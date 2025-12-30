Modo vacaciones: tres sándwiches ruteros y económicos para comer durante el viaje

El verano se instaló en la Argentina con altas temperaturas y quienes tienen las vacaciones programadas por algún destino nacional, ya piensan en cómo resolver el almuerzo por si el viaje demanda muchas horas en la ruta. Para ello, te sugerimos tres opciones de sándwiches fáciles, sencillos y rendidores para que frenes a comer y luego sigas camino a tu destino estival con la panza llena.

El sándwich casero te ofrece seguridad en lo que comés y además de ser rendidor, resulta económico (Fuente: Pexels)

Uno por uno: los sándwiches ruteros que no podés dejar de hacer antes de salir de viaje

1. Sándwich de milanesa completo

Ingredientes:

4 milanesas de pollo o carne fritas.

2 tomates redondos cortados en rodajas.

1/2 planta de lechuga.

200 g de queso de máquina en fetas.

4 cucharadas de queso crema.

2 cebollas de verdeo.

4 panes largos flauta o baguette.

Paso a paso:

1 Cocción de las milanesas

Freí las milanesas de carne o de pollo en aceite hirviendo.

Después de 8 minutos de cocción, retirar la carne y secarlas con papel de servilleta.

Dejá enfriar.

2 Elaboración de la salsa

En un cazo mezclá queso crema y los tallos de la cebolla de verdeo picados.

Mezclá bien y repartí en proporciones iguales esta preparación por los panes que contendrán las milanesas.

3 Sándwich listo

Colocá cada milanesa en su pan correspondiente cortado por la mitad.

Sobre los laterales colocá el queso de máquina.

Añadí hojas de lechuga y tomate entre medio.

Envolvé los sándwiches con papel film y conservalos en un tupper.

Para una mejor durabilidad durante el viaje, guardalos en la heladerita con hielo.

Sándwich de milanesa frita

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

2. Sándwich italiano

Ingredientes:

300 g de jamón crudo.

1 manojo de rúcula fresca.

250 g de mozzarella cortada en tiras.

4 panes ciabatta o marraqueta.

Aceite de oliva c/n.

Paso a paso:

1 Elaboración del sándwich italiano

Cortá los panes por la mitad.

Esparcí un chorrito de aceite de oliva en cada uno de ellos.

Distribuí las hojas de rúcula previamente lavadas y secas.

Colocá la mozzarella.

Repartí equitativamente las fetas de jamón crudo.

Envolvé los sándwiches con papel film y conservalos en un tupper.

Para una mejor durabilidad durante el viaje, guardalos en la heladerita con hielo.

Sándwich de jamón crudo y rúcula

Tiempo de preparación: 15 minutos.

3. Sándwich criollo

Ingredientes:

4 bifes de nalga cortados finos.

2 cebollas grandes.

1 morrón rojo.

Sal a gusto.

1 cucharada de orégano.

1 diente de ajo.

4 panes mignons del largo de la carne.

Paso a paso:

1 Cocción de la carne

En una sartén u olla, sofreí la cebolla y el morrón cortados en Juliana y el diente de ajo picado.

Cuando estén dorados, agregá los bifes de nalga y añadí sal a gusto y orégano.

Cociná los bifes tapados a fuego medio.

2 Elaboración del sándwich criollo

Una vez listos los bifes dejalos enfriar en la sartén.

Mientras cortá los panes por la mitad.

Cuando todo esté frío, distribuí la carne y la salsa criolla.

Envolvé los sándwiches con papel film y conservalos en un tupper.

Para una mejor durabilidad durante el viaje, guardalos en la heladerita con hielo.

Sándwich criollo

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.