos tres recetas ideales sin harina ni fritura que querrás hacer siempre.

Crepé de espinaca con queso y semillas

Los crepes de espinaca son una buena opción para comer verduras e ingerir los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita (Imagen ilustrativa)
Los crepes de espinaca son una buena opción para comer verduras e ingerir los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita (Imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Ingredientes:

  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 4 huevos.
  • 225 g de avena procesada a polvo.
  • 700 ml de leche.
  • 2 atados de espinaca fresca, cocida y picada.
  • 1 cucharadita de sal.

Para el relleno

  • Queso mozzarella, semillas de chía y tomate cherry.

Paso a paso:

  • Batí en un bowl los huevos, la espinaca, la sal y el aceite de oliva hasta que todo quede integrado.
  • Poco a poco incorporá la avena triturada (podés convertirla a polvo con ayuda de una licuadora).
  • Si es necesario, añadí leche hasta obtener una mezcla a punto letra.
  • Calentá un sartén antiadherente y con la medida de un cucharón, volcá una porción de la mezcla. Esparcí la preparación hasta que la base quede cubierta completamente.
  • Esperá 3 minutos hasta que se dore una de las caras del crepé y luego volteá para que se cocine el otro lado.
  • Transcurridos los 5 minutos de cocción, retirá el crepe de la sartén y repetí el proceso hasta utilizar toda la masa líquida.
  • Rellenar los crepés.

Ensalada de rúcula y garbanzos

Ensalada de rúcula y garbanzos (Imagen ilustrativa)
Ensalada de rúcula y garbanzos (Imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Ingredientes:

  • 1 taza de garbanzos cocidos.
  • 1 atado de rúcula.
  • 2 huevos.
  • 250 g de tomate cherry.
  • Aceite de oliva, sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso:

  • Herví los huevos y mientras, en una sartén, calentá los garbanzos con un chorrito de aceite de oliva.
  • Agregá los tomates cherry cortados y esperá a que se cocinen por la menos 3 minutos.
  • Sobre un colchón de rúcula previamente lavada, volcá el tomate, los garbanzos y los huevos hervidos.
  • Esperar a que la preparación entibie.
  • Condimentar a gusto y servir.

Zapallitos salteados con atún

Ensalada de zapallitos revueltos con atún (Imagen ilustrativa)
Ensalada de zapallitos revueltos con atún (Imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Ingredientes:

  • 1 zapallito cortado en rodajas.
  • 1 zanahoria rallada o cortada en cubos chicos.
  • 1 lata de atún.
  • Granos de choclo (podés utilizar los de lata).
  • Perejil, ajo picado, mayonesa, a gusto.

Paso a paso:

  • En una sartén tapada cociná los zapallitos con un chorrito de agua. Cuando estén blandos, apagá el fuego y esperá a que se enfríen.
  • En un bowl uní el atún, la zanahoria rallada o cortada en cubos, los granos de choclo, el zapallito ya tibio y condimentá a gusto con ajo, perejil y mayonesa.
