“Jamás olvidaré este momento”. La argentina que cantó en un anfiteatro grecorromano y fue felicitada por Monica Bellucci y Tim Burton

Lola Ponce (43) conquistó una vez más el corazón de sus seguidores. Acompañada por su marido, el actor mexicano Aarón Díaz (43) –padre de sus hijas Erin (12) y Regina (10)–, la cantante desfiló por la alfombra roja del Festival de Cine de Taormina (en el sur de Italia), que celebró su 71° edición, y luego les rindió homenaje a algunos de los personajes femeninos de las películas de Disney, sobre el imponente escenario del anfiteatro grecorromano Antico.

Lola –con un vestido en tul bordado con volados asimétricos de organza de seda de la colección Ethereal Garden, del diseñador Peter Langner, y joyas de Pianegonda– posa con su gran amor, el actor mexicano Aarón Díaz, en las ruinas del anfiteatro grecoromano Antico.

La artista rosarina sobre el escenario montado en un paisaje de película.

“Fue un momento increíble. Sentí mucha gratitud de poder estar ahí, transmitiendo emociones, con Aarón mirándome con una sonrisa, con mucho amor, y celebrando la vida y el arte. Esto no es magia: trabajé un montón para que sucedan estas cosas. Con disciplina, cero escándalos, y una pasión interminable por lo que hago. Hoy siento que encontré mi espacio. Canto donde quiero, como quiero y para quien quiero”, le dijo a ¡HOLA! Argentina, luego de interpretar ante cinco mil personas las canciones “Once Upon a Dream” (de la película Maléfica), “So Chi Sei” (de La Bella durmiente, para la que Lola puso su voz en el doblaje al italiano de la princesa Bella) y “Anima importante”, de su nuevo disco, Il Soffio dell’Anima, por el que la artista fue reconocida con el premio Best Music Award en Taormina.

La cantante en la alfombra roja del Festival de Cine de Taormina, saludando a sus admiradores.

El festival contó también con la presencia de Monica Bellucci –recibió un premio en el 25° aniversario del famoso film Malèna–, su pareja, el director Tim Burton, Catherine Deneuve y Michael Douglas, quien fue homenajeado por su trayectoria. “Con Bellucci y Burton estábamos en camerinos continuos y quedaron fascinados con mi voz y mi vestido. Me felicitaron después de la presentación. Jamás olvidaré este momento”, cuenta entusiasmada.

Tim Burton y Monica Bellucci, estrellas del festival.