Haciendo deporte. Alina Moine: descubrimos a la ¿novia? de Marcelo Gallardo en pleno entrenamiento al aire libre

Quienes la conocen la describen como simpática, extrovertida y apasionada por el deporte y la vida al aire libre. Sin embargo, cuando se trata de hablar de su vida amorosa, Alina Moine (42) hace silencio y cierra las puertas. En el ambiente del fútbol, que ella conoce muy bien porque es una de las periodistas deportivas más famosas de Argentina, ya hace más de tres años que, en voz baja, se habla sobre la relación que mantiene con Marcelo Gallardo (46), el director técnico de River Plate. Es una situación incómoda para ella, que prefiere separar lo laboral de lo personal, pero también para él, ya que, formalmente, todavía sería el marido de Geraldine La Rosa, con quien se puso de novio en la adolescencia, se casó hace veinticinco años y tiene cuatro hijos: Nahuel (20), Matías (17), Santino (14) y Benjamín Keanu (2). La semana pasada, ante una nueva ola de rumores, la periodista eligió eludir el tema pese a que una comparación de selfies que se tomaron por separado permitió corroborar que el DT millonario había estado en el living del departamento de la periodista, en una exclusiva torre con vista al río en Vicente López.

Fanática del deporte y la vida saludable, Alina entrena cuatro veces por semana con una personal trainer en la costanera de Olivos.

¡HOLA! la encontró en plena sesión después de su trabajo en SportsCenter AM, de ESPN.

Desde chica que es fanática de los deportes, pasión que heredó de su familia.

Uno de los ejercicios de su exigente rutina que repite cuatro veces a la semana.

En sus tiempos libres, además de hacer deporte practica canto y estudia inglés.

“No me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos de la sentimental”, sostuvo en numerosas oportunidades.

AMOR Y DEPORTE

De su bisabuelo materno, Carlos Pelegrini, jugador de la primera división de Newell’s, Alina heredó el amor por el fútbol y en su adolescencia aprovechaba los momentos libres que le dejaba el colegio para divertirse en los clubes barriales de su Rosario natal y también para seguir estudiando teatro, periodismo y fotografía después de clase. Con esos intereses fue curioso que al terminar el secundario estudiara Biotecnología porque, si había algo evidente, era que ella amaba el deporte y, más aún, hablar de deporte. A los 23, después de cubrir sports en una radio rosarina, se mudó a Buenos Aires para dar el gran salto a la televisión. Empezó como columnista y cuatro meses después ya estaba conduciendo Fox Sports Noticias. De a poco, Alina –que en sus ratos libres también estudia inglés y canto, y posa como modelo para campañas publicitarias– se abrió camino en un rubro dominado por los hombres y hoy se luce en ESPN en dos programas diarios, SportsCenter AM y SportsCenter Night. En esa agenda cargada de actividades también se hace un tiempo para ejercitar en la costanera de Olivos. Fue justamente ahí, durante una sesión de gimnasia con su entrenadora personal, donde la encontró ¡HOLA! Argentina, el jueves 7 por la mañana. Del mismo modo que nunca habló de los hombres con los que habría mantenido una relación (los futbolistas Matías Lequi y Lucas Alario, el ex Puma Fabián Turnes y Carlos “Chapa” Retegui, ex entrenador del seleccionado masculino de hockey sobre césped), Alina se excusó de hablar sobre Gallardo: “No me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos de la sentimental. El día que quiera contar que tengo novio, lo haré. Mientras tanto hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten nada más”, dijo.

En sus redes sociales tiene 650 mil seguidores y es allí donde suele compartir sus logros profesionales y también algunos retratos de su vida cotidiana, como esta foto en su departamento con vista al río en Vicente López .

En el estudio de ESPN con Marcelo Gallardo de fondo, a quien entrevistó en numerosas oportunidades.

La periodista a la salida del canal donde trabaja de lunes a viernes a la mañana y a la noche.