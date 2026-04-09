Sin horno ni azúcar: el budín con cacao que tiene una receta muy fácil y se hace en solo cuatro minutos
El descenso de la temperatura trae consigo las ganas por comer algo rico en las tardes frescas; seguí el paso a paso de este plato dulce y disfrutá sin culpa
- 2 minutos de lectura'
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En las redes sociales existen diferentes opciones caseras y dulces capaces de suplir cualquier tentación exprés. Una de las recetas saciantes, rápidas y deliciosas es el budín de banana listo en cuatro minutos. Aprendé cómo hacerlo sin perder demasiado tiempo ni dinero.
En un santiamén: la receta del budín sin harina ni azúcar para la tarde de otoño
Ingredientes:
- 2 bananas maduras.
- 1 cucharada de cacao en polvo.
- 2 huevos grandes.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Pepitas de chocolate (opcional).
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- En un bol batí enérgicamente los huevos hasta que su tamaño aumente.
- Añadí las bananas maduras y pisá hasta que se forme una pasta homogénea.
- Incorporá el cacao en polvo y el polvo de hornear.
- Espolvoreá las pepitas de chocolate.
2
Cocción
- Verté la preparación en una taza o un molde apto para microondas.
- Cociná a toda potencia durante cuatro minutos en el microondas.
- Servir.
Tiempo de preparación total: 8 minutos.
Tiempo de cocción: 4 minutos.
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