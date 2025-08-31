Fiesta criolla. En Lincoln, Polito y Mónica Ulloa fueron anfitriones de lujo en Bien Montados

Con sus mejores pilchas criollas y por séptimo año consecutivo, Polito Ulloa –reconocido como el mejor domador de caballos de polo de Argentina–, y su mujer, Mónica Isla, abrieron las puertas de su campo, Lavinia, en Lincoln, y se convirtieron en los mejores anfitriones de “Bien Montados”.

Con su poncho pampa, Polito sonríe felíz con la convocatoria Leo Abba

Mónica Isla de Ulloa -con una boina decorada con flores bordadas de Las Vascas- posa con su nieta menor, Alba, de seis meses

Esmeralda Ulloa, hija de los dueños de casa, junto a sus hijos, Casilda (5) y Atilio (3) y su marido, el polista Francisco Elizalde. Este año Francisco jugará el Abierto Argentino con su cuñado, Hilario Ulloa, defendiendo los colores de Irenita-La Hache, junto a Pablo Mac Donough y Ignatius Du Plessis Ph.sol.fotografia

Atilio y Casilda llevaron a tiro su tropilla Ph.sol.fotografia

Además de recibir a más de doscientos domadores llegados desde distintos puntos del país, los Ulloa estuvieron acompañados por dos de sus cuatro hijos, tan amantes de los caballos como ellos: Salvador, que es polista y criador, y Esmeralda, que es la dueña de Topada, una marca de sombreros hechos a mano, y está casada con el polista Francisco Elizalde. Los otros dos, Hilario (tiene 9 de handicap y su propia organización, La Hache) y Carlos María (todos lo llaman “Toly”), están jugando la temporada polera en Sotogrande, España.

Salvador Ulloa monta uno de los ejemplares de cría Lavinia, muy empilchado Leo Abba

La adiestradora Ailin Wegrzyn impactó con su performance y conexión con los caballos Leo Abba

Durante cuatro días, los jinetes se esmeraron en cumplir las pruebas asignadas por el jurado. Además, los alumnos de la escuela de doma de Polito armaron un espectáculo para contar cómo fue evolucionando esta disciplina, y la adiestradora Ailin Wegrzyn impactó con su performance y conexión con los caballos. Las noches, en tanto, fueron a pura peña: folclore, baile y familias celebrando y perpetuando las tradiciones argentinas.

Abril Ulloa participó en el evento organizado por su tío. Con 138 mil seguidores en su cuenta de IG, hay quienes la llaman “agroinfluencer”, ya que allí difunde su pasión por el campo, donde vive y trabaja Leo Abba

El último día Polito, que creó su propio método de doma, y por sus manos pasó incluso Cuartetera, la icónica yegua de Adolfo Cambiaso, se corrió por un rato de su perfil bajo y agradeció a todos los presentes. Micrófono en mano, cerró: “Perseveremos en la doma ayudando a que el nuestro sea el mejor caballo de polo del mundo. En ustedes está el futuro de la raza”.