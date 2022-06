Millones en disputa. Shakira y Piqué: la trama secreta de una separación que puede llevar a una durísima batalla judicial

Hasta hace apenas unos meses, se veían enamorados como en los primeros tiempos. Shakira (45) y Gerard Piqué (35) compartían en las redes sociales fotos que los mostraban juntos y felices durante las vacaciones familiares, en las actividades deportivas de sus hijos o celebrando la Navidad. Pero entre ellos estalló una crisis debido a una supuesta infidelidad de él (o más de una) y entonces se supo que nada era tan maravilloso como parecía en aquellas fotos. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribió Shakira el 4 de junio en un mensaje dirigido al público y la prensa. Y, como si hubiera pateado un hormiguero, las historias sobre lo mal que funcionaba la pareja se desparramaron, y surgieron anécdotas, nombres de terceras en discordia, detalles de noches de descontrol y derroche en discotecas y un desgaste de la pareja que los había llevado al límite. La propia hermana de Shakira confirmó que los problemas no eran nuevos: “La separación era algo que ya esperábamos”, declaró Lucía Mebarakal llegar a España para ver a su padre, William, hospitalizado después de una caída. Por entonces hacía tres meses que la relación había entrado en stand by y desde semanas antes del comunicado Piqué había dejado el hogar familiar para instalarse en su departamento de soltero, un tríplex de 500 metros cuadrados en el barrio Sarrià Sant-Gervasi, uno de los más caros de la ciudad, cerca de algunas de las discos que frecuentaba a espaldas de Shakira, como Bling Bling y Patrón.

Lunes 13. Piqué en su única aparición pública después de la ruptura. Viajó a Valencia en representación de Kosmos, una de sus empresas.

Pese a todo, Shakira intenta llevar una vida normal. El viernes 10 visitó la escuela de uno de sus hijos y compró pizza para los compañeros de curso. Grosby - G3/The Grosby Group

Shakira y sus hijos Milán (9) y Sasha (7) permanecen en la espectacular casa donde vivía la familia desde 2012, en Esplugas de Llobregat, al oeste de Barcelona, aunque entre los planes de la colombiana estaría llevarse a los chicos a vivir con ella a Miami, algo a lo que Gerard se opone. Desde el entorno de la pareja trascendió que los dos están enojados y tristes, y que la creciente tensión entre ellos podría ser el anticipo de una guerra.

Shakira y Piqué llevaban juntos casi doce años, pero nunca se casaron. Que no tengan un juicio de divorcio no significa que la separación pueda ser un asunto sencillo: los dos quieren tener la custodia de sus hijos y, además, hay propiedades individuales y conjuntas, negocios compartidos y ganancias millonarias. Según la revista Forbes, que suele publicar el ranking de los más ricos del mundo, la fortuna personal de la cantante asciende a 300 millones de dólares, y la del jugador ronda los 80 millones, repartidos en inmuebles y en participaciones en empresas de distinto tipo.

Una de las últimas apariciones en familia, el 14 de octubre de 2021, cuando Shakira, Gerard y sus hijos Sasha (7) y Milán (9) asistieron a un evento en Tarragona, España. Getty Images - Corbis News

CONTRATOS MILLONARIOS

Una promotora de veinte años, la camarera de una disco, la hermana de un jugador de las inferiores del Barça... Las versiones señalan a varias mujeres con las que Piqué le habría sido infiel a Shakira y la lista aumenta con el paso de los días. Se habla de gastos exorbitantes de él en la noche catalana y de algunos excesos. Los rumores sobre la vida disipada de Gerard lo complican no sólo en el plano personal, sino también en el laboral. Los medios españoles, como el periódico Mundo Deportivo, aseguran que Xavi Hernández, el técnico del Barça, no quiere sumar al futbolista al equipo para la próxima temporada porque teme una baja en su rendimiento. En su carrera, Piqué ganó ocho títulos de liga, una Copa del Mundo, una Premier League, cuatro ligas de Campeones, seis Supercopas, un campeonato de Europa, siete Copas del Rey, tres Supercopas de Europa, tres ediciones del Mundial de Clubes, entre otros trofeos; pero su salario anual, que antes era de 11 millones de dólares, cayó a la mitad. Hoy, los mayores ingresos de Piqué no provienen de su contrato como defensor del Barça. Posee una empresa, Kosmos Holding ( junto a Hiroshi Mikitani, el propietario de Rakuten, la tienda más importante de Japón), que es dueña del club Andorra, gestiona la Copa Davis y cuenta con los derechos de televisación del fútbol de primera división de Francia para España. También tiene una empresa inmobiliaria, Kerad Project 2006 SL, cuyos activos en 2019 eran de casi 20 millones de dólares; una marca de anteojos de sol, Kypers, y otra de bebidas isotónicas que montó junto al ex jugador del Barça Carles Puyol. Y hay más: a través de su empresa EMR entró al mundo de los eSports y creó un equipo que compite en la Superliga del videojuego League of Legends.

El enorme patrimonio de Shakira, en tanto, proviene de su actividad artística. La cantante latina más exitosa de la historia, que recibió unos 400 premios a lo largo de su carrera (entre los que se incluyen 13 Grammys Latinos, tres Grammys y 39 Billboard Latin Music Awards), lleva vendidos más de 80 millones de álbumes y es la estrella de realities de la televisión. Fue jurado en la edición estadounidense de La Voz, durante dos temporadas, por el que habría recibido más de 11 millones de dólares (según el medio The Hollywood Reporter), y ahora participa en otro show, Dancing With Myself. En 2021, además, vendió los derechos de todo su catálogo de canciones a la empresa Hipgnosis, aunque la cifra multimillonaria no trascendió.

Shakira y Gerard, enamorados, durante un concierto de la cantante en Barcelona, en 2011. Él subió al escenario del estadio olímpico Lluis Companys y la besó apasionadamente ante miles de espectadores. Getty Images - Europa Press

TUS CASAS, MIS CASAS

La pareja tiene propiedades en común. La casa familiar de Esplugas de Llobregat, que es una mansión de más de tres mil metros cuadrados con pileta, gimnasio y sala de grabación, la compraron en 2012 y está valuada en 5 millones de dólares. Por una cifra similar adquirieron en 2015 un palacete en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes que tiene, entre sus muchos ambientes, siete dormitorios y dos cocinas. Y también están los bienes que registraron individualmente y que no entran en la disputa por la separación de bienes. Piqué tiene el tríplex de Sarrià Sant-Gervasi, donde vive ahora, que está valuado en unos 5 millones de dólares, además de un edificio antiguo por el que pagó 15 millones y que planea remodelar.

Tras la separación, Piqué se mudó a su tríplex de soltero y también es propietario de un edificio antiguo por el que pagó 15 millones de dólares.

La pareja tiene propiedades en común en Barcelona, como el hogar familiar de Esplugas de Llobregat, valuado en 5 millones de dólares, y un palacete de un valor similar, en el barrio de Pedralbes.

Shakira, por su lado, tiene una casa en Miami, ubicada en North Bay Road Drive, donde se mudaría con sus hijos. Es una construcción completamente blanca de 750 metros cuadrados distribuidos en dos pisos frente al mar, con seis dormitorios, siete baños, pileta y un gimnasio bien equipado. La compró en 2001, cuando aún estaba en pareja con Antonio de la Rúa, y pagó por ella 2,6 millones de dólares. En 2018, después de refaccionarla por completo, la puso en venta por casi 10 millones, aunque ahora está fuera del mercado.

La cantante, además, posee una casa en Miami cotizada en 10 millones.

La batalla por la división de los bienes, sin embargo, no será lo único por lo que la pareja tenga que ir a los tribunales en el corto plazo. La Fiscalía Anticorrupción en España investiga a Piqué por los contratos que su empresa suscribió por la Supercopa en Arabia Saudí, mientras que Shakira está acusada por evasión impositiva, un delito que, de comprobarse, podría enviarla a prisión.

Paradójicamente, no todas son malas noticias para la cantante que, en el último mes, tuvo dos grandes éxitos profesionales: el video de su hit de 2005, “Las caderas no mienten”, superó los mil millones de re-producciones en Spotify (ya lo había hecho en Youtube), y el último tema que presentó junto a Rauw Alejandro, “Te felicito”, tiene cien millones de reproducciones en la web, una repercusión alimentada por el escándalo de la separación porque la letra, cargada de dolor y decepción, parece dedicada a Piqué: ”Yo que ponía las manos al fuego por ti, / y me tratas como una más de tus antojos, / tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. / Los tengo rojos de tanto llorar por ti, / y ahora resulta que lo sientes. / Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Los dos son exitosos y se apoyaron mutuamente en sus carreras. Este año Shakira lanzó un nuevo hit, “Te felicito”, cuyo video superó los cien millones de reproducciones en YouTube.

Juntos en 2015, cuando el Barça ganó la Copa del Rey. Getty Images - Getty Images Europe