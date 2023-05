Lady Louise Windsor. Nieta de Isabel II, de bajísimo perfil y heredera de una de las grandes pasiones de su abuelo Felipe

escuchar

Hija de los duques de Edimburgo, Lady Louise (19) –la primera de los descendientes de Isabel II y el príncipe Felipe en usar el apellido Mountbatten-Windsor-, llamó la atención durante la coronación de su tío, el rey Carlos III, por el lugar que ocupó en la abadía de Westminster, su presencia en el balcón de Buckingham e incluso por su estilismo, que la convirtió en la invitada perfecta. Siempre apegada al bajo perfil, la joven -que no tiene título de princesa por decisión de sus padres, pese a que le correspondería-, cursa Filología inglesa en la Universidad de Saint Andrews, Escocia, y heredó de su abuelo la pasión por el atalaje –así como su carruaje real y sus ponys Fell-, modalidad hípica en la que compite con buenos resultados. Y con ese legado en la sangre no sorprendió a nadie que brillara en la competencia The Coaching Marathon, que tuvo lugar el 12 de mayo en el marco del Royal Windsor Horse Show 2023, o que dos días después, volviera a destacar mientras sostenía las riendas en el Pol Roger Meet of The British Driving Society, del mismo evento, para orgullo de sus padres, los duques Eduardo y Sophie, que la alentaban desde las gradas. Fue un regreso al Royal Windsor Horse Show muy emotivo para ella, ya que es el primero que se celebra tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II. El espectáculo era famoso por ser uno de los favoritos de la Reina y, el año pasado, Louise compitió frente a su abuela.

El día 12, para la competencia The Coaching Marathon, eligió un abrigo Stella McCartney y sombrero fedora adornado con banda de cuero y broche de plumas de Hayfield England. Getty Images

La nieta de Isabel II al mando de su carruaje real. Getty Images

Muy elegante, con una chaqueta militar de lana de camello de la firma Me+Em London, botas de montar de The Spanish Boot Company y fedora de Hicks & Brown, Louise se destacó en el Pol Roger Meet of The British Driving Society, el 14 de mayo. Getty Images

Su abuelo, el príncipe Felipe, compitiendo en el Royal Windsor Horse Show del 2000. Getty Images

