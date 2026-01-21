El dolor de la reina Sofía: Despidió a su hermana Irene contenida por el amor de sus hijos y nietos

A su llegada a la Catedral de Atenas, la tristeza en el rostro de la reina Sofía lo decía todo: regresar a Grecia y volver a Tatoi, la que fuera su casa de la infancia, para despedir a su hermana Irene –como ya hizo con sus padres y su hermano Constantino– fue un golpe durísimo. Pero contenida por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y por varios de sus nietos, que no la dejaron sola ni un segundo, encontró la fuerza necesaria como para corresponder con un gesto a los griegos que la recibieron con cariño en las puertas del templo.

La familia real española y la familia real helena encabezan el cortejo fúnebre en el cementerio de Tatoi, el lunes 19. El féretro de la princesa Irene llega envuelto en la bandera griega Nikolas Kominis-Studio Kominis

El rey Felipe VI intenta consolar a su madre, la reina Sofía, devastada por la muerte de su hermana. Ella, emocionada, abraza la bandera que momentos antes cubría el ataúd Casa Real

Su hijo, el rey Felipe VI, su nuera, la reina Letizia, y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también se desplazaron hasta Atenas para el funeral y el entierro de Irene de Grecia, quien murió el 15 de enero a los 83 años.

El lunes 19 de enero de 2026, en la Catedral Metropolitana de Atenas, cuatro sacerdotes pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa Griega participaron del último adiós a la princesa Nikolas Kominis-Studio Kominis

Desde hace años sufría un deterioro cognitivo y su salud había empeorado mucho en el último tiempo, lo que provocó que, la semana pasada, la reina Sofía cancelara un viaje a Canarias para no separarse de su querida hermana menor, compañera de vida y confidente.

DESPEDIDA EN LA INTIMIDAD

El lunes 19, desde muy temprano a la mañana, el féretro cubierto con una bandera griega fue depositado en la capilla de Agios Eleftherios de la capital griega para que los atenienses pudieran despedir a la princesa Irene.

Los primos Pablo Urdangarin –hijo de la infanta Cristina– y Victoria Federica de Marichalar –hija de la infanta Elena– llegan juntos y del brazo a la Catedral de Atenas GettyImages

Nina Flohr y Chrysi Vardinogianni, las mujeres de los príncipes Philippos y Nicolás de Grecia, también estuvieron presentes GettyImages

Los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía GettyImages

El momento en que Pablo de Grecia recibe a su tía, la reina Sofía, en la puerta de la Catedral GettyImages

La reina Ana María de Grecia, cuñada de Irene y Sofía, con su hija Alexia GettyImages

Después fue trasladado a la Catedral Metropolitana –la iglesia elegida por décadas por la familia real helena para sus ceremonias religiosas– para su solemne funeral, en un cortejo encabezado por los hijos varones de la reina Ana María, cuñada de Irene: los príncipes Pablo, Nicolás –ahijado de Irene– y Philippos, quienes recibieron a los asistentes en la puerta de la iglesia, entre los que se encontraba el príncipe Christian de Hannover.

Vista del interior de la Catedral, presidida por el féretro y decorada con flores blancas. En medio de la emoción del último adiós, el coro entonó los solemnes cantos bizantinos propios del rito ortodoxo Nikolas Kominis-Studio Kominis

El rey Felipe y la princesa Leonor consuelan a la reina Sofía, que se despide de su hermana y gran confidente Cordon Press

Antes de entrar al templo, los reyes Felipe y Letizia hablaron con la prensa sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz: “En cuanto terminemos vamos a regresar, por supuesto, para estar pendientes. Entiendo la desesperación de las familias”, dijo él, visiblemente conmovido. Una vez en el interior, la familia real española y la familia del rey Felipe se ubicaron en uno de los lados (mientras el Rey y la princesa de Asturias llevaban las insignias del Toisón de Oro, la reina Letizia y las infantas lucían broches), y todo el tiempo estuvieron pendientes de la reina Sofía, que se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de despedida de sus sobrinos Pablo y Nicolás.

Irene Urdangarin, la reina Sofía, Miguel Urdangarin y la infanta Cristina arriban a Atenas para la ceremonia fúnebre GettyImages

La princesa Teodora junto a su hermano, el príncipe Philippos, despiden a su tía abuela Nikolas Kominis-Studio Kominis

Terminada la ceremonia religiosa, todos se trasladaron a Tatoi para el entierro. Y, tras un pequeño responso en la iglesia de la Resurrección, el féretro fue llevado al panteón para su eterno descanso, un momento muy emotivo al que el frío y la lluvia le pusieron una pátina de tristeza aún mayor (allí reposan los padres de la princesa Irene, Pablo y Federica, y también su hermano Constantino). La reina Sofía, que recibió la bandera griega que cubría el ataúd de su hermana, hizo todo el recorrido entre la iglesia y el cementerio apretándola fuerte entre sus manos.

El instante en que el féretro llega a la Catedral GettyImages

GRANDES AUSENTES

El rey emérito Juan Carlos fue el gran ausente en el último adiós a su cuñada, tanto en Atenas como en la ceremonia fúnebre celebrada en la Catedral Ortodoxa de San Andrés y San Demetrio de Madrid, por recomendación médica, ya que los especialistas que lo atienden consideraron que supondría un gran esfuerzo físico volar primero a Madrid y después a Atenas, en un breve período.

Irene Urdangarin, su hermano Miguel y su prima Victoria Federica de Marichalar fueron los encargados de llevar las condecoraciones de la hermana de la reina Sofía Shutterstock

Tampoco estuvieron presentes en la despedida ni la princesa MarieChantal, mujer de Pablo de Grecia, ni dos de sus hijos. El actual jefe de la Casa Real helena informó que su esposa no pudo viajar a Atenas “debido a la reciente intervención quirúrgica de su madre en Nueva York”, igual que sus hijos, el príncipe Odysseas, quien se ausentó por obligaciones relacionadas con sus estudios, y la princesa Olympia, quien debía cumplir con compromisos profesionales. Irene de Grecia, la más rebelde de la familia real griega, era muy querida por todos sus sobrinos, para quienes fue una segunda madre, y también fue muy cercana a sus sobrinos nietos.

El príncipe Christian de Hannnover GettyImages

Por eso la princesa Leonor y la infanta Sofía quisieron estar en el entierro: compartieron mucho con ella a lo largo de los años, desde la intimidad del Palacio de la Zarzuela –donde Irene vivió desde la década del ochenta–, hasta divertidos planes en Mallorca durante los veranos. Igual que Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, quien se llama así en honor de su tía abuela.