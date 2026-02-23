La otra cara de una estrella. Tiene una granja orgánica, cría ovejas y produce la lana con la que ella misma teje ponchos y mantas

En Long Island y a dos horas de Nueva York, tiene un soñado bed & breakfast agrorural
Actriz, productora y directora de cine. En el currículum de Isabella Rosellini (73), estas serían las actividades más conocidas por todo el mundo. Sin embargo, las inquietudes de la hija de la icónica pareja conformada por la actriz sueca Ingrid Bergman y del director italiano Roberto Rossellini han ido mucho más allá del audiovisual: antes de desembarcar en el cine, trabajó como traductora, periodista y también como modelo. Esta mujer nacida en 1952 en Roma simboliza como pocas la belleza en todas las etapas de la vida, aunque ella está lejos de considerarse una star o de conmoverse por una nominación al Oscar (por la película Cónclave, de 2025, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto).
Son los animales y la naturaleza lo que la apasionan. Tanto que prefiere presentarse como granjera o como etóloga (especialista en comportamiento animal), una carrera que estudió en el Hunter College. Y, cuando le preguntan dónde está su felicidad, no duda un segundo: en Mama Farm, la granja que compró en 2013. Ubicada en Brookhaven, en Long Island. Allí cría y cuida gallinas, perros, cabras, abejas, patos y ovejas y desarrolla semillas ancestrales. Hoy, Mama Farm es un sitio versátil y de espíritu ecológico, que funciona como bread & breakfast y también como un lugar original para organizar bodas y otros eventos.
FELICIDAD EN LA GRANJA
Desde hace tiempo, Isabella, que es madre de dos hijos –Elettra, editora gastronómica y escritora; y Roberto Jr., fotógrafo– que la acompañan en esta pasión que también es un negocio, divide su año entre viajes, rodajes, presentaciones de libros y festivales. La otra mitad, la pasa en Mama Farm, rodeada de naturaleza y, por supuesto, de animales.
Como granjera hecha y derecha, se levanta cerca de las 6 y, tras hacer ejercicios, se ocupa de varias tareas, como controlar que sus abejas no se vean afectadas por alguna enfermedad y tejer en su telar los ponchos y mantas que produce con la lana de sus propias ovejas. Y, además, es abuela: “No hay ni un solo día común y corriente (…). Hace un rato, mi hijo me llamó para preguntarme si podía recibir en casa a uno de mis nietos. Así que cumpliré mi papel de abuela esta noche“.
