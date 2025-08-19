Sin harina ni fritura: tres ideas de almuerzo para salir del apuro
En las redes sociales existen decenas de recetas para preparar en casa cuando no se tiene tiempo; enterate cuáles son las mejores opciones para tu salud y bolsillo
LA NACION
El ritmo de la vida actual demanda demasiado tiempo para otras actividades y nunca se halla el momento oportuno para preparar un buen plato casero, saludable y que proteja al bolsillo. En las redes sociales existen decenas de opciones sencillas y prácticas, que pueden ponerse a prueba si te encontrás en apuros. A continuación te recomendamos tres recetas ideales sin harina ni fritura que querrás hacer siempre.
Crepé de espinaca con queso y semillas
Ingredientes:
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 4 huevos.
- 225 g de avena procesada a polvo.
- 700 ml de leche.
- 2 atados de espinaca fresca, cocida y picada.
- 1 cucharadita de sal.
Para el relleno
- Queso mozzarella, semillas de chía y tomate cherry.
Paso a paso:
- Batí en un bowl los huevos, la espinaca, la sal y el aceite de oliva hasta que todo quede integrado.
- Poco a poco incorporá la avena triturada (podés convertirla a polvo con ayuda de una licuadora).
- Si es necesario, añadí leche hasta obtener una mezcla a punto letra.
- Calentá un sartén antiadherente y con la medida de un cucharón, volcá una porción de la mezcla. Esparcí la preparación hasta que la base quede cubierta completamente.
- Esperá 3 minutos hasta que se dore una de las caras del crepé y luego volteá para que se cocine el otro lado.
- Transcurridos los 5 minutos de cocción, retirá el crepe de la sartén y repetí el proceso hasta utilizar toda la masa líquida.
- Rellenar los crepés.
Ensalada de rúcula y garbanzos
Ingredientes:
- 1 taza de garbanzos cocidos.
- 1 atado de rúcula.
- 2 huevos.
- 250 g de tomate cherry.
- Aceite de oliva, sal y pimienta, a gusto.
Paso a paso:
- Herví los huevos y mientras, en una sartén, calentá los garbanzos con un chorrito de aceite de oliva.
- Agregá los tomates cherry cortados y esperá a que se cocinen por la menos 3 minutos.
- Sobre un colchón de rúcula previamente lavada, volcá el tomate, los garbanzos y los huevos hervidos.
- Esperar a que la preparación entibie.
- Condimentar a gusto y servir.
Zapallitos salteados con atún
Ingredientes:
- 1 zapallito cortado en rodajas.
- 1 zanahoria rallada o cortada en cubos chicos.
- 1 lata de atún.
- Granos de choclo (podés utilizar los de lata).
- Perejil, ajo picado, mayonesa, a gusto.
Paso a paso:
- En una sartén tapada cociná los zapallitos con un chorrito de agua. Cuando estén blandos, apagá el fuego y esperá a que se enfríen.
- En un bowl uní el atún, la zanahoria rallada o cortada en cubos, los granos de choclo, el zapallito ya tibio y condimentá a gusto con ajo, perejil y mayonesa.
