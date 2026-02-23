La otra cara de una estrella. Tiene una granja orgánica, cría ovejas y produce la lana con la que ella misma teje ponchos y mantas

Actriz, productora y directora de cine. En el currículum de Isabella Rosellini (73), estas serían las actividades más conocidas por todo el mundo. Sin embargo, las inquietudes de la hija de la icónica pareja conformada por la actriz sueca Ingrid Bergman y del director italiano Roberto Rossellini han ido mucho más allá del audiovisual: antes de desembarcar en el cine, trabajó como traductora, periodista y también como modelo. Esta mujer nacida en 1952 en Roma simboliza como pocas la belleza en todas las etapas de la vida, aunque ella está lejos de considerarse una star o de conmoverse por una nominación al Oscar (por la película Cónclave, de 2025, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto).

La actriz con una de sus ovejas, a las que saca a pastar. Creó un fondo de becas en la Parsons School of Design para que los estudiantes investiguen y creen productos con lana de ovejas de razas ancestrales en sus colecciones

Son los animales y la naturaleza lo que la apasionan. Tanto que prefiere presentarse como granjera o como etóloga (especialista en comportamiento animal), una carrera que estudió en el Hunter College. Y, cuando le preguntan dónde está su felicidad, no duda un segundo: en Mama Farm, la granja que compró en 2013. Ubicada en Brookhaven, en Long Island. Allí cría y cuida gallinas, perros, cabras, abejas, patos y ovejas y desarrolla semillas ancestrales. Hoy, Mama Farm es un sitio versátil y de espíritu ecológico, que funciona como bread & breakfast y también como un lugar original para organizar bodas y otros eventos.

Cuando compró la propiedad, hizo refaccionar el granero, que había sido levantado en 1850, y lo convirtió en su casa, en un bed & breakfast y sede de eventos

Ubicado en un terreno de 11 hectáreas, no sólo ofrece un B&B (desde 350 dólares por cuarto), sino que puede alquilarse para cumpleaños, bodas y banquetes. Además, dictan cursos y talleres que apuntan a la preservación de la biodiversidad y la producción sostenible, pilares de Mama Farm

FELICIDAD EN LA GRANJA

Desde hace tiempo, Isabella, que es madre de dos hijos –Elettra, editora gastronómica y escritora; y Roberto Jr., fotógrafo– que la acompañan en esta pasión que también es un negocio, divide su año entre viajes, rodajes, presentaciones de libros y festivales. La otra mitad, la pasa en Mama Farm, rodeada de naturaleza y, por supuesto, de animales.

Isabella, luciendo uno de los ponchos rústicos que ella misma teje en telar con lana de ovejas ancestrales

Como granjera hecha y derecha, se levanta cerca de las 6 y, tras hacer ejercicios, se ocupa de varias tareas, como controlar que sus abejas no se vean afectadas por alguna enfermedad y tejer en su telar los ponchos y mantas que produce con la lana de sus propias ovejas. Y, además, es abuela: “No hay ni un solo día común y corriente (…). Hace un rato, mi hijo me llamó para preguntarme si podía recibir en casa a uno de mis nietos. Así que cumpliré mi papel de abuela esta noche“.

Los platos están preparados con productos orgánicos

En su gallinero, la actriz tiene más de 200 gallinas. En 2018, publicó Mis gallinas y yo, un libro en el que cuenta su experiencia e investigación sobre las gallinas ancestrales