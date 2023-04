Los amores de Carlos III. Quiénes fueron las mujeres que conquistaron el corazón del Rey antes de su boda con Lady Di

escuchar

Decidido a casarse a los treinta años, el entonces príncipe Carlos se dedicó con fervor a encontrar al amor de su vida, o, mejor dicho, a la mujer adecuada para cumplir con los requisitos de la Corona. “Obviamente, esto es muy difícil porque debes recordar que cuando te casas, en mi posición, te vas a casar con alguien que quizás algún día se convierta en reina”, reflexionó en su primera entrevista televisiva con la BBC, en 1969, convencido de que no sería una tarea sencilla. Así, siguiendo el consejo de su querido tío abuelo Lord Mountbatten, quien supuestamente lo alentó a “sembrar su avena salvaje”, Carlos navegó por una veintena de amoríos antes de casarse con la candidata ideal a princesa de Gales, Lady Diana Spencer, en 1981. Como es sabido, en el medio tuvo que dejar ir a su verdadero amor, Camilla Shand (la actual reina consorte), dado que no era la mujer dócil y manejable que Isabel II pretendía.

Recién casados, los príncipes de Gales -escoltados por la reina Isabel II y sus damas de honor- saludan desde el balcón de Buckingham. Corría julio de 1981. Gettyimages - Gettyimages

LUCÍA SANTA CRUZ

Según la biógrafa real Sally Bedell Smith, el primer amor de Carlos fue Lucía Santa Cruz, hija del ex embajador chileno en Londres Víctor Santa Cruz. Cinco años mayor que él, se conocieron en 1967 en el Trinity College, en Cambridge, donde la bella joven trabajaba como asistente de investigación de lord Butler, el director de la institución en la que estudió Carlos. No solo fue una de sus novias más desconocidas, sino quien realmente le habría presentado a Camilla en 1971, durante una comida en su propia casa. Ambas vivían en el mismo edificio y se habían hecho muy amigas, tanto es así que Lucía sintió que Shand era la mujer perfecta para el heredero al trono, tal como le contó años más tarde a una de las biógrafas de Carlos III, Catherine Mayer.

Carlos junto a Lucía Santa Cruz a la salida de un teatro de Londres, en abril de 1970. Gettyimages - Gettyimages

LADY JANE WELLESLEY

Con el corazón roto por el casamiento de Camilla con el oficial de caballería Andrew Parker-Bowles, que tuvo lugar en julio de 1973, el heredero al trono comenzó su rally de noviazgos con jóvenes aristócratas y herederas que fueron apodadas por la prensa británica como “los ángeles de Charlie”. Una de ellas fue Lady Jane Wellesley, hija del duque de Wellington, considerada como la candidata ideal. Un año después de comenzado el cortejo, en 1974, se separaron, y ambos le adjudicaron el fracaso de su romance al intenso escrutinio de los medios. “¿De verdad creen que quiero ser reina?”, llegó a decir ella cuando le preguntaron si se iban a comprometer.

El entonces heredero al trono disfruta de un día de campo con Lady Jane Wellesley y su perro Harvey. Gettyimages - Gettyimages

DAVINA SHEFFIELD

Nieta del primer Lord McGowan y prima de Samantha Cameron, mujer del ex primer ministro británico David Cameron, Davina Sheffield llegó a ser considerada como posible futura reina durante su noviazgo con el príncipe Carlos, allá por 1976. Pero el cuento de hadas con esta “blonde, beautiful and blue-blooded” (rubia, hermosa y de sangre azul) joven de 24 años terminó abruptamente cuando la prensa habló con su ex novio, el navegante James Beard, y descubrió que Sheffield ya había tenido relaciones sexuales, algo que le impedía ser la futura princesa de Gales.

En 1976, todos en el Reino Unido creían que Davina sería su futura reina. Gettyimages - Gettyimages

LADY SARAH SPENCER

La hermana mayor de Lady Di también estuvo entre las conquistas de Carlos cuando ella tenía 26 años, él 29, y vivía bajo la presión de encontrar a la candidata ideal para casarse. Su breve romance transcurrió en 1977 y fracasó porque, aparentemente, la aristócrata habló de más y les dijo a dos periodistas que tenía “miles de novios”, trastornos alimenticios y que no se casaría con el príncipe “si él fuera el basurero o el rey de Inglaterra”. Cuando el primogénito de la reina Isabel II leyó el artículo, le dijo que había hecho algo “increíblemente estúpido”. Después del compromiso de su ex con su hermana Diana, Sarah se autoproclamó “Cupido” por haberlos presentado.

Fanático del polo, Carlos parecía feliz en compañía de Lady Sarah Spencer. El romance con la hermana mayor de Diana duró poco. Gettyimages - Gettyimages

SABRINA GUINNESS

La it girl de su generación y heredera de la dinastía cervecera tuvo una relación seria con Carlos en 1979, según la princesa Margarita, pero el idilio de nueve meses habría llegado a su fin por el descontento de la reina con el pasado agitado de la candidata. Mick Jagger, David Bowie y Jack Nicholson fueron algunas de las conquistas de Sabrina hasta que se casó, en 2014, con el reconocido dramaturgo Tom Stoppard, y se quitó de encima el mote de “ex” del príncipe heredero.

A bordo de su Aston Martin Db5, Carlos y Sabrina lucen como la pareja soñada. Gettyimages - Gettyimages

CAROLINE LONGMAN

Se la vinculó brevemente a Carlos en la década del setenta. Su madre, Lady Elizabeth Lambert, fue una de las damas de honor en la boda de la reina Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, en 1947. Y la familia de Caroline Longman sigue ligada a la Corona dado que su hermana Emma es la madre de Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondley, amiga de los actuales príncipes de Gales, William y Kate.

Vinculada a la familia real, Caroline Longman fue otra de las candidatas a princesa de Gales. Gettyimages - Gettyimages

LADY AMANDA KNATCHBULL

En 1979, cuando ya había pasado la barrera de los 30 sin encontrar a la futura princesa de Gales, Carlos le propuso matrimonio a Lady Amanda Knatchbull, su prima segunda y nieta de Lord Mountbatten. Tenían una relación intermitente desde 1974 y, según el historiador de la familia real Robert Lacey (y consultor de la serie The Crown), el príncipe estaba “muy encariñado” con ella. Incluso tenía el aval de su padre, el príncipe Felipe, pero Amanda era muy independiente y no quería estar en el foco de atención. En 1987 se casó con el novelista Charles Ellington, y la relación con su primo segundo continuó siendo cordial.

Lady Amanda Knatchbull, su prima segunda (nieta de Lord Mountbatten), rechazó su pedido de matrimonio a fines de 1979. Gettyimages - Gettyimages

ANNA WALLACE

La última mujer en la vida de Carlos antes de Diana fue Anna Wallace, hija del terrateniente escocés Hamish Wallace. Reconocida por su temperamento feroz, rechazó las propuestas de matrimonio del príncipe en dos oportunidades, y su relación habría terminado después de que él la ignorara por completo en la fiesta por el 80º cumpleaños de la Reina Madre, donde Carlos posó su atención sobre Camilla Parker Bowles, con quien bailó toda la velada. Según indican los reportes de la época, Anna dijo: “Nunca me trataron tan mal en mi vida. Me dejaste sola toda la noche y ahora tendrás que seguir sin mí”.

Anna Wallace fue su última novia antes de formalizar con Diana. Gettyimages - Gettyimages