¿Cómo se va a llamar? Natacha Eguía, modelo y mujer del rugbier Juan Imhoff, nos revela el nombre de su beba por nacer

Mientras transita los últimos días de su embarazo, Natacha Eguía (30) espera la llegada de su primera hija mujer en plena actividad: “No paro un segundo, es mi manera de llevarlo. Me gusta seguir en movimiento, hago yoga y continúo con mi rutina para no estar pensando todo el tiempo en lo mismo”, cuenta la modelo casada con Juan Imhoff (33) –wing de los Pumas y actual jugador del Racing 92–. En París, donde viven desde hace ocho años, conversa con ¡HOLA! sobre su presente de felicidad.

–¿Cómo se preparan para el nacimiento de la beba?

–¡Estamos emocionados y entusiasmados! Ya preparamos la habitación y todo lo que necesita para los primeros meses. Desde que supimos del embarazo estamos muy contentos y la felicidad fue mayor cuando, en la primera ecografía del tercer trimestre, nos enteramos que va a ser mujer. Ahora tenemos la parejita.

–¿Ya eligieron el nombre?

–Sí, nos costó decidirlo, pero finalmente se va a llamar Nikita Imhoff. Con Bastián ya lo sabíamos desde los primeros meses, en cambio con ella tardamos más en elegir. Teníamos una lista bastante larga, pero ninguno nos entusiasmaba. Quería un nombre que me gustara realmente, y finalmente, con este me sentí realmente atraída. Lo conocí por la canción de Elton John y lo había escuchado en París.

–¿Qué dice Bastián, el hermano?

–¡La está esperando con más ansias que nadie! Se lo ve feliz y todos le preguntan por su hermana. Igualmente, creo que hasta que no llegue el momento de verla, no va a terminar de dimensionar que es alguien que llega a la familia para quedarse. Con Juan le estamos preparando regalos también para él, para que cuando nazca la beba no se sienta desplazado.

Tanto el cuarto como el ajuar de Nikita están listos. Foto: Florencia Mele

Junto a sus dos hombres: su marido y su hijo mayor. “Con Juan le estamos preparando regalos también para Bastián, para que cuando nazca la beba no se sienta desplazado”, cuenta.