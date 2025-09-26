Tiene 33 años. Hija de una famosa top model y periodista, sigue los pasos de su mamá y brilla como diseñadora

Mientras la maquillan confiesa, con los ojos cerrados, estar lista para la mudanza que se viene. “No me asustan los cambios, al contrario, me gustan, creo que me siento muy cómoda en esos procesos. La verdad es que me mudé tantas veces que ya me resulta muy natural readaptarme a nuevos entornos… A veces miro para atrás y me da la sensación de haber vivido muchas vidas en una”, reflexiona Paloma Cepeda (33), la hija de Mariana Arias y Marcelo Cepeda, quien pone toda su energía en su carrera como modelo y en FP, la marca de ropa, carteras y accesorios que creó hace once años.

Mientras se prepara para instalarse en su nuevo hogar, Paloma posa en el balcón de la casa de su mamá, Mariana Arias. “Ahora estoy muy enfocada en armar mi casa y disfrutar de ese momento”, cuenta Tadeo Jones

–Una mudanza es como un volver a empezar...

–Sí, bueno… La mudanza es porque me estoy separando. Por suerte, lo hicimos en buenos términos. Después de nueve años de relación, nos separamos de una forma amable, amorosa, sana. Fue todo muy difícil, pero logramos hacerlo en paz. Estoy viviendo esto como un volver a encontrarme en mis espacios de sola, tratando de habitar nuevos espacios.

–¿Te cuesta la soledad?

–No. Así como me encanta estar en pareja, disfruto mucho de estar sola. Estoy acostumbrada, no te olvides que soy hija única. [Se ríe]. Encontrar tiempos sólo para mí me parece fundamental, me gusta.

–¿Cómo definirías la relación con tu mamá?

–De chica fui bastante rebelde. [Se ríe]. Hoy que estoy más grande, siento que nuestra relación tiene más que ver con el amor, con el acompañarnos y escucharnos. Nunca fuimos madre e hija que hablan de ropa, maquillaje y del clima. Las dos hacemos psicoanálisis, nos analizamos hace muchos años y eso hace que trabajemos mucho el vínculo.

–¿Fantaseás con la maternidad?

–A ver… Quiero pensar bien cómo contestar esta pregunta. Obviamente es algo que ronda en mi cabeza y es algo que me recontra pregunto. Hoy creo que estoy tratando de entender qué quiero y qué posición tengo frente a eso. Y la verdad es que todavía no tengo una decisión tomada. Está bueno que las mujeres nos tomemos el tiempo y nos preguntemos si realmente queremos ser madres… Y si queremos serlo, por qué y cómo lo vamos a vivir. Tener en claro que no estamos haciéndolo por un mandato social y tomar la decisión desde el deseo genuino. En principio, no tengo pensado congelar óvulos.

–Hay diferentes escenarios y formas de transitar la maternidad.

–Exacto. Durante nuestra vida, las mujeres nos encontramos con un montón de situaciones en las cuales maternamos de distintas formas. Maternar puede ser desde un rol de madrina, de tía, de profesora, con el hijo de una amiga que quieras mucho. Y así me lo tomo. Soy hija de padres separados, mi mamá hizo pareja durante un montón de años y mi papá también, entonces tengo también claro la importancia del rol de padrastro o madrastra. Por eso creo que, si alguna vez me toca cumplir ese rol, me lo voy a tomar con la seriedad y la responsabilidad que eso implica.

ACEPTAR EL CAMBIO

–Tu marca fue cambiando con vos.

–Cada vez estoy más impresionada con eso. Lancé la marca cuando estudiaba Diseño de Indumentaria con mi socia de entonces, Francisca López León. Al principio hacía sastrería, vestidos y tapados de cashmere, y con el tiempo pasó a ser una marca más para todos los días. Después nos mudamos al local que tenemos en Palermo y empezamos a hacer carteras para acompañar las prendas y resultaron un éxito. Las repusimos y nos estoqueamos como veinte veces, fue una locura. Ya hace unos años que estoy sola con la marca; es un gran desafío y me da mucha felicidad.

Paloma en una tierna foto junto a su madre, la ex modelo y periodista Mariana Arias

–O sea que reconfiguraste tu plan original de emprendimiento.

–A veces uno se pone caprichoso. Si bien en mi cabeza siempre había querido hacer ropa, acepté el cambio. Creo que no hay nada más lindo que hacer algo que funcione, ¿no? En nuestro caso, fue un orgullo ver esas carteras que en un principio las veíamos sólo en nuestras amigas y después empezamos a encontrarlas en chicas desconocidas por la calle. Me sigue pasando y me encanta.

–¿De dónde nace tu inspiración?

–Creo que muchas de las ideas surgen del mundo que viví con mis papás, de todo lo que me fui nutriendo con ellos. Del lado paterno descubrí el lenguaje audiovisual y de parte de mamá, todo lo relacionado con la moda. Mi madrina, Elizabeth Márquez, también me inspiró mucho. Me acuerdo que de chica siempre la veía vistiendo alguna cosita nueva que me volvía loca. Yo soy muy de ir caminando y entrar a un lugar que está lleno de chucherías… Puedo estar horas en esos locales. FP tiene que ver con ese espíritu, de ser feliz con cositas simples, lindas.

–¿Cómo es tu vínculo con la moda?

–Soy bastante relajada con el tema. No la vivo de una forma tan seria, sino que es una herramienta con la que me permito jugar también.

–¿Te imaginás siendo estilista o personal shopper?

–Recontra. Me fascina poder acompañar a alguien a encontrar su propio estilo. Ojo, no me siento autoridad, pero sé que tengo facilidad para armar looks desde un lugar descontracturado. Lo importante es que cada uno se vista como quiere.

Maquillaje y peinado: Natalí Flor para Sebastián Correa Estudio