Un clásico que nunca pasa de moda: el truco de las berenjenas al escabeche de la abuela

Las berenjenas al escabeche es un plato típico que tiene un origen confuso. Se considera que nació en la antigua Persia -hoy Irán- o en Sicilia. Pero, más allá del lugar de nacimiento, esta receta traspasó los siglos y las generaciones, hasta convertirse en una conserva digna de ser deleitada como entrada en una reunión familiar o como acompañamiento de algún snack en la tarde.

Para replicar este escabeche como lo hacían las abuelas en el siglo pasado, seguí el paso a paso de esta guía y obtené como resultado un rico complemento para el resto de tus comidas.

Las berenjenas al escabeche son tradicionales de la gastronomía argentina FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: FREEPIK

Berenjenas al escabeche: una tradición de la abuela sin cometer errores

Ingredientes:

3 berenjenas.

1 1/2 cucharada de sal fina.

2 tazas de agua.

2 tazas de vinagre blanco o de manzana.

2 hojas de laurel.

1 cucharadita de pimienta negra.

2 cucharaditas de condimento variado.

1 1/2 taza de aceite.

Paso a paso:

Pelar las berenjenas, lavarlas bien y cortarlas en rodajas. Dejarlas reposar en un recipiente con agua fría y sal por 10 minutos. Esto eliminará el amargor.

Escurrí el agua pasado el tiempo.

En una cacerola colocar las dos tazas de agua, el vinagre, las berenjenas y cocinar a fuego medio hasta que hierva. Luego disminuir la temperatura y aguardar cinco minutos extra.

Escurrir y dejarlas enfriar.

Una vez frías, colocar las berenjenas en un frasco previamente esterilizado. Intercalar con los condimentos, a gusto. Cubrir con aceite. Llevar el recipiente a la heladera por dos días hasta que los ingredientes se integren.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.

Tips adicionales:

Las berenjenas al escabeche son ideales para comer con tostadas en la tarde o antes de cenar. Además, pueden ser un rico complemento para ensaladas u otra variedad de plato.