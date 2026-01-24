LA NACION

Receta detox: el truco infalible para hacer el arroz verde del chef Coco Carreño

El experto de La Cocina Rebelde (eltrece) enseñó cómo hacer este plato saludable capaz de combinarlo con cualquier otro alimento

El arroz verde es una opción fresca para comer durante la temporada de verano, ya que está pensado para ingerirlo frío y con aderezos saludables por fuera de la mayonesa o mostaza. Esta receta no siempre es la preferida por todos, pero el chef Coco Carreño desde La Cocina Rebelde (eltrece) enseñó a realizarla de forma sencilla y explicó los beneficios positivos que posee.

Esta versión culinaria aporta carbohidratos, proteínas, minerales y fibra para que el sistema digestivo pueda funcionar de manera correcta y adquiera las energías necesarias para afrontar el día.

Cómo hacer el arroz verde para ensalada sin mayonesa

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz (del que se pasa).
  • 2 cebollas.
  • Curri, sal y pimienta a gusto.
  • Aceite de oliva c/n.
  • 2 paltas.
  • 5 hojas de albahaca.
  • 1 pote de yogur griego.

Paso a paso:

1

Cocción del arroz

  • Picá las cebollas y sofreílas en una olla con un chorrito de aceite de oliva.
  • Cuando estén doradas, añadí la pimienta y el curri, a gusto.
  • Mientras tanto, disolvé un caldito de verduras.
  • Cuando la cebolla esté caramelizada, añadir el arroz y revolver con una cuchara de madera.
  • Después de cinco minutos, agregá 2 tazas de caldo, tapá la olla y dejá que hierva.
2

Preparación de la crema

  • Como reemplazo de la mayonesa para esta ensalada de arroz verde, licuá la pulpa de la palta, las hojas de albahaca y el yogur griego. Condimentá a gusto y salá.
3

Preparación de la ensalada

  • Una vez que el arroz esté hecho, colá y esperá a que se enfríe unos minutos.
  • Mezclá el arroz en un bol con la crema verde y conservá en la heladera hasta el momento de comer.
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 20 minutos.

