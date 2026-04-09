Sin horno ni azúcar: el budín con cacao que tiene una receta muy fácil y se hace en solo cuatro minutos

En las redes sociales existen diferentes opciones caseras y dulces capaces de suplir cualquier tentación exprés. Una de las recetas saciantes, rápidas y deliciosas es el budín de banana listo en cuatro minutos. Aprendé cómo hacerlo sin perder demasiado tiempo ni dinero.

El budín de banana y cacao hecho en el microondas es una variedad saludable para saciar la tentación (Fuente: Freepik)

En un santiamén: la receta del budín sin harina ni azúcar para la tarde de otoño

Ingredientes:

2 bananas maduras.

1 cucharada de cacao en polvo.

2 huevos grandes.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Pepitas de chocolate (opcional).

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

En un bol batí enérgicamente los huevos hasta que su tamaño aumente.

Añadí las bananas maduras y pisá hasta que se forme una pasta homogénea.

Incorporá el cacao en polvo y el polvo de hornear.

Espolvoreá las pepitas de chocolate.

2 Cocción

Verté la preparación en una taza o un molde apto para microondas.

Cociná a toda potencia durante cuatro minutos en el microondas.

Servir.

Receta de budín de banana exprés

Tiempo de preparación total: 8 minutos.

Tiempo de cocción: 4 minutos.