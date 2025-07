Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Todos los detalles y las mejores fotos de su espectacular y millonaria boda en Venecia

Tres días a puro lujo, misterio y… millones de dólares. Así se vivió la fastuosa boda de Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55), celebrada en Venecia. El casamiento acaparó la atención no sólo por su “A-list” de invitados –la reina Rania de Jordania, Bill Gates, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, las Kardashian, entre otros, dijeron presente–, sino también por la espectacularidad de su puesta en escena: looks de alta costura, locaciones imponentes y un despliegue de aviones privados, helicópteros y lanchas cinco estrellas que coparon la Ciudad de los Canales durante todo el fin de semana.

Vestido con smoking y anteojos de sol Louis Vuitton, Bezos va camino a su boda en la Basílica de San Giorgio Maggiore. Getty Images

Lauren caminó hacia el altar vestida con una fabulosa pieza de Dolce & Gabbana. Completó su look con unos pendientes que le prestó esa misma marca, con cuatro diamantes tallados en una sola piedra e incrustaciones de oro blanco.

El vestido de novia está inspirado en el que usó Sophia Loren en la película Houseboat, de 1958.

“Investigué fotos de novias en la década de 1950. Quería recordar el pasado y vi a Sophia Loren y sus manos estaban así –en posición de oración– y llevaba un vestido de encaje alto hasta el cuello, y dije: ‘Eso es. Ese es el vestido’”, dijo la novia en una entrevista exclusiva que dio a la revista Vogue.

A puertas cerradas y con una reserva absoluta (el acceso a la isla fue restringido y los celulares estuvieron prohibidos), la ceremonia tuvo lugar en la Basílica de San Giorgio Maggiore (en la isla homónima). Si bien la organización de la “boda blindada” aún mantiene bajo llave los secretos mejor guardados de los festejos (como el presupuesto que, según Forbes y The New York Times, se estimó entre un mínimo de 10 millones y un máximo de 20 millones de dólares), fue imposible que no se filtraran jugosos detalles del megaevento.

Vista aérea de la isla italiana de San Giorgio Maggiore, Venecia, un spot perfecto para preservar la intimidad de la ceremonia. Cordonpress

Al mejor estilo “Old Hollywood”, Lauren sale del hotel Aman Venice con un conjunto total white de Dior, anteojos oscuros y un pañuelo Hermès “Brides de Gala en Fleurs”.

Mark Bezos, hermano del fundador de Amazon, junto a su mujer, Lisa, son retratados saliendo del hotel Aman Venice. Getty Images

El fundador de Amazon y la periodista llegaron el miércoles 25 y se hospedaron en el hotel Aman –el mismo que eligieron George Clooney y Amal Alamuddin para su casamiento en 2014–. Al día siguiente, dieron una comida de bienvenida en los claustros de la iglesia Madonna dell’Orto, en el distrito de Cannaregio. Para los movimientos, un convoy de treinta embarcaciones ya había sido reservado por Bezos para trasladar a sus invitados. El magnate –cuya fortuna asciende a 215.000 millones de dólares según Forbes y que lo ubica en el tercer puesto entre los hombres más ricos del mundo– pensó un menú que incluía pizza artesanal, flores de calabacín fritas, pulpo y bacalao, y tartas de limón como postre.

Rania de Jordania llega a la basílica con un vestido Armani Privé primaveraverano 2025. Getty Images

Oprah Winfrey, una de las invitadas estrella. Getty Images

FrançoisHenri Pinault – presidente del grupo de marcas de lujo LVMH– asistió sin su mujer, Salma Hayek. Getty Images

La reina Rania (llegó escoltada por su hijo, el príncipe heredero Hussein; su nuera, la princesa Rajwa; y su nieta, Iman, de 10 meses), Kim y Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Tom Brady, Usher, Orlando Bloom –recién separado de Katy Perry– y la actriz del momento, Sydney Sweeney, acompañaron a los novios en la víspera de su boda.

Para la ocasión, Lauren eligió un diseño de Schiaparelli de la colección couture primavera-verano 2025: escote off shoulder, corset entallado y flores bordadas con hilos de oro. Fue el primer vestido de los 27 que luciría la novia durante su inolvidable estadía en Venecia.

El presidente de las automotrices Ferrari y Stellantis, John Elkann, junto a su mujer, la aristócrata Lavinia Borromeo, suben a la embarcación que los llevará rumbo a la ceremonia religiosa. Getty Images

Minutos antes de la boda, Ivanka Trump posa con un strapless de alta costura, colección otoño 2024 de Tony Ward.

Karlie Kloss, una de las primeras en llegar, con un sensual vestido off shoulder. Getty Images

EL GRAN DÍA

Inspirada en el traje de boda que usó Sophia Loren en la película Houseboat de 1958, Lauren caminó hacia el altar enfundada en una fabulosa pieza de Dolce & Gabbana. El modelo, de corte sirena y mangas largas, incluyó encaje chantilly italiano, 180 botones de seda forrados, un velo de tul y cola. “Investigué fotos de novias en la década de 1950. Quería recordar el pasado y vi a Sophia Loren y sus manos estaban así –en posición de oración– y llevaba un vestido de encaje alto hasta el cuello, y dije: ‘Eso es. Ese es el vestido’”, dijo la ganadora del Emmy en una entrevista exclusiva que dio a Vogue, donde compartió además el impacto de Bezos en su vida. “Jeff no me cambió. Jeff me reveló. Me siento segura. Me siento vista. Me deja ser yo misma. Como Sophia Loren, que es libre sin complejos, él me deja ser libre sin complejos”, declaró.

Khloé Kardashian posa con un modelo bordado íntegramente de lentejuelas y capa de plumas de Tamara Ralph Couture.

La novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, a bordo de un taxi acuático tras salir del hotel Gritti Palace. Para la ocasión, eligió un diseño escote en V que combinó con una deslumbrante gargantilla de diamantes y pendientes estilo botón. Getty Images

DiCaprio se “tapó” durante todo el fin de semana. Getty Images

Kris Jenner con un vestido estilo vintage con mangas abullonadas de chiffon, de Valentino. Getty Images

Kim Kardashian deslumbró con un diseño de Versace confeccionado en malla metálica en tono bronce, con paneles de encaje translúcido y cristales, y gargantilla de diamantes de Moussaieff. Getty Images

Lauren, que completó su look con unos impresionantes pendientes prestados por Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, con cuatro diamantes tallados en una sola piedra e incrustaciones de oro blanco. Bezos, por su parte, lució un smoking negro confeccionado a medida por la misma casa italiana, moño y anteojos de sol Louis Vuitton. La periodista llegó con sus hijos, Nikko González (24) –nacido de su relación con Tony González– y Evan Whitesell (22) – hijo de su anterior matrimonio con el empresario Patrick Whitesell–. Su hija, Ella Whitesell (17), fue la dama de honor.

Días después de confirmar su separación de Katy Perry, Orlando Bloom se unió a la fiesta. Getty Images

Kendall Jenner, impactante con un vestido con breteles finos y top tipo corset que completó con un collar de esmeraldas. A su lado, Kylie Jenner, que lució un vestido corset en tono blanco plateado, con escote profundo y falda larga, de Dilara Findikoglu. Cordonpress

Sánchez, espléndida con un Schiaperelli Couture y lista para divertirse con sus amigos.

El cantante Usher y el ex jugador de fútbol americano Tom Brady salen del Gritti Palace Hotel. Getty Images

Durante el banquete preboda, Rania de Jordania impactó con un vestido de la colección invierno 2018 de Fendi Alta Costura confeccionado con una red de cristales que forman pequeñas flores. Cordonpress

El príncipe heredero de Jordania, Hussein, y su beba, Iman, que nació en agosto pasado. Getty Images

Si bien no hay mucho detalle sobre el momento del “sí, quiero” de los novios, la revista Vanity Fair señaló que Matteo Boce - lli –hijo del italiano Andrea Bocelli– cantó el clásico de Elvis Can’t Help Falling in Love .

Jeff y Lauren salen del hotel Aman rumbo a la “Dolce Notte”, la gran fiesta organizada en el Arsenale, los viejos astilleros del siglo XIV. La periodista impactó con un romántico strapless con aplicaciones de brillos. Getty Images

Vittoria Ceretti impactó con un vestido de los archivos de Dolce & Gabbana para ir a una de las fiestas previas junto al editor de moda británico Edward Enninful y la filántropa india Natasha Poonawalla. Getty Images

El 28 de junio, ya convertidos en marido y mujer, fueron a almorzar a Harry’s Bar. Ella eligió para la ocasión un little black dress que complementó con pamela de rafia de Eugenia Kim. AP

El cantante estadounidense Usher con su mujer, Jennifer Goicoechea. Getty Images

Y SIGUE LA FIESTA

Al día siguiente, los recién casados disfrutaron de un almuerzo con sus íntimos en Harry’s Bar, el icónico bar de Cipriani. Al caer el sol, los esperaba la “Dolce Notte”, la gran fiesta de boda organizada en el Arsenale, unos antiguos astilleros del siglo XIV. El evento originalmente había sido planificado para realizarse en la Scuola Grande della Misericordia, un edificio histórico situado en pleno centro de Venecia. Sin embargo, debido a las protestas de los locales y los riesgos de seguridad para los invitados, se decidió hacerla en un lugar más aislado, con acceso controlado. Allí, el flamante matrimonio coronó el enlace con una fiesta temática de pijamas. “Querían que la celebración continuara, pero de una forma más íntima y divertida… Lauren pensó que sería encantador que todos se pusieran cómodos y terminaran el casamiento en un ambiente relajado”, dijo una fuente a la revista People y agregó: “Fue genial. Duró hasta las cuatro de la mañana. Los invitados vestían seda, batas y pantuflas. Fue épico. Un auténtico baile, con todos subidos a los bancos, sofás y sillones”

Kylie y Kendall Jenner disfrutan una tarde de hermanas minutos antes de las celebraciones.

La reconocida diseñadora Diane von Fürstenberg también integró la lista de invitados vip. Getty Images

Lookeada por Carolina Herrera, Ivanka Trump posa con su marido, Jared Kushner.

La novia optó esa vez por un modelo romántico en tono rosa viejo con aplicaciones de brillo de Atelier Versace que es obra de Donatella. Se trata de un strapless de corte sirena con falda fruncida,y bustier con cristales Swarovski, que la novia combinó con una robe de chambre, perfecta para el código de vestir de la fiesta. Si bien los rumores indicaban que Elton John y Lady Gaga cantarían en vivo, nada de esto se pudo confirmar. Según el portal de noticias TMZ, el empresario tecnológico habría desistido de la idea luego de que los músicos pidieran un cachet de seis millones de dólares cada uno. La fiesta fue musicalizada por DJ Cassidy, que también había tocado en la boda de Beyoncé y Jay-Z.

LOS NÚMEROS

El casamiento de Mr. y Mrs. Bezos marcó un antes y un después en la historia de la ciudad italiana. “Venecia una vez más se revela como un escenario global”, dijo entusiasmado el alcalde Luigi Brugnaro a The Associated Press. Y no es para menos: según el Ministerio de Turismo italiano, el enlace podría generar un impacto económico de aproximadamente 1100 millones de dólares, casi el 68 por ciento de lo que la ciudad suele recaudar en un año completo por turismo. Bezos, además, aportó tres millones y medio de dólares a instituciones locales.

Khloé y Kim Kardashian posan divertidas. Detrás de ellas, su madre, Kris Jenner, y su pareja, Corey Gamble.

Khloé, Kim y Kris definen los últimos detalles de sus looks en la habitación del hotel.

Si bien en un principio se calculó que el costo de la “boda del siglo” ascendía a 10 millones de dólares, Luca Zaia, presidente del gobierno regional del Véneto que comprende Venecia, admitió que el gasto para Bezos habría sido mucho más elevado.

UN NUEVO CAPÍTULO

El domingo 29 al mediodía los recién casados se despidieron de Venecia. Tal como sucedió a lo largo de las celebraciones, el destino de la luna de miel también se volvió un misterio. De acuerdo con los medios locales, se estima que el matrimonio habría viajado en helicóptero hasta el Korus –su imponente yacht de 500 millones de dólares– para luego seguir su rumbo por la costa siciliana. Después de seis años de amor, Jeff y Lauren ya escribieron las primeras líneas de un nuevo capítulo en su mediático romance. Ella, por lo pronto, ya cambió el nombre de su cuenta de Instagram por @laurensanchezbezos y eliminó todas las publicaciones anteriores, reestrenando la cuenta con dos posteos de su soñada boda.

Lauren con una capelina, anteojos de sol y un minivestido blanco. Los recién casados se despidieron de Venecia, el domingo 29. Cordonpress