Alan Faena. Entramos a su divertida fiesta en Nueva York con Sting y Cher como invitados especiales

Desde leyendas de la talla de Cher a Sting; pasando por actores como Jamie Foxx y Sarita Choudhury; artistas como la pintora Chloe Wise y Fab 5 Freddy; diseñadores top como Isaac Mizrahi, Brian Atwood y Prabal Gurung; figuras relevantes del mundo de la comunicación, como la escritora Carole Radziwill (la mejor amiga de Carolyn Bessette, la mujer de John John Kennedy) o como Tina Leung, editora de estilo del New York Times; empresarios de todos los rubros, como la emprendedora de beauty Cassandra Grey o el marchand Jeffrey Deitch…

Alan Faena, con su mujer, Grace. La diseñadora creó los outfits que lucieron esa noche: en este primer cambio, él con un traje blanco, de crêpe de seda con una capa que tenía bordados la llave, la abeja y el corazón, símbolos de Faena; y ella, con un vestido-capa bordado Joe Schildhorn (BFA)

El 8 de septiembre, más de 150 invitados hicieron pie en West Chelsea, el vibrante distrito ubicado en Manhattan, para participar en la fiesta más alucinante: la del opening de Faena Nueva York, el tercer hotel de lujo que Alan Faena (61) abre junto con su socio, Len Blavatnik, después del Faena de Puerto Madero (2004) y el Faena District Miami Beach (2015). Ubicado al 500 West de 18th Street, fue diseñado por el grupo de arquitectura danés Bjarke Ingels; y el interiorismo fue un trabajo compartido entre el equipo de Faena y el estudio del británico Peter Mikic. El hotel, que tiene una vista increíble al río Hudson y al High Line, promete convertirse en un hit.

La socialité y empresaria Amy Sacco con Sting Joe Schildhorn (BFA)

El cantante Jacob Lusk dio un show imperdible con su banda The Gabriels Joe Schildhorn (BFA)

EL ESPÍRITU DE LOS PIONEROS

La fiesta, que empezó a las siete de la tarde, vibró con el espíritu del descubrimiento, la creatividad y la conexión, los pilares que han definido al fundador de Faena Group.

Dee Roscioli entonó “Don’t cry for me Argentina”, en el lobby, donde está The Sefirotic Journey, el mural que realizó el argentino Diego Gravinese Joe Schildhorn (BFA)

“Este es un sueño que comenzamos hace veinte años en Buenos Aires, en una franja de tierra llamada Puerto Madero. Después, desembarcamos en otra tierra olvidada y creamos el Faena District, en Miami. Y ahora, dos décadas después, llegamos a la ciudad de la magia: Nueva York fue construida por pioneros y continúa prosperando gracias a la innovación, la creatividad y la audacia. Faena New York abraza y amplifica ese espíritu, ofreciendo experiencias que honran y enriquecen el legado de la ciudad”, dijo a sus invitados Alan Faena desde la escalera dorada que, junto con el descomunal mural realizado por el argentino Diego Gravinese, domina el lobby, llamado La Catedral.

Iman, viuda de David Bowie, fabulosa a los 70 años Joe Schildhorn (BFA)

Después de la emotiva interpretación de “Don’t Cry For Me Argentina”, del musical Evita, que hizo la cantante Dee Roscioli, los invitados pasaron a La Boca, el restaurante que está a cargo del chef argentino Francis Mallmann. Y, luego de la comida, que incluyó su célebre “siete fuegos”, el corazón de la fiesta se trasladó al área social de Faena New York: The Living Room. Todos bailaron hasta la madrugada.

Francis Mallmann está al frente de La Boca, un restaurante que, en pleno NY, le hace honor al barrio porteño; sus paredes, además, están decoradas con obras del artista santafesino Edgardo Giménez. El chef sorprendió a los invitados con cordero patagónico y sus legendarias papas escrachadas Joe Schildhorn (BFA)

El actor Jamie Foxx compartió la mesa con Grace y Alan Faena. El argentino estuvo acompañado por su mujer y la hija que tienen, Rubi Rose; su madre, Elisa; su hermana Claudia y su primo, Sebastián; también fueron los suegros: el desarrollador inmobiliario James Goldsmith y su mujer Mónica Joe Schildhorn (BFA)

Sting, la actriz Ozlem Onal y el trompetista Chris Botti Joe Schildhorn (BFA)

Faena, con FKA twigs, la cantante, compositora, productora, bailarina y actriz británica Joe Schildhorn (BFA)

El fotógrafo Lucas Flores Pirán y su mujer Anna Boschiero posan delante de un grafiti del artista Keith Haring Joe Schildhorn (BFA)

Alek Wek, la supermodelo sursudanesa-británica, de los años 90 Joe Schildhorn (BFA)

Faena y Grace, los anfitriones, en pleno baile. Él, con su tercer cambio: pantalones paillettes; y ella, con vestido de jersey de seda, con espalda al aire, de su última colección Joe Schildhorn (BFA)

Astrid Muñoz con los public relations Facundo Garayalde y Wally Diamante Joe Schildhorn (BFA)