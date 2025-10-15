Un clásico que nunca pasa de moda: el truco de las berenjenas al escabeche de la abuela
Esta conserva lleva años en la tradición culinaria argentina, traída por los inmigrantes europeos en el siglo XX; es una buena opción para degustar como entrada
Las berenjenas al escabeche es un plato típico que tiene un origen confuso. Se considera que nació en la antigua Persia -hoy Irán- o en Sicilia. Pero, más allá del lugar de nacimiento, esta receta traspasó los siglos y las generaciones, hasta convertirse en una conserva digna de ser deleitada como entrada en una reunión familiar o como acompañamiento de algún snack en la tarde.
Para replicar este escabeche como lo hacían las abuelas en el siglo pasado, seguí el paso a paso de esta guía y obtené como resultado un rico complemento para el resto de tus comidas.
Berenjenas al escabeche: una tradición de la abuela sin cometer errores
Ingredientes:
- 3 berenjenas.
- 1 1/2 cucharada de sal fina.
- 2 tazas de agua.
- 2 tazas de vinagre blanco o de manzana.
- 2 hojas de laurel.
- 1 cucharadita de pimienta negra.
- 2 cucharaditas de condimento variado.
- 1 1/2 taza de aceite.
Paso a paso:
- Pelar las berenjenas, lavarlas bien y cortarlas en rodajas. Dejarlas reposar en un recipiente con agua fría y sal por 10 minutos. Esto eliminará el amargor.
- Escurrí el agua pasado el tiempo.
- En una cacerola colocar las dos tazas de agua, el vinagre, las berenjenas y cocinar a fuego medio hasta que hierva. Luego disminuir la temperatura y aguardar cinco minutos extra.
- Escurrir y dejarlas enfriar.
- Una vez frías, colocar las berenjenas en un frasco previamente esterilizado. Intercalar con los condimentos, a gusto. Cubrir con aceite. Llevar el recipiente a la heladera por dos días hasta que los ingredientes se integren.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 35 minutos.
Tips adicionales:
- Las berenjenas al escabeche son ideales para comer con tostadas en la tarde o antes de cenar. Además, pueden ser un rico complemento para ensaladas u otra variedad de plato.
