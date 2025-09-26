En fotos. Todos los famosos que dijeron presente en la gran fiesta fashion celebrada en la Playa Mayor de Madrid

Carolina Herrera festejó con un show único para 800 invitados
- 2 minutos de lectura'
El jueves 18, la Plaza Mayor de Madrid se convirtió en el escenario más importante de la moda internacional: Carolina Herrera, que siempre presentó su colección prètâ-porter primavera-verano en Nueva York, este año eligió mostrar su propuesta en la capital española, en el marco de la edición número cuarenta de Madrid Fashion Week. Así, los más de ochocientos invitados llegados de todas partes del mundo (entre ellos, las argentinas Pampita, Valeria Mazza y María Becerra) fueron testigos de una noche única, en la que el aire de la ciudad se transformó por completo, influido por el desfile que fue todo un acontecimiento: por primera vez en sus cuarenta y cuatro años de historia, la icónica etiqueta salió de su circuito habitual para conquistar Europa. Todo de la mano de su director creativo, Wes Gordon, quien enamoró con su colección inspirada en un diálogo entre el Siglo de Oro madrileño y el irreverente espíritu de la Movida de los años 80, un puente entre el pasado y el presente que generó la unánime aprobación de todos (al llegar a su asiento, a cada invitado lo esperaba un clavel rojo). “La Plaza Mayor es el corazón de Madrid, uno de los lugares que marca el ritmo de la ciudad. Su energía te envuelve al instante y fue una fuente de inspiración para la colección primavera-verano 2026”, dijo Gordon. Antes de que las luces iluminaran la pasarela para dar comienzo al show, el Palacio de Liria recibió a los VIP en una comida en la que brillaron como anfitriones Carolina Adriana Herrera, hija de la diseñadora, y el propio Wes Gordon, y en la que referentes, influencers y socialités vestidas por la firma anticiparon lo que iba a ser el desfile: diseños con mucho volumen, volados y estampas florales, todo armado sobre una paleta cromática salida del cine de Pedro Almodóvar, con el que la casa reafirmó su posición de vanguardia y liderazgo dentro de la industria y firmó una carta de amor a Madrid.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Los 15 de Myla. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso celebró con una divertida fiesta en Cañuelas
Los looks, la pompa y las joyas. Todos los detalles y las fotos de un encuentro histórico en Windsor
Su último gran amor. Robert Redford: cuando se conocieron ella no había visto ninguna de sus películas y el flechazo fue inmediato
- 1
Herederos de fiesta. Todas las fotos del lanzamiento fashion de Lola y Dieguito Latorre que reunió a varios “hijos de…”
- 2
Pura sensualidad. Margot Robbie eligió looks de alto impacto para enfrentar los flashes y las cámaras tras convertirse en mamá
- 3
Los 15 de Myla. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso celebró con una divertida fiesta en Cañuelas
- 4
¿Qué se sabe de…? El avión hot de Paris Hilton, la verdadera identidad de Tom Cruise y la salida romántica de Gigi Hadid