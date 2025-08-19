Sin harina ni fritura: tres ideas de almuerzo para salir del apuro

El ritmo de la vida actual demanda demasiado tiempo para otras actividades y nunca se halla el momento oportuno para preparar un buen plato casero, saludable y que proteja al bolsillo. En las redes sociales existen decenas de opciones sencillas y prácticas, que pueden ponerse a prueba si te encontrás en apuros. A continuación te recomendamos tres recetas ideales sin harina ni fritura que querrás hacer siempre.

Crepé de espinaca con queso y semillas

Los crepes de espinaca son una buena opción para comer verduras e ingerir los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Ingredientes:

1 cucharada de aceite de oliva.

4 huevos.

225 g de avena procesada a polvo.

700 ml de leche.

2 atados de espinaca fresca, cocida y picada.

1 cucharadita de sal.

Para el relleno

Queso mozzarella, semillas de chía y tomate cherry.

Paso a paso:

Batí en un bowl los huevos, la espinaca, la sal y el aceite de oliva hasta que todo quede integrado.

Poco a poco incorporá la avena triturada (podés convertirla a polvo con ayuda de una licuadora).

Si es necesario, añadí leche hasta obtener una mezcla a punto letra.

Calentá un sartén antiadherente y con la medida de un cucharón, volcá una porción de la mezcla. Esparcí la preparación hasta que la base quede cubierta completamente.

Esperá 3 minutos hasta que se dore una de las caras del crepé y luego volteá para que se cocine el otro lado.

Transcurridos los 5 minutos de cocción , retirá el crepe de la sartén y repetí el proceso hasta utilizar toda la masa líquida.

, retirá el crepe de la sartén y repetí el proceso hasta utilizar toda la masa líquida. Rellenar los crepés.

Ensalada de rúcula y garbanzos

Ensalada de rúcula y garbanzos (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos.

1 atado de rúcula.

2 huevos.

250 g de tomate cherry.

Aceite de oliva, sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso:

Herví los huevos y mientras, en una sartén, calentá los garbanzos con un chorrito de aceite de oliva.

Agregá los tomates cherry cortados y esperá a que se cocinen por la menos 3 minutos .

. Sobre un colchón de rúcula previamente lavada, volcá el tomate, los garbanzos y los huevos hervidos.

Esperar a que la preparación entibie.

Condimentar a gusto y servir.

Zapallitos salteados con atún

Ensalada de zapallitos revueltos con atún (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Ingredientes:

1 zapallito cortado en rodajas.

1 zanahoria rallada o cortada en cubos chicos.

1 lata de atún.

Granos de choclo (podés utilizar los de lata).

Perejil, ajo picado, mayonesa, a gusto.

Paso a paso:

En una sartén tapada cociná los zapallitos con un chorrito de agua. Cuando estén blandos, apagá el fuego y esperá a que se enfríen.

En un bowl uní el atún, la zanahoria rallada o cortada en cubos, los granos de choclo, el zapallito ya tibio y condimentá a gusto con ajo, perejil y mayonesa.