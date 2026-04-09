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Sin horno ni azúcar: el budín con cacao que tiene una receta muy fácil y se hace en solo cuatro minutos

El descenso de la temperatura trae consigo las ganas por comer algo rico en las tardes frescas; seguí el paso a paso de este plato dulce y disfrutá sin culpa

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Cómo hacer el budín exprés de cacao en cuatro minutos
Cómo hacer el budín exprés de cacao en cuatro minutos(Fuente: Freepik)

En las redes sociales existen diferentes opciones caseras y dulces capaces de suplir cualquier tentación exprés. Una de las recetas saciantes, rápidas y deliciosas es el budín de banana listo en cuatro minutos. Aprendé cómo hacerlo sin perder demasiado tiempo ni dinero.

El budín de banana y cacao hecho en el microondas es una variedad saludable para saciar la tentación
El budín de banana y cacao hecho en el microondas es una variedad saludable para saciar la tentación(Fuente: Freepik)

En un santiamén: la receta del budín sin harina ni azúcar para la tarde de otoño

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras.
  • 1 cucharada de cacao en polvo.
  • 2 huevos grandes.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Pepitas de chocolate (opcional).

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • En un bol batí enérgicamente los huevos hasta que su tamaño aumente.
  • Añadí las bananas maduras y pisá hasta que se forme una pasta homogénea.
  • Incorporá el cacao en polvo y el polvo de hornear.
  • Espolvoreá las pepitas de chocolate.
2

Cocción

  • Verté la preparación en una taza o un molde apto para microondas.
  • Cociná a toda potencia durante cuatro minutos en el microondas.
  • Servir.
Receta de budín de banana exprés
Receta de budín de banana exprés

Tiempo de preparación total: 8 minutos.

Tiempo de cocción: 4 minutos.

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