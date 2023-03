Incansable. Mirtha: en menos de una semana, fue al teatro Colón, a un estreno y a una boda

escuchar

Admirable. A los 96, Mirtha deja en claro que tiene energía de sobra. El domingo 19, asistió a la última función de Fausto en el Teatro Colón. En el palco estuvo acompañada por su hija Marcela Tinayre, su amigo Alejandro Veroutis y el director general del teatro, Jorge Telerman. Dos días después fue al Luna Park para la avant première de la ficción biográfica de Oscar “Ringo” Bonavena, producida por su nieto Nacho Viale. Esa vez lo hizo junto a las mujeres de la familia: Marcela, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis. El viernes 24, enfundada en un vestido de Iara, estuvo en el casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, que se celebró en un salón de Berazategui, donde Chiquita ofició de madrina. “Lizy me tomó de la mano y me dijo: ‘Mirtha, ¿querés ser mi madrina?’, y yo dudé un instante... Nunca he sido madrina de nadie, pensé y dije: ‘Sí, ¿por qué no?’. Me lo dijo con los ojos llorosos y me emocionó muchísimo. Y aquí estoy, siendo tu madrina. Les deseo muchas felicidades, que tengan una vida armoniosa. Ojo que la convivencia no es fácil, así que espero que por muchos años estén juntos, que sean felices y que disfruten de la vida”, expresó emocionada frente a los recién casados. Pero, para la “mujer de la energía inagotable”, el fin de semana recién comenzaba, ya que el sábado comió con el productor Carlos Rottemberg y su mujer Karina Pérez Moretto, y el domingo se reunió en su casa –como siempre– a tomar el té con amigos.

En la última función de Fausto en el Teatro Colón con su hijaMarcela, su amigo Alejandro Veroutis, Jorge Telerman y Amalia Idoyaga Molina.

Ámbar de Benedictis, Nacho y Juana Viale y Mirtha durante la presentación de la serie Ringo. Gloria y muerte, en el Luna Park. Detrás de ellos, Marcela Tinayre.

Mirtha fue al Luna Park para la avant première de la ficción biográfica de Oscar “Ringo” Bonavena, producida por su nieto Nacho Viale. JUAN MANUEL PLANA DNI 30219777

El viernes 24, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot dieron el “sí, quiero” ante doscientos invitados. Hace un tiempo, la actriz y conductora le había pedido a Mirtha que, si alguna vez se casaba, quería que fuese su madrina. Y la diva de los almuerzos aceptó y cumplió. Matias Salgado

“Les deseo muchas felicidades, que tengan una vida armoniosa (…). Espero que por muchos años estén juntos, que sean felices y que disfruten de la vida”, les dijo Mirtha a los recién casados. Matias Salgado

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Pierre Villard / SBM

