Descubrimos a Louisa Jacobson, la hija menor de Meryl Streep, que sigue los pasos de su madre

Ser hija de unas las mejores y más queridas actrices de Hollywood puede ser un rol difícil de sobrellevar si la idea es hacer a algo que nada tenga que ver con las cámaras y los escenarios. En el caso de Louisa Jacobson Gummer (30), la menor de los herederos de Meryl Streep (72), todo es ganancia porque decidió dedicarse a la actuación. Aunque fue por su propio camino.

Una foto a pura ternura de Meryl y su hija de bebé.

Louisa tiene tres hermanos: Henry, Mary Willa y Grace Jane.

Nacida en Los Ángeles, Louisa supo desde chica –al igual que sus tres hermanos– que su pasión era el cine y el teatro y, si bien ya tiene gran experiencia sobre las tablas, ahora debutará en televisión, ¡y como protagonista! Será en The Gilded Age, una serie de época producida por los creadores de Downton Abbey, que emitirá HBO Max a principios del año que viene. Louisa, que eligió no llevar el apellido materno, además es modelo y su corazón aún no tiene dueño.

Abril de 2021. Louisa en un día de filmación de la serie The Gilded Age, que la tiene como protagonista. Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images