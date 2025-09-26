En fotos. Todos los famosos que dijeron presente en la gran fiesta fashion celebrada en la Playa Mayor de Madrid

El jueves 18, la Plaza Mayor de Madrid se convirtió en el escenario más importante de la moda internacional: Carolina Herrera, que siempre presentó su colección prètâ-porter primavera-verano en Nueva York, este año eligió mostrar su propuesta en la capital española, en el marco de la edición número cuarenta de Madrid Fashion Week. Así, los más de ochocientos invitados llegados de todas partes del mundo (entre ellos, las argentinas Pampita, Valeria Mazza y María Becerra) fueron testigos de una noche única, en la que el aire de la ciudad se transformó por completo, influido por el desfile que fue todo un acontecimiento: por primera vez en sus cuarenta y cuatro años de historia, la icónica etiqueta salió de su circuito habitual para conquistar Europa. Todo de la mano de su director creativo, Wes Gordon, quien enamoró con su colección inspirada en un diálogo entre el Siglo de Oro madrileño y el irreverente espíritu de la Movida de los años 80, un puente entre el pasado y el presente que generó la unánime aprobación de todos (al llegar a su asiento, a cada invitado lo esperaba un clavel rojo). “La Plaza Mayor es el corazón de Madrid, uno de los lugares que marca el ritmo de la ciudad. Su energía te envuelve al instante y fue una fuente de inspiración para la colección primavera-verano 2026”, dijo Gordon. Antes de que las luces iluminaran la pasarela para dar comienzo al show, el Palacio de Liria recibió a los VIP en una comida en la que brillaron como anfitriones Carolina Adriana Herrera, hija de la diseñadora, y el propio Wes Gordon, y en la que referentes, influencers y socialités vestidas por la firma anticiparon lo que iba a ser el desfile: diseños con mucho volumen, volados y estampas florales, todo armado sobre una paleta cromática salida del cine de Pedro Almodóvar, con el que la casa reafirmó su posición de vanguardia y liderazgo dentro de la industria y firmó una carta de amor a Madrid.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa, impactó con un strapless negro de la firma que remataba el escote con un importante aplique 3D

Sebastián Yatra, en total black, compartió primera fila con Becky G, quien llevó un diseño de estampa floral firmado by Herrera

La Plaza Mayor iluminada y lista para dar comienzo al show

Valeria Mazza –instalada en Madrid mientras se desempeña como conductora de Bailando con las estrellas-, desplegó sofisticación con un vestido rosa que complementó con una cartera verde, junto a Pampita, quien lució un strapless de diseño irregular en verde cítrico, con cola larga, estilo capa

Atalanta (de lunares) y Olimpia Báez Herrera, dos de las nietas de la diseñadora, dijeron presente

Esther Cañadas, musa de la colección

Isabel Preysler entró al desfile del brazo de un amigo Contacto photo

Eugenia Martínez de Irujo (la hija menor de la duquesa de Alba) y Narcís Rebollo Getty Images

María Becerra, con minivestido strapless blanco con lunares negros, boina y cartera roja con toque floral, y Rania Fawaz

Pedro Almodóvar junto a la actriz española Aitana Sánchez-Gijón, que apostó por una de las creaciones más coloridas de la casa: un vestido blanco estampado con amapolas azules y detalles de hojas verdes, de largo midi, ajustado en la cintura y con falda con vuelo

Mientras su madre, Carolina Herrera, siguió cada detalle del desfile desde Nueva York, las hermanas Carolina Adriana y Patricia Cristina Herrera fueron las anfitrionas en Madrid Getty Images

Alexa Chung, impecable con un strapless negro que marcaba su figura

Al rojo vivo. Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, destacó con un look monocromático compuesto por un vestido escote en V, con mangas abullonadas y falda amplia Getty Images

Vittoria Ceretti, la novia de Leo DiCaprio, fue una de las más fotografiadas de la noche

Dos de los nietos de Carolina Herrera, Miguel y Olimpia Báez Herrera

Olivia Palermo, una de las mejor vestidas de la Plaza Mayor, posa con su marido, el alemán Johannes Huebl

La actriz española Ester Expósito