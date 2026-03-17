En fotos: Todos los invitados al cumpleaños de Javier Iturrioz en su casa

“Soy un festejador nato y un agradecido de la vida, pero esta vez no sentí ganas de black tie ni de fiesta con baile y despliegue. A fin de año murió Aldo, nuestro perro labrador adoptado, y al mes, Sándalo, un caballo rescatado. Después me quebré un dedo en enero y tuve un mes de recuperación. La guerra y los bombardeos me desanimaron por completo… No pensaba celebrar con gran evento, tal vez me estaba reservando para los 60, pero muchos empezaron a llamarme y a preguntarme qué pasaba que no les llegaba la invitación.

En el comedor de su casa, el reconocido arquitecto sopla las velitas

Puli Demaría posa con Buenos Aires iluminada de fondo. La DJ y actriz usó un vestido que compró en Nueva York con sandalias de su marca propia. Fue en solitario: su novio Federico Deis está de viaje en Los Ángeles

Leopoldo Montes y Javier Iturrioz, los dueños de casa, en el living principal. “Yo no quería festejar este año y Leo me convenció de hacer algo cozy en casa, sin black tie ni tanto despliegue. Y ahora estoy feliz, me gusta celebrar la vida”, contó Javier

Marina Achával (con un Dior de pollera acampanada, con corset y cuerpo de encaje y cartera corazón de Alaïa) y Ana Rusconi, con un Oscar de la Renta, conversan sobre sus viajes

“Mi cuñada, que vive en Atlanta, Estados Unidos, me avisó que venía a Buenos Aires del 8 al 11 de marzo con dos amigas para mi fiesta. Y finalmente Leo, mi marido, me empujó a hacerlo: “Que sea en casa, con comida casera y con los más allegados. Yo te ayudo a recortar la lista”, le dijo Leopoldo Montes, su gran amor desde hace treinta y nueve años.

Taina Laurino eligió un vestido negro al cuerpo, que develaba su embarazo de cinco meses. Fue en compañía de su marido, Georgie Neuss, y contó que “es una beba, estamos muy ansiosos”

Martín Cabrales y Dora Sánchez, infaltables en los cumpleaños de Javier. El empresario cafetero dio el toque fashion con un saco rosa; ella llevó un modelo de verano con escote halter

Un retrato formal y a pura sonrisa de los anfitriones, Leo Montes y Javier Iturrioz, con las chicas de Bahía de los Moros, el country de playa en Necochea. Entre ellos, María Victoria de las Carreras

El cirujano plástico y coleccionista Esteban Tedesco saluda a María Noel (artista plástica) y Agustín Etchebarne (economista; director de la Fundación Libertad y Progreso)

El 6 de marzo, cuatro días antes de su cumpleaños, Iturrioz invitó a cien personas por WhatsApp. Y en pocas horas, 96 le confirmaron asistencia. La sugerencia fue: “Sin regalo (desde hace tiempo, prefiere que hagan donaciones a tres ONG dedicadas a rescatar caballos y otros animales maltratados, como Caballos de Quilmes, Santuario Jaulas Vacías y RECC), hombres con saco y mujeres, fabulosas”.

Junto a su amiga Sofía Pefaure de Álzaga

Julieta Kemble, Maia Güemes y Teresa Calandra

Lily Sciorra y Amelia Saban, dueña y diseñadora de Ménàge à Trois

Los ambientes de la casa están pintados en distintos colores. Arriba: en la entrada (en azul) se lo puede ver a Javier posando con parte de su familia: su madre, Bibi Green, su hermana María Inés Iturrioz y su cuñado, Eduardo O’Toole. A la derecha de ellos, sus sobrinas, Inés y Carolina, que no se pierden los eventos de su adorado tío

Rossella della Giovampaola le cuenta a Verónica Quintana y a Antonio Bullrich que está feliz de convertirse en abuela a mitad de año. “Pienso viajar muy seguido a Nueva York, donde vive María Toscana, mi hija”, dijo

Javier reparte los souvenirs de sus 59: cajas de fósforos con fotos de él junto a sus caballos y animales rescatados

Las cajitas de fósforos con postales de su vida en el campo, su lugar en el mundo

UN CLÁSICO DE MARZO

En pocas horas, Iturrioz y Montes, conocidos por ser buenos anfitriones, armaron el festejo. Javier compró flores y velas, y María, su cocinera de larga data, preparó un gran copetín y bandejeo de canapés y amuse bouche. Como main course, sirvió pollo con arroz y hongos. Luigi Bosca, bodega de la que Javier es embajador, se encargó de los vinos y espumantes.

Inés Berton (tuvo un guiño en honor a Javier con su outfit con caballos estampados. La reina del té abraza la causa de rescatar animales maltratados) conversa con Daniel Abelovich y Lila Feldman en un living privado colorado

Evelyn Scheidl con un traje de saco y pantalón blanco junto a Claudio Stamato y la interiorista Roxana Punta Álvarez

La cantante lírica Sara Fleming, con un vestido que compró afuera

Pasadas las nueve de la noche del 10 de marzo, el petit comité de amigos y familiares del homenajeado tocó la puerta de su casa céntrica. Rossella della Giovampaola fue de las primeras: estrenó un modelo de Oscar de la Renta con grandes flores estampadas. Evangelina Bomparola eligió un pantalón de cuero y un blazer con mangas de flecos de su marca propia; Marina Achával lució un Dior con pollera estructurada; Puli Demaría impactó con un vestido amarillo al cuerpo, también con flecos, que compró en Nueva York; Ana Rusconi vistió uno de sus De la Renta. Inés Berton, reina del té e íntima de Iturrioz, inspiró su look en la causa que abraza su amigo y llevó un vestido de seda con estampa de caballos.

Rossella della Giovampaola y Flavia Martini, dos de las mujeres más elegantes de Argentina

Incondicional, su gran amiga Evangelina Bomparola tampoco se perdió la velada

En la lista figuraron interioristas, artistas, hombres de negocios, ex modelos, economistas y una cantante lírica. Los encuentros y los diálogos se dieron de forma relajada entre el living y el comedor, con espectacular vista a la ciudad iluminada. Hubo torta y mesa dulce, velitas y fotos para el recuerdo. Tampoco faltó el souvenir, que el propio cumpleañero repartió en una bandeja de plata: cajitas de fósforos con imágenes de él y sus caballos, burros y perros rescatados.

En su comedor, con velas y flores, Iturrioz desplegó primero un gran copetín con quesos y fiambres. Y también se bandejearon amuse bouche caseros. “Nos encanta recibir invitados y más en una fecha especial en la que todos me dicen cosas lindas y me agasajan”, dice

EL DÍA DESPUÉS

“Me alegró mucho festejar. Mis amigos fueron muy generosos con sus donaciones. Pienso en los medicamentos, los fardos, los corrales y todo lo que las ONG podrán hacer y se me ensancha el corazón de felicidad. Lo demás: recibí muy buenos comentarios del cumple, muchos me dijeron que fue el más cozy, el más cálido de todos mis festejos”, contó Iturrioz a ¡HOLA! Argentina, testigo único desde hace quince años de la fiesta que abre el calendario porteño.

Eduardo Mallea, Teodelina Detry y Cecilia Perazzo

–Pensá tres deseos, Javier.

–El año que viene cambio de década: cumplo 60. Quiero trabajar hasta los 75, amo mi trabajo de arquitecto e interiorista. Modificaría la rutina semanal: cuatro días de trabajo por tres de ocio en el campo. Y el tercero: convertir nuestro campo en un santuario de animales. Pediría un cuarto deseo: ser enterrado con todos ellos.

Fotos: Robert Remonteo