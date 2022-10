Banquete en palacio. La espectacular tiara de Máxima, un menú exquisito y el comentario del Rey que hizo reír a todos

escuchar

En julio, la Casa Real de los Países Bajos anunció que los reyes Guillermo y Máxima participarían en una visita de Estado a Suecia. Y el momento llegó: el viaje al país nórdico comenzó el martes 11 y terminó el jueves 13, tres jornadas en las que hubo distintas actividades que se llevaron a cabo en Estocolmo y Gotemburgo. Y como es de esperar, Máxima brilló en cada oportunidad. Pero sin lugar a dudas, donde la Reina mostró todo su esplendor fue en la comida que tuvo lugar en la Galería de Carlos XI, el salón de banquetes del Palacio Real y una de las salas más impresionantes del edificio sueco. En ese majestuoso escenario, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia ejercieron de perfectos anfitriones acompañados por sus hijos, la princesa heredera Victoria –que estuvo junto a su marido, el príncipe Daniel– y el príncipe Carlos Felipe –quien dijo presente con su mujer, la princesa Sofia–. Allí, las mujeres Bernadotte y Orange acapararon todas las miradas por sus impresionantes tiaras y sus vestidos, dignos de una ocasión muy especial, en la que quedó al descubierto una vez más la conexión y la complicidad que existe entre ambas Casas Reales desde hace siglos.

El vestido, creación de Jan Taminiau, está elaborado en jacquard con flores de distintos colores bordadas y escote asimétrico del que cae a modo de capa. Máxima de Holanda llevó, además, la banda azul de la Orden de los Serafines. Getty Images

La reina Máxima volvió a elegir a su diseñador de confianza, Jan Taminiau, con un traje que ya había usado en 2019 durante un viaje a la India. Sobre su cabeza, la tiara Stuart, una de las más importantes de su joyero. En tanto, Silvia de Suecia optó por un vestido fucsia manga larga y la tiara Braganza, que la monarca llevó en la boda de su hija Victoria. La heredera del trono “coronó” su recogido con la tiara de amatistas, que perteneció a la emperatriz Josefina (primera mujer de Napoleón), mientras que su cuñada, Sofía, optó por la diadema de brillantes y esmeraldas que le regalaron los Reyes en su casamiento.

La reina Silvia optó por la tiara Braganza, elaborada con diamantes brasileños engarzados en oro y plata. La usó para su primer retrato oficial en 1976, poco después de casarse con el Rey. Getty Images

La princesa heredera Victoria –que llevó la tiara de amatistas, que originalmente era un collar– y su marido, el príncipe Daniel, posan con el príncipe Carlos Felipe y su mujer, la princesa Sofia –quien eligió una diadema de brillantes y esmeraldas, que hacía juego con su vestido–. Cordon Press

En la Galería de Carlos XI, se colaron mesas largas con arreglos florales en las que se sirvió un menú compuesto por langosta de Bohuslän con rabanito picante, manzanas del castillo de Drottningholm, huevas de trucha y eneldo; rodaballo con ostras escalfadas de Orust y puerros al horno; lomo de venado de Södermanland asado con escarola, cebolla y nube de grosella negra. De postre, arándanos frescos y compota de arándanos con tomillo. limón, mousse de vainilla y miel con helado de mascarpone.

Los reyes de Holanda junto a sus pares y anfitriones, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Getty Images

A la hora de los discursos, el rey Guillermo Alejandro destacó el vínculo estrechísimo que tienen la corona holandesa con la corona sueca. “Nuestros contactos y nuestra amistad son cercanos. Cada encuentro con ustedes (por los Reyes) y con la princesa heredera Victoria y los demás miembros de la familia real confirma nuestro vínculo especial. Suecia es un país que tenemos en el corazón para siempre”, dijo. Y también hubo tiempo para las risas. El monarca neerlandés reveló su fanatismo por el grupo ABBA y hasta se animó a sugerirle al rey Carlos Gustavo dos canciones de la famosa banda para las celebraciones por sus 50 años en el trono que tendrán lugar en 2023. “Tal vez podrían ser ‘Super Trouper’ y ‘On and On and On’”, bromeó Guillermo Alejandro, y nadie pudo contener la risa.

Risas compartidas durante el discurso del rey Guillermo.

La reina Máxima y el rey Carlos Gustavo no pudieron contener sus carcajadas. Cordon Press

