“Fingía el deseo”. Ingrid Grudke: ¿Por qué durante años evitaba decir que no quería ser madre?

Lleva veintiséis años de modelo y aún siente algo de vergüenza cuando le toca hablar de su vida privada. “Es raro hablar de mí, no me parece interesante. Trabajo con mi imagen o con lo que quieren vender las marcas a través de mí, pero se ve que no tengo suficiente ego”, asegura Ingrid Grudke entre risas. El año pasado, la cotidianeidad de la top cambió radicalmente. “En agosto de 2020, volví a Misiones por un tema de salud de mi papá –que a los pocos días murió– y me instalé en la chacra donde crecí, en Los Helechos, a 14 kilómetros de Oberá. A Martín [se refiere a su pareja desde hace tres años, el empresario Martín Colantonio, de 47 años] le encantó el lugar, se entusiasmó más que yo y nos fuimos quedando… Después de la muerte de mi padre, nos mudamos a un departamento frente al río en Posadas. Yo no tenía la movida de trabajo que solía tener debido a la pandemia, mi novio puso una franquicia de la heladería Lucciano’s en Posadas y listo, ¡ya estábamos viviendo en mi querida Misiones!”, cuenta Ingrid. En sus planes, figuran la temporada de verano en Carlos Paz con una comedia y una película para 2022. “En Buenos Aires tengo mi casa armada todavía, pero mi base ahora es Posadas”, aclara.

–Ya están conviviendo con Martín, ¿habrá boda o seguís siendo una novia fugitiva?

–Todo el mundo sabe que yo soy una novia fugitiva. [Se ríe]. Miles de veces me puse un vestido de novia para fotos o desfiles, pero casarme nunca fue mi sueño. ¡Ni a los 15 años! Cero Susanita. Me encanta estar en pareja, tener un compañero, pero lo que me mantiene unida no es un papel.

–Imagino que alguna propuesta de casamiento habrás tenido.

–Sí, varias, pero siempre dije que no. Soy un bicho raro, ¿no? Mis hermanas mayores se casaron y tienen hijos, yo salí fallada. [Se ríe].

–¿Martín tampoco quiere casarse?

–El sí quiere casarse. Lo bueno es que podemos hablar del tema porque tenemos una pareja construida desde la confianza, el amor y el diálogo, y me entiende.

–¿Quieren tener hijos?

–Desde muy chica supe que no quería ser mamá. No es un deseo. Durante muchos años tuve que fingir ese deseo y tenía una respuesta ensayada porque si decía abiertamente que no quería tener hijos, me iban a mirar mal. Por suerte, cambiamos como sociedad y ahora puedo decirlo. Me llegan un montón de mensajes de mujeres que les pasa lo mismo y me agradecen que ponga públicamente ese “no deseo” en palabras. Es liberador. Para mí no es importante gestar, no es una necesidad, aunque tenga muchísima afinidad con los chicos.

–¿Esto llevó al fracaso a alguna de tus parejas?

–A alguna sí. Con Martín también es un tema que hablamos bastante porque él tampoco tiene hijos. Hoy no es un plan de pareja, pero si en algún momento nos surgieran las ganas, podríamos adoptar.

SIEMPRE EN BUSCA DE DESAFÍOS

–En tantos años que llevás de modelo, ¿viviste alguna situación de acoso?

–Muchas situaciones que no eran correctas y que, con el correr de los años, me di cuenta de que no estuvo nada bueno eso que me dijeron o me insinuaron. A los 18, yo era independiente y lo suficientemente empoderada como para que ese tipo de cosas no me afectaran, pero es un horror que tengamos que atravesar esas situaciones por ser mujeres. Y en mi caso, además, por ser modelo y exponer mi cuerpo.

–¿Alguna vez te callaste por miedo a perder un trabajo?

–Cuando el acoso viene de parte de un productor o de alguien que te está contratando por un trabajo, pensás si saltar o no decir nada. Como yo siempre fui polvorita, enseguida ponía en palabras si no me sentía cómoda. Que yo esté posando en ropa interior no te da derecho a propasarte. Me acuerdo que una vez, la agencia para la que trabajaba me consiguió una tapa de una revista, pero la condición era que yo posara en topless. “Así te hacés más conocida”, me decían. Yo sabía que no iba a sentirme cómoda y no lo hice. Siempre me respe - té. También, cuando tenía 19 años, me querían dar pastillas para adelgazar porque supuestamente estaba gorda. ¡Una locura! Yo zafé, pero sabés la cantidad de chicas que la pasaron muy mal por cosas como estas...

–Sos modelo, hiciste teatro de revista, comedias, algo de cine y ahora tenés por delante un nuevo desafío: el Arnold Sport Festival (creado por Arnold Schwarzenegger), donde vas a concursar en la categoría Fit Model.

–¡Sí, exacto! En plena cuarentena, necesité empezar a entrenar y busqué un personal que me guiara por Zoom. Ahí apareció Analía Galeano, que es una profesional del fisicoculturismo, y arrancamos en junio del año pasado. Yo hacía todo con las cosas que tenía en mi casa: una silla, un palo de escoba, botellas llenas de agua como pesas… Ella empezó a ver que mi cuerpo respondía muy rápido y ahí comenzó a hablarme de la categoría Fit Model. Es una categoría que nada tiene que ver con la hipertrofia muscular, son cuerpos naturales, marcados, pero elegantes. De hecho, la competencia es en traje de baño y un vestido de noche. Yo me empecé a entusiasmar y enseguida Analía me sugirió que me anotara en el Arnold. En enero, empezamos a planear todo y la idea fue creciendo. Voy a participar del concurso del 17 al 19 de septiembre en Sevilla. Pero unos días antes voy a ir al IFBB European Fit Model –que es el campeonato mundial– que se celebra en Riga, Letonia. Estoy feliz de representar a mi país. Me gusta además ser punta de lanza para otras chicas.

–¿Cuánto estás entrenando por semana?

–Desde hace dos meses y hasta el momento de las competencias, entreno una hora y media por día, de lunes a viernes. Además, estoy con una nutricionista, María Betania Melo, que me dio un plan de seis comidas al día, que incluye carnes, verduras, frutas, legumbres y semillas. Y mucha agua. Lo bueno es que, al haberme criado en una chacra, el plan que sigo es muy similar a lo que yo comía cuando era chica. No sólo empecé a entrenar por una cuestión estética, también lo hice por salud: reforcé mi aparato respiratorio que siempre me tiene a mal traer, empecé a dormir mejor…

–¿Bajaste mucho de peso?

–Por las fotos parece que sí, pero ahora peso más que antes por los músculos. Mi cuerpo cambió, pero me siento más fuerte y más sana que nunca.

