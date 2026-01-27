Tres recetas frías, rápidas y deliciosas para hacer si sos principiante
Decile adiós al horno y aprendé una guía culinaria ideal para las jornadas con altas temperaturas, incluso sin gastar demasiado dinero
La Argentina atraviesa una nueva ola de calor antes de finalizar enero y eso incentiva a no encender el horno para cocinar. Sin embargo, existe un amplio abanico de recetas frescas, fáciles y deliciosas que podés replicar en casa y que son capaces de contribuir a que no padezcas el calor. Enterate cómo y convertirte en un experto de la gastronomía de verano.
Verano en casa: recetas contra el calor
Pionono salado
Ingredientes:
- 1 pionono mediano.
- 250 g de queso de máquina.
- 250 g de jamón cocido.
- 150 g de aceitunas descarozadas.
- 250 g de queso crema.
- 3 huevos.
- Hojas de lechuga fresca c/n.
Paso a paso:
1
Preparación del pionono
- Extendé el pionono sobre la mesada. Sobre la cara lisa, untá todo el queso crema.
2
Relleno
- Cociná los huevos en modo revuelto sobre una sartén bien caliente.
- Cubrí el pionono con una capa de queso de máquina. Luego con una de jamón cocido.
- Añadí las aceitunas picadas.
- Esparcí el huevo por toda la superficie.
- Agregá las hojas de lechuga fresca.
- Enrrollá el pionono con cuidado.
- Colocalo sobre una fuente de vidrio y conservalo 10 minutos en la heladera o hasta antes de consumir.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
Pan de pita relleno
Ingredientes:
- 6 panes tipo pita o árabe.
- 1 lata de atún.
- 2 huevos revueltos.
- 100 g de aceitunas descarozadas y picadas.
- 250 g de tomates cherry.
- Mayonesa c/n.
Paso a paso
1
Preparación de los panes
- Para hacer el pan de pita o árabe relleno, es necesario abrirlos por la mitad con un cuchillo, pero solo un 50%. Aunque parezcan finos, son resistentes y tienen un espacio amplio para añadir comida dentro.
2
Para el relleno
- En un bol mezclá el atún fresco, los huevos revueltos, las aceitunas picadas, los tomates cherry picados y la mayonesa.
- Con ayuda de una cuchara rellená cada pan de pita o árabe hasta casi el tope, así no se derramará la mezcla.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
Salmorejo cordobés
Ingredientes:
- 1 kg de tomates maduros.
- 2 dientes de ajo.
- 150 g de pan blanco sin corteza.
- 1 chorrito de vinagre (opcional).
- 100 g de aceite de oliva virgen extra.
- Sal a gusto.
Paso a paso:
1
Elaboración de la salsa
- Lavá bien los tomates y quitá las uniones a los pedúnculos.
- Crótalos por la mitad y volcarlos en un bol o vaso de procesadora mixer.
- Añadí los dientes de ajo pelados y cortados por la mitad.
- Mixeá por 30 segundos a velocidad máxima.
2
Elementos extra
- Añadí el pan blanco cortado en cubitos.
- Incorporá el vinagre y la sal a gusto.
- Mixeá otros 30 segundos y luego verté el aceite de oliva virgen extra.
- Mixeá 20 segundos más y dejá reposar la preparación en la heladera por 10 minutos.
- Servir como una sopa, en un plato hondo.
- Podés decorar la superficie con hojas de cilantro o perejil.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
