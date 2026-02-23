LA NACION

La otra cara de una estrella. Tiene una granja orgánica, cría ovejas y produce la lana con la que ella misma teje ponchos y mantas

En Long Island y a dos horas de Nueva York, tiene un soñado bed & breakfast agrorural

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La hija de la icónica pareja conformada por la actriz sueca Ingrid Bergman y del director italiano Roberto Rossellini en su lugar en el mundo
La hija de la icónica pareja conformada por la actriz sueca Ingrid Bergman y del director italiano Roberto Rossellini en su lugar en el mundo

Actriz, productora y directora de cine. En el currículum de Isabella Rosellini (73), estas serían las actividades más conocidas por todo el mundo. Sin embargo, las inquietudes de la hija de la icónica pareja conformada por la actriz sueca Ingrid Bergman y del director italiano Roberto Rossellini han ido mucho más allá del audiovisual: antes de desembarcar en el cine, trabajó como traductora, periodista y también como modelo. Esta mujer nacida en 1952 en Roma simboliza como pocas la belleza en todas las etapas de la vida, aunque ella está lejos de considerarse una star o de conmoverse por una nominación al Oscar (por la película Cónclave, de 2025, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto).

La actriz con una de sus ovejas, a las que saca a pastar. Creó un fondo de becas en la Parsons School of Design para que los estudiantes investiguen y creen productos con lana de ovejas de razas ancestrales en sus colecciones
La actriz con una de sus ovejas, a las que saca a pastar. Creó un fondo de becas en la Parsons School of Design para que los estudiantes investiguen y creen productos con lana de ovejas de razas ancestrales en sus colecciones

Son los animales y la naturaleza lo que la apasionan. Tanto que prefiere presentarse como granjera o como etóloga (especialista en comportamiento animal), una carrera que estudió en el Hunter College. Y, cuando le preguntan dónde está su felicidad, no duda un segundo: en Mama Farm, la granja que compró en 2013. Ubicada en Brookhaven, en Long Island. Allí cría y cuida gallinas, perros, cabras, abejas, patos y ovejas y desarrolla semillas ancestrales. Hoy, Mama Farm es un sitio versátil y de espíritu ecológico, que funciona como bread & breakfast y también como un lugar original para organizar bodas y otros eventos.

Cuando compró la propiedad, hizo refaccionar el granero, que había sido levantado en 1850, y lo convirtió en su casa, en un bed & breakfast y sede de eventos
Cuando compró la propiedad, hizo refaccionar el granero, que había sido levantado en 1850, y lo convirtió en su casa, en un bed & breakfast y sede de eventos
Ubicado en un terreno de 11 hectáreas, no sólo ofrece un B&B (desde 350 dólares por cuarto), sino que puede alquilarse para cumpleaños, bodas y banquetes. Además, dictan cursos y talleres que apuntan a la preservación de la biodiversidad y la producción sostenible, pilares de Mama Farm
Ubicado en un terreno de 11 hectáreas, no sólo ofrece un B&B (desde 350 dólares por cuarto), sino que puede alquilarse para cumpleaños, bodas y banquetes. Además, dictan cursos y talleres que apuntan a la preservación de la biodiversidad y la producción sostenible, pilares de Mama Farm

FELICIDAD EN LA GRANJA

Desde hace tiempo, Isabella, que es madre de dos hijos –Elettra, editora gastronómica y escritora; y Roberto Jr., fotógrafo– que la acompañan en esta pasión que también es un negocio, divide su año entre viajes, rodajes, presentaciones de libros y festivales. La otra mitad, la pasa en Mama Farm, rodeada de naturaleza y, por supuesto, de animales.

Isabella, luciendo uno de los ponchos rústicos que ella misma teje en telar con lana de ovejas ancestrales
Isabella, luciendo uno de los ponchos rústicos que ella misma teje en telar con lana de ovejas ancestrales

Como granjera hecha y derecha, se levanta cerca de las 6 y, tras hacer ejercicios, se ocupa de varias tareas, como controlar que sus abejas no se vean afectadas por alguna enfermedad y tejer en su telar los ponchos y mantas que produce con la lana de sus propias ovejas. Y, además, es abuela: “No hay ni un solo día común y corriente (…). Hace un rato, mi hijo me llamó para preguntarme si podía recibir en casa a uno de mis nietos. Así que cumpliré mi papel de abuela esta noche“.

Los platos están preparados con productos orgánicos
Los platos están preparados con productos orgánicos
En su gallinero, la actriz tiene más de 200 gallinas. En 2018, publicó Mis gallinas y yo, un libro en el que cuenta su experiencia e investigación sobre las gallinas ancestrales
En su gallinero, la actriz tiene más de 200 gallinas. En 2018, publicó Mis gallinas y yo, un libro en el que cuenta su experiencia e investigación sobre las gallinas ancestrales
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaFoto: Marcelo Rodrïguez
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale
    1

    De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

  2. Es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones
    2

    La “princesa tech” de la moda: es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones

  3. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio
    3

    Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio

  4. Qué estrellas y royals acompañaron al rey Carlos III en la presentación de su documental ambientalista
    4

    Qué estrellas y royals acompañaron al rey Carlos III en la presentación de su documental ambientalista en el castillo de Windsor