Juntas por primera vez. Las hijas de Máxima deslumbraron en el Día del Príncipe: las fotos y los looks al detalle

La Haya se vistió de gala para celebrar el Prinsjesdag, conocido como el Día del Príncipe, una de las fechas más solemnes y esperadas del calendario institucional neerlandés. Este año, la jornada tuvo un tinte especial: por primera vez, las tres hijas de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima —Amalia, Alexia y Ariane— participaron juntas en los actos oficiales, marcando un momento histórico para la Casa Real de Orange-Nassau.

El monarca ayuda a su mujer a bajar de la Carroza de Cristal, ante la mirada de la heredera del trono de los Países Bajos Getty Images

El arribo del rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia

La cita, que marca la apertura del año parlamentario, comenzó con el tradicional desfile real desde el Palacio Noordeinde hasta la Sala de los Caballeros, en una carroza escoltada por la policía montada, bandas de música y regimientos ceremoniales. El Rey, como dicta el protocolo, pronunció el esperado Discurso del Trono, en el que presentó los planes del gobierno para el próximo año.

Máxima ingresó al Parlamento seguida de sus hijas. La reina Máxima llevó un vestido realizado por Jan Taminiau, en georgette y crepé completamente bordado con cuentas de vidrio, que había lucido por primera vez en 2011 en este mismo acto. El tocado de Berry Rutjes Jr. tiene aplicaciones de flores y plumas largas Getty Images

El Rey pronunció el Discurso del Trono, en el que presenta los planes del gobierno para el próximo año Getty Images

Las hermanas, juntas por primera vez en el Día del Príncipe, atentas a las palabras de su padre

Pero todas las miradas estuvieron puestas en las princesas. Amalia, la heredera al trono, lució un vestido manga larga con una capa con detalle de flecos, un tocado a juego y joyas discretas pero elegantes. Alexia, siempre audaz en sus elecciones de moda, apostó por un diseño color púrpura, con escote asimétrico, una sola manga y una capa que caía desde el hombro. Y Ariane, que hizo su debut oficial en esta ceremonia tras haber cumplido los 18 años en abril, eligió un traje azul noche de Victoria Beckham, el mismo modelo que lució la reina Letizia en la coronación de Carlos III, aunque adaptado en color y largo. La reina Máxima, fiel a su estilo sofisticado, sorprendió al recuperar un diseño de Jan Taminiau, de inspiración grecolatina, que usó por primera vez en los actos por el Día del Príncipe en 2011.

Amalia impactó con un vestido de la marca italiana Taller Marmo, que combina manga larga con una capa con detalle de flecos. El look se completó con un tocado a juego, pendientes XL de Cult Gaia, guantes y un clutch de rafia Cordon Press

Alexia eligió un vestido de Solace London, de corte asimétrico con una sola manga y capa. Lo complementó aros y maxibrazalete dorados, guantes y clutch de Zara. A diferencia de sus hermanos, no llevó tocado: optó por un recogido adornado con un detalle floral del mismo tono de su traje Cordon Press

Ariane lució un fabuloso vestido largo firmado por Victoria Beckham. Se trata de un modelo confeccionado en satén de crepé azul intenso, drapeado a la cadera y su manga estilo capa. Tiene un precio de 1.150 euros y se encuentra actualmente a la venta. Completó su estilismo con casquete con velo de red de Philip Treacy y adornos con volumen y pendientes de zafiros y diamantes en doble cascada de Berger Joyeros Cordon Press

Tras el acto, la familia real saludó desde el balcón del Palacio Noordeinde, en una imagen que quedará grabada en la historia de la monarquía neerlandesa: los reyes junto a sus tres hijas, unidas en deber y en estilo, y los príncipes Constantino y Laurentien frente a un pueblo que los recibió con entusiasmo a pesar del cielo nublado y el viento que acompañaron la jornada.

El tradicional saludo desde el balcón. Los reyes Guillermo y Máxima, Amalia, Alexia y Ariane y los príncipes Laurentien y Constantino Getty Images

Este Prinsjesdag 2025 no solo reafirmó la tradición, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa para Ariane, quien recientemente anunció que se tomará un año sabático para reflexionar sobre sus próximos pasos, siguiendo el ejemplo de sus hermanas mayores.