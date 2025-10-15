LA NACION

Un clásico que nunca pasa de moda: el truco de las berenjenas al escabeche de la abuela

Esta conserva lleva años en la tradición culinaria argentina, traída por los inmigrantes europeos en el siglo XX; es una buena opción para degustar como entrada

Cómo hacer las berenjenas al escabeche de la abuela sin cometer errores (Imagen ilustrativa)
Las berenjenas al escabeche es un plato típico que tiene un origen confuso. Se considera que nació en la antigua Persia -hoy Irán- o en Sicilia. Pero, más allá del lugar de nacimiento, esta receta traspasó los siglos y las generaciones, hasta convertirse en una conserva digna de ser deleitada como entrada en una reunión familiar o como acompañamiento de algún snack en la tarde.

Para replicar este escabeche como lo hacían las abuelas en el siglo pasado, seguí el paso a paso de esta guía y obtené como resultado un rico complemento para el resto de tus comidas.

Las berenjenas al escabeche son tradicionales de la gastronomía argentina
Berenjenas al escabeche: una tradición de la abuela sin cometer errores

Ingredientes:

  • 3 berenjenas.
  • 1 1/2 cucharada de sal fina.
  • 2 tazas de agua.
  • 2 tazas de vinagre blanco o de manzana.
  • 2 hojas de laurel.
  • 1 cucharadita de pimienta negra.
  • 2 cucharaditas de condimento variado.
  • 1 1/2 taza de aceite.

Paso a paso:

  • Pelar las berenjenas, lavarlas bien y cortarlas en rodajas. Dejarlas reposar en un recipiente con agua fría y sal por 10 minutos. Esto eliminará el amargor.
  • Escurrí el agua pasado el tiempo.
  • En una cacerola colocar las dos tazas de agua, el vinagre, las berenjenas y cocinar a fuego medio hasta que hierva. Luego disminuir la temperatura y aguardar cinco minutos extra.
  • Escurrir y dejarlas enfriar.
  • Una vez frías, colocar las berenjenas en un frasco previamente esterilizado. Intercalar con los condimentos, a gusto. Cubrir con aceite. Llevar el recipiente a la heladera por dos días hasta que los ingredientes se integren.
Cómo hacer las tradicionales berenjenas al escabeche
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.

Tips adicionales:

  • Las berenjenas al escabeche son ideales para comer con tostadas en la tarde o antes de cenar. Además, pueden ser un rico complemento para ensaladas u otra variedad de plato.
