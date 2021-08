Arnold Schwarzenegger. Te mostramos su colección de autos: clásicos, de alta gama y hasta vehículos de guerra

Arnold Schwarzenegger (74) forjó una próspera carrera cinematográfica –tiene una fortuna estimada en 400 millones de dólares– y, como toda celebridad, no escatima a la hora de darse sus gustos. El actor y fisicoculturista tiene una debilidad tan grande por los motores que armó su propio y ecléctico garage, que incluye modelos antiguos, deportivos descapotables, todoterrenos, camiones y vehículos militares, entre los que hay hasta un tanque de guerra. Y, recientemente, sumó los ecológicos. Es que desde que desembarcó en la política, el ex gobernador de California se convirtió en un embajador de los autos que respetan el medioambiente e incluso llegó a ¡electrificar sus Hummer!, una de sus marcas preferidas.

Por las calles de Los Ángeles en su Bentley Continental GT Convertible Getty Images

SUPERDEPORTIVO DE LUJO

Arnold estrenó su impresionante Bentley Continental GT Convertible en 2018. Este modelo de la marca inglesa de superlujo supera los 300 kilómetros por hora, una característica que lo seduce, aunque admitió que actualmente lo tiene estacionado en su garage, ya que prefiere conducir otros de sus vehículos. El actor austríaco aseguró que desde que electrificó los Hummer, “mi Bentley convertible está, simplemente, ahí, parado”.

A diario usa su camioneta GMC Yukon Xl Getty Images

SU CABALLO DE BATALLA

La camioneta GMC Yukon Xl es una de las preferidas de Schwarzenegger para usar a diario, por eso le sumó un portabicicletas (otra de sus grandes pasiones). “Descubrí que cuanto más básico es un automóvil, más te divertís y más relajado podés viajar”, contó en una entrevista con Top Gear, en la que reveló que utiliza su GMC Yukon negro “durante el día e incluso en la nieve”.

En 2020 en una de sus Hummer, una de sus marcas preferidas Getty Images

UN AMOR DE LARGA DATA

Durante mucho tiempo fue el vehículo predilecto del ejército de Estados Unidos, y es, sin lugar a dudas, uno de los preferidos de Arnold. El actor recordó que durante su niñez, en su Austria natal, después de la Segunda Guerra Mundial “fuimos ocupados por los británicos, que pasaban con sus tanques y grandes camiones justo al lado de nuestra granja. Así crecí, viendo esos inmensos camiones todo el tiempo. Los soldados nos invitaban a subir y nos daban caramelos”, reveló en un programa de la BBC. “Me obsesioné con esos camiones grandes, por eso adoro mis Hummer”.

Al volante de su Porsche Panamera Turbo negro Getty Images

LUJO SOBRE RUEDAS

En 2011 sumó a su impresionante colección un Porsche Panamera Turbo negro. “Nunca me siento en la parte de atrás. ¡Nunca!”, confesó Schwarzenegger, que reconoce su pasión por los vehículos y asegura que le encanta manejar largas distancias porque “podés pensar. Tu mente comienza a divagar, a tener maravillosos sueños despierto, te lleva a reflexionar y, a veces, es justamente el lugar en donde pienso en mis metas”.

En una de sus Hummer customizadas infusla-292

En el modelo personalizado se puede leer la palabra "Terminator" Getty Images

CON SELLO TERMINATOR

Apasionado de las Hummer –llegó a tener siete–, se lo suele ver por las calles de Los Ángeles al volante de su H1, un modelo de lujo personalizado: se puede leer la palabra “Terminator” inscripta en la carrocería. “Tengo un Hummer eléctrico, dos Hummer de biocombustible y un Hummer de hidrógeno”, contó refiriéndose a sus versiones eco-friendly.

Su Mercedes-Benz Excalibur es una de sus joyas de colección Getty Images

SU ADORADO CLÁSICO

“Es el auto más divertido de conducir. Me encantan los convertibles”, reveló sobre su más preciada joya de colección clásica, un Mercedes-Benz Excalibur, que tiene hace años y en el que jamás pasa desapercibido. La estrella de Hollywood suele salir a pasear con su descapotable los días soleados, acompañado por su pareja, la fisioterapeuta Heather Milligan (47), con la que ya lleva ocho años de amor.

Cuando incursionó en la política como gobernador de California –cargo que mantuvo de 2003 a 2011–, se convirtió en un embajador de los vehículos eco-friendly, y es dueño del primer Hummer eléctrico Getty Images

EL PRIMER HUMMER ELÉCTRICO DEL MUNDO

“Me convertí en ecologista cuando fui elegido gobernador. No era activista antes de eso, pero hablé con científicos que me abrieron los ojos para proteger al Estado y su gente”, contó en una entrevista con Auto Bild. El actor –que en 2019 protagonizó una divertida campaña televisiva para impulsar la venta de autos ecológicos– fue el primero en tener un Hummer eléctrico, un modelo rojo que se inspiró en el H1, pero más grande. “Mis Hummer demuestran que se puede convertir cualquier auto en una máquina limpia”, detalló en su cuenta de Instagram.

"Casi no lo usé", reveló de su Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Getty Images

EL CAPRICHO QUE LE DURÓ UN SUSPIRO

“Cuando lo comprás, sabés que es un error”, admitió de su Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. “Cuanto más caros y especiales, más estúpido es tenerlos. Tuve el Veyron y no me arrepiento, pero lo conduje sólo 1900 kilómetros en tres años. ¡Casi no lo usé! Se vuelve un dolor de cabeza, especialmente por la distancia del suelo”, dijo acerca del modelo deportivo, que llega a superar los 400 kilómetros por hora. “Lo conduje nuevo por poco más de una hora antes de que me detuvieran por circular a casi 200 km/h. El policía me dejó seguir, pero 15 minutos después me paró otro porque su colega lo había llamado y quería una foto conmigo”, detalló para revelar que le encanta conducir a altas velocidades.

Fanático de los vehículos de guerra, tiene un camión Dodge M37 Getty Images

HASTA LA VISTA, BABY

Aunque no es habitual encontrar una Dodge M37 entre los autos favoritos de las estrellas, con Arnold los modelos militares son moneda corriente. El camión fue utilizado por el ejército de Estados Unidos durante la guerra con Corea. El actor tiene fascinación por ellos desde chico, algo que lo llevó, a los 18 años, a “querer convertirme en conductor de tanques del ejército”, según dijo en una entrevista.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images

LA NACION