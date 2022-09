Abuela feliz. Yvonne Bordeu fue la primera en conocer a Alfredo, el bebé de su hija Gimena Macri: las fotos

En la madrugada del 26 de agosto, el sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, era puro movimiento… y mucho hermetismo. Es que ese día, diez minutos pasados de las cinco de la mañana nació Alfredo Siquier. Se trata del primer nieto del ex presidente Mauricio Macri (63) y de su primera mujer, Yvonne Bordeu. “Mi hija Gimena, la pintora, la segunda”, explicó, emocionado, Mauricio Macri durante una entrevista que dio a Cadena 3, la radio de Córdoba, en la cual hizo el anuncio oficial de su “abuelazgo”. Gimena Macri (36) es una reconocida artista plástica egresada del IUNA y, desde fines de 2020, está casada con Pablo Siquier (60, también artista plástico). Como sus hermanos –Agustina (directora y guionista) y Francisco “Caico” (director de cine y documentalista)–, Gimena elige el bajo perfil. Yvonne, su madre, fue la primera que se acercó a Los Arcos para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

La flamante abuela llegó sola en su camioneta. Tal como sucede con Mauricio Macri, con quien estuvo casada diez años, este es el primer nieto de Yvonne. Foto: Matias Salgado

En el hall del sanatorio, la hija de Juan Manuel Bordeu, el famoso corredor automovilístico, no ocultó su felicidad, aunque no hizo declaraciones. Macri, en la radio, fue más verborrágico: “Estoy estrenando título, ¡qué cambio! Me pueden decir ‘abu’”, dijo durante el mismo día del nacimiento y prometió ir a visitar a su nieto no bien regresara a Buenos Aires (y llevarle el carnet de socio del Xeneixe que ya tiene hecho). Por su parte, Juliana Awada conocerá al bebé cuando regrese de Baguales, el exclusivo centro de esquí ubicado a una hora de Bariloche, adonde viajó con su hija Valentina Barbier.

Pablo Siquier, marido de Gimena Macri, entra en Los Arcos, el sanatorio ubicado en el barrio de Palermo, donde nació Alfredo. El artista, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y varias veces premiado, tiene otro hijo de un matrimonio anterior. foto: Tadeo Jones

El sanatorio Los Arcos, donde nació Alfredo Siquier.