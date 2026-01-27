LA NACION

Tres recetas frías, rápidas y deliciosas para hacer si sos principiante

Decile adiós al horno y aprendé una guía culinaria ideal para las jornadas con altas temperaturas, incluso sin gastar demasiado dinero

La Argentina atraviesa una nueva ola de calor antes de finalizar enero y eso incentiva a no encender el horno para cocinar. Sin embargo, existe un amplio abanico de recetas frescas, fáciles y deliciosas que podés replicar en casa y que son capaces de contribuir a que no padezcas el calor. Enterate cómo y convertirte en un experto de la gastronomía de verano.

Verano en casa: recetas contra el calor

Pionono salado

Ingredientes:

  • 1 pionono mediano.
  • 250 g de queso de máquina.
  • 250 g de jamón cocido.
  • 150 g de aceitunas descarozadas.
  • 250 g de queso crema.
  • 3 huevos.
  • Hojas de lechuga fresca c/n.

Paso a paso:

1

Preparación del pionono

  • Extendé el pionono sobre la mesada. Sobre la cara lisa, untá todo el queso crema.
2

Relleno

  • Cociná los huevos en modo revuelto sobre una sartén bien caliente.
  • Cubrí el pionono con una capa de queso de máquina. Luego con una de jamón cocido.
  • Añadí las aceitunas picadas.
  • Esparcí el huevo por toda la superficie.
  • Agregá las hojas de lechuga fresca.
  • Enrrollá el pionono con cuidado.
  • Colocalo sobre una fuente de vidrio y conservalo 10 minutos en la heladera o hasta antes de consumir.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.

Pan de pita relleno

Ingredientes:

  • 6 panes tipo pita o árabe.
  • 1 lata de atún.
  • 2 huevos revueltos.
  • 100 g de aceitunas descarozadas y picadas.
  • 250 g de tomates cherry.
  • Mayonesa c/n.

Paso a paso

1

Preparación de los panes

  • Para hacer el pan de pita o árabe relleno, es necesario abrirlos por la mitad con un cuchillo, pero solo un 50%. Aunque parezcan finos, son resistentes y tienen un espacio amplio para añadir comida dentro.
2

Para el relleno

  • En un bol mezclá el atún fresco, los huevos revueltos, las aceitunas picadas, los tomates cherry picados y la mayonesa.
  • Con ayuda de una cuchara rellená cada pan de pita o árabe hasta casi el tope, así no se derramará la mezcla.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

Salmorejo cordobés

Ingredientes:

  • 1 kg de tomates maduros.
  • 2 dientes de ajo.
  • 150 g de pan blanco sin corteza.
  • 1 chorrito de vinagre (opcional).
  • 100 g de aceite de oliva virgen extra.
  • Sal a gusto.

Paso a paso:

1

Elaboración de la salsa

  • Lavá bien los tomates y quitá las uniones a los pedúnculos.
  • Crótalos por la mitad y volcarlos en un bol o vaso de procesadora mixer.
  • Añadí los dientes de ajo pelados y cortados por la mitad.
  • Mixeá por 30 segundos a velocidad máxima.
2

Elementos extra

  • Añadí el pan blanco cortado en cubitos.
  • Incorporá el vinagre y la sal a gusto.
  • Mixeá otros 30 segundos y luego verté el aceite de oliva virgen extra.
  • Mixeá 20 segundos más y dejá reposar la preparación en la heladera por 10 minutos.
  • Servir como una sopa, en un plato hondo.
  • Podés decorar la superficie con hojas de cilantro o perejil.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

